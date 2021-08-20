Karsan Atak Electric Barselona-Madrid Arasında Test Edilen İlk Elektrikli Otobüs Oldu!

Toplu taşıma sistemleriyle kentlere modern ulaşım çözümleri sunan ve Avrupa’nın birçok noktasında elektrikli araçlarıyla hizmet sunan Karsan, ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. İspanya’da gerçekleşen bir roadshow ve pilot test sürüşü etkinliğinde yer alan Karsan’ın Atak Electric otobüsü, Barselona-Madrid şehirleri arasındaki 600 km’lik bir güzergahta test edildi. Elektrikli otobüslerin uzak mesafelerde operasyonel, lojistik ve teknik düzeyde uygulanabilirliğinin ölçümlendiği pilot test sürüşünde Karsan Atak Electric, farklı segment olan şehirlerarası otobüs sınıfında da başarılı performansıyla göz doldurdu. Elektrikli mobilite şarj çözümleri sağlayıcısı Circontrol ve Karsan İspanya bayisi e-BusKar’ın birlikte düzenlediği bu test etkinliğiyle, Barselona - Madrid arası Atak Electric sayesinde ilk kez elektrikli bir otobüsle seyahat edilmiş oldu. Atak Electric ile teknik, operasyonel ve lojistik açılardan başarılı sonuçlar veren test etkinliği; aynı zamanda elektrikli bir şehir otobüsünün, iyi bir planlamayla uzun seyahatlerde hedefe varabileceğini de gösterdi. Böylelikle günde ortalama 200-250 km arası yol kat eden ve yılda yaklaşık 56 ton CO2 emisyon salınımı gerçekleştiren dizel motorlu şehir içi otobüsler yerine elektrikli otobüslerin kullanılmasının, sıfır emisyon hedefinde taşıdığı önem ve Avrupa yolcu taşımacılığı için olan gerekliliği de gözler önüne serildi.

Uzun rota oluşturuldu, Atak Electric menzile ulaştı!

Uzun mesafeli yolculuklarda şarj istasyonu noktalarının belirlenmesi ve güzergah esnasında oluşabilecek ihtiyaçların tespiti gibi çalışmaların yapıldığı test kapsamında, ilk olarak Barselona-Madrid arasındaki rota belirlendi. Sabadell'de sabah başlayan yolculuk; Atak Electric’in aynı gün akşam Madrid’e ulaşmasıyla toplam 14 saat sürdü. Yolculuk boyunca şarj için Lleida, Zaragoza ve Guadalajara’da olmak üzere 3 kez mola verildi. Karsan Atak Electric’nin bataryalarını şarj etmek için ise Circontrol şirketi tarafından üretilen ve lansmanından bu yana dünya çapında 3.500 adedi geçen “Raption 50” model hızlı şarj cihazları kullanıldı. 300 kilometre menzile sahip olan 52 kişi kapasiteli Karsan Atak Electric, bu yolculuğu 220 kWh gücündeki elektrikli motoruyla sessiz bir şekilde, molalar dışında duraksama ihtiyacı olmaksızın tamamladı.

Atak Electric 300 km menzil sunuyor

Ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan Atak Electric, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 230 kW güce sahip Atak Electric’te görev yapan elektrikli motor, 2.500 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki Atak Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan modelde, 18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.