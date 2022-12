Karsan, Avrupa’nın En Yenilikçi Ticari Araç Markası Seçildi!

“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla ileri teknolojili mobilite çözümleri sunan Karsan, kazandığı ödüllere çok önemli bir yenisini daha ekledi. Dünya çapında otomotiv, teknoloji, finans gibi farklı sektörlerde üstün performansın takdir edildiği Global Brand Awards 2022’de, ‘Avrupa’nın En Yenilikçi Ticari Araç’ unvanıyla ödüllendirildi. Global anlamda değer taşıyan bu ödül kapsamında Karsan “Avrupa’nın En Yenilikçi Ticari Araç Markası” olarak seçilirken, Tesla’nın ise “Global Çapta En Yenilikçi Otomobil Markası” olarak ödüllendirilmesi dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “2022 bizim için emeklerimizin karşılığını aldığımız ve birçok global ödüle layık görüldüğümüz bir yıl oldu. 12 metre elektrikli e-ATA modelimiz ile şehir içi toplu taşımada Sustainable Bus of The Year 2023 ödülünü kazanmıştık. Ardından “Global Business Excellence” ödüllerinde “Olağanüstü Marka Dönüşümü” kategorisinde elektrikli dönüşüm yolculuğumuz “Karsan Electric Evolution” stratejisi ile birinci olmuştuk. Tüm bu başarıların ardından Global Brand Awards tarafından layık görüldüğümüz “Avrupa’nın En Yenilikçi Ticari Araç Markası” ödülü ile birlikte, Karsan markası sadece bizim için değil tüm Türkiye için de bir gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Karsan, son beş yılda yenilikçi teknolojilerle sunduğu mobilite çözümlerinde önemli aşamalar kaydetti ve toplu taşımada küresel çapta elektrikli evrimin öncüsü oldu. Markamızın kazandığı bu son ödül aslında belirlediğimiz vizyonun hem ne kadar doğru olduğunu hem de bir ticari araç üreticisinden çok daha fazlasını pazara sunabildiğimizi gösteriyor. 6 metreden 18 metreye uzanan ürün gamıyla toplu ulaşımın her boyuttaki ihtiyacına çözüm üretebilen Karsan, ‘Avrupa’nın en yenilikçi ticari araç markası’ da seçilerek önemli bir kilometre taşına daha ulaşmayı başardı. Karsan’ın vizyonu doğrultusunda geliştirdiği inovatif çözümlerini ödüle layık bulan bu değerli organizasyona teşekkürlerimi sunarım” dedi.

e-JEST ile başlayan elektrikli hikayesi, hidrojenle devam etti!

Toplu taşımada sürdürülebilir bir gelecek için elektrikli dönüşümüne öncülük eden Karsan, buna uygun mobilite çözümlerini geliştirerek önce Avrupa, sonra Kuzey Amerika pazarında hizmete sundu. Bu dönüşüme 2018 yılı sonunda 6 metrelik elektrikli minibüsü e-JEST ile başlayan Karsan, hamlesini 2019’da 8 metrelik modeli e-ATAK ile devam ettirdi. 2021 yılında yeni bir kilometre taşı olan sürücüsüz Otonom e-ATAK ile pazarda tüm dengeleri değiştiren Karsan, akabinde 2021 sonunda 10-12-18 metrelik e-ATA ürün ailesiyle büyümesini sürdürdü. Böylece Karsan, Avrupa’da 6 metreden 18 metreye kadar toplu ulaşımın her boyutta ihtiyacına cevap verebilen ilk ve tek Avrupa markası haline geldi. Son olarak da 2022’de elektrikli dönüşüm yolcuğunun geleceğinde yer alan yakıt hücreli 12 metrelik e-ATA Hydrogen ile dikkatleri üzerine çeken Karsan, mobilite alanındaki dönüşüm hikayesine yeni sayfalar eklemeye devam ediyor. E-mobilite alanında geleceğin teknolojilerini tüm rakiplerinden önce, bir adım önde olarak kullanmaya başlayan Karsan, şehirlerin ihtiyacına uygun mobilite çözümlerini sadece tasarlayıp geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda bunları Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da hizmete sunmayı başardı.

500’den fazla Karsan modeli, Avrupalılar’ı taşıyor!

Fransa’dan Romanya’ya, İtalya’dan Portekiz’e, Lüksemburg’tan Almanya’ya kadar Avrupa’nın dört bir yanında 500’ün üzerinde elektrikli modeliyle hizmet veren marka, Kuzey Amerika’nın da ilk elektrikli minibüsü olan e-JEST’i de Kanada’da hizmete sundu. Öte yandan Karsan, 2022 yılında Otonom e-ATAK ile Avrupa’da normal bir toplu taşıma hattında ilk kez otonom bir araçla biletli yolcu taşımaya başlayarak dikkatleri yine üstüne çekmişti. Kıtaları aşarak Michigan State University’ye kadar uzanan Karsan, üniversite kampüsünde Otonom e-ATAK ile yolcu taşımaya da devam ediyor. BMW’nin kendini kanıtlamış elektrik bataryaları ile geliştirilen e-JEST & e-ATAK modelleriyle Avrupa’da pazar lideri olan Karsan, şehir içi toplu ulaşımda 12 metrelik e-ATA modeliyle de “Sustainable Bus of the Year 2023” ödülünün sahibi olarak başarısını taçlandırmıştı