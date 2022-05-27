Karsan, Busworld Turkey 2022’de Elektrikli Modelleriyle Şov Yaptı!

Kuruluşunun ardından yarım asrı geride bırakan Türkiye’nin yüksek teknolojili mobilite çözümleri sunan öncü markası Karsan, elektrikli model ailesiyle Türkiye’nin en büyük otobüs fuarı olan Busworld Turkey 2022’de gövde gösterisi yaptı. Son 3 yıldır Türkiye’nin elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde 90’ını tek başına gerçekleştiren Karsan, elektrikli mobiliteye verdiği önemi Busworld Turkey 2022’de bir kez daha açıkça ortaya koydu. Karsan, fuarda 6 metre e-JEST, 8 metre e-ATAK, 12 metre e-ATA’nın yanında 10 ve 18 metrelik e-ATA modellerini de ilk kez bir arada ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Lider elektrikli modeller ile büyüme katlanarak sürecek!

Karsan’ın elektrikli vizyonu ile özellikle ihracat pazarlarında güçlü bir büyüme trendi yakaladığını vurgulayan Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “2021’de e-JEST ve e-ATAK modellerimiz Avrupa’da sınıflarının en çok satan elektrikli araçları oldu. Bu yıl da elektrikli araçlarda en az iki katı büyüme hedefliyoruz. Elektrikli gelişim vizyonumuz e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da ilk 5 oyuncu arasında konumlandırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Avrupa’nın 6’dan 18 metreye elektrikli ürün gamı sunan ilk markası olduk”

Karsan’ın “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonu ile hareket ettiğini vurgulayan Muzaffer Arpacıoğlu, “Otomotivin kalbi içten yanmalı motorlardan, elektrikliye doğru dönüşüyor. Biz de bu dönüşümün en önemli bacağı olarak 2018’de e-JEST modelimizin lansmanını gerçekleştirdik. Bir sene sonra e-ATAK’ı devreye soktuk ve ardından elektrikli ürün gamımızın en büyüğü e-ATA ailesini tanıttık. Böylece, Karsan olarak toplu ulaşımda 6 metreden 18 metreye kadar yüzde yüz elektrikli tüm boyutlarda ürün gamı sunan Avrupa’nın ilk markası olduk”

“Kuzey Amerika’ya da e-JEST ile gireceğiz”

Bu yıla ilişkin hedeflerini açıklayan Muzaffer Arpacıoğlu, “Elektrikli araçlarda en az iki kat büyümek istiyoruz. Pazarın tümüne hitap ediyoruz ve pazarın ilk beş oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz. Kartlar yeniden karılıyor ve elektrikli gelişim vizyonumuz e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da ilk 5’te konumlandıracağız. Ayrıca Kuzey Amerika’ya da Avrupa’daki gibi e-JEST ile gireceğiz. Hazırlıklarımız devam ediyor. En önemlisi de ciroda, karlılıkta, istihdamda, Ar-Ge kapasitesinde mevcut durumumuzu ikiye katlayacağız. İstihdam alanında özellikle kadın çalışanlara vereceğimiz destekle çalışan sayımızı artıracağız. Bu yıla ilişkin Karsan’ın hedefi çarpı iki” diye konuştu.

Karsan Google’da ilk 3’te!

Karsan markalı araçların 16 farklı ülkede olduğunu anımsatan Arpacıoğlu, “Bugün dünyaca ünlü arama motoru Google’a 16 ülkede kendi dillerinde ‘elektrikli otobüs’ yazıldığında, organik aramalarda Karsan markası ilk üçte çıkıyor. Bu çok önemli bir gelişme. Bu artık Karsan’ın sadece Avrupa’da değil, dünyada tercih edilen bir marka olma yolunda ilerlediğini gösteriyor” dedi.

Yüksek manevra kabiliyetine sahip e-JEST 210 km’ye kadar menzil sunuyor

Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıtlayan e-JEST, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren e-JEST’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan e-JEST, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle de binek otomobil konforunu aratmıyor.

Güçlü motoruyla her yol koşuluyla başa çıkabiliyor

Maksimum batarya kapasitesi 10 metre için 300 kWh, 12 metre için 450 kWh ve 18 metre sınıfındaki modelde 600 kWh’e çıkabiliyor. Karsan e-ATA’nın tekerlere konumlandırılan elektrikli hub motorları, 10 ve 12 metrede 250 kW azami güç ve 22.000 Nm tork sunarak, e-ATA’nın en dik yokuşları sorunsuz tırmanmasını sağlıyor. 18 metrede ise 500 kW’lik azami güç, en dolu kapasitede bile tam performans gösteriyor. Avrupa’nın farklı şehirlerinin farklı coğrafi koşullarına tam uyum sağlayan e-ATA ürün yelpazesi, futuristik dış tasarımıyla da göz dolduruyor. Yolculara iç mekânda tam alçak tabanı sunarak, engelsiz bir hareket alanı vadediyor. Sunduğu yüksek menzile rağmen yolcu kapasitesinden ödün vermeyen e-ATA, tercih edilen batarya kapasitesine bağlı olarak 10 metrede 79, 12 metrede 89’un üzerinde, 18 metrede ise 135’in üzerinde yolcu taşıyabiliyor.

300 km menzil, Seviye 4 otonom yazılımı

Karsan Ar-Ge tarafından yürütülen Otonom e-ATAK modelinde, bir başka Türk teknoloji şirketi ADASTEC’le iş birliği yapıldı. ADASTEC’in geliştirdiği Seviye 4 otonom yazılımları, Otonom e-ATAK’ın elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edildi. Otonom e-ATAK, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW güce ulaşarak müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Karsan Otonom e-ATAK’ın sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 52 kişilik yolcu kapasitesi ve 300 km’lik menzili, Otonom e-ATAK’ı sınıfında öncü konuma getirdi. Otonom e-ATAK, AC şarj üniteleriyle 5 saatte, DC ünitesiyle de 3 saatte şarj olabiliyor.