banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Karsan Almanya’nın Weilheim Şehrine 5 Adet e-ATAK Otobüsünü Teslim Etti

Toplu taşıma sistemleriyle kentlere modern ulaşım çözümleri sunan Karsan, sahip olduğu elektrikli ürün yelpazesi ile Avrupa ülkelerinin tercihi olmaya devam ediyor. Karsan çevreci, sıfır emisyonlu ve son teknoloji elektrikli ticari araçlarıyla birçok kentin ulaşım altyapısını modernize ederken, markanın Avrupa’daki elektrikli filosu ise 250’yi aştı. Avrupa’da gücünü artırmayı sürdüren Karsan, son olarak dizel ulaşım araçlarını elektrikli araçlarla yenilemeyi hedefleyen Almanya’nın Weilheim kentine de 5 adet e-ATAK otobüs teslim etti. Böylece Karsan, Almanya’nın farklı eyaletlerinde Alman kalite standardına sahip 20’ye yakın elektrikli aracıyla, ülkedeki pazar payını daha da güçlendirmiş oldu.

Otovitrin 18.12.2021, 12:50
Karsan Almanya’nın Weilheim Şehrine 5 Adet e-ATAK Otobüsünü Teslim Etti

Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonuyla çağın ihtiyaçlarına uygun toplu taşıma çözümleri sunan Karsan, yenilikçi ve teknolojik elektrikli ürün yelpazesiyle Avrupa’da tüm hızıyla yaygınlaşıyor. Çevreci kimliğe, konfora, yüksek performansa ve ideal boyutlara sahip Karsan’ın elektrikli araçları, etkin bayi ve servis yapılanmasıyla birlikte en ulaşılabilir şekilde Avrupa şehirlerine sunuluyor. Birçok elektrikli araç ihalesini başarıyla kazanan Karsan’ın Avrupa’daki toplam elektrikli araç sayısı ise 250’yi geçti. Karsan son olarak Almanya’nın Weilheim şehri için düzenlenen elektrikli araç ihalesini de kazanmasının ardından kente araçlarını teslim etti. Karsan’ın 5 adet e-ATAK otobüsü, Weilheim Belediyesi’nin “2022 Şehir Otobüsü Konsepti” çalışmaları doğrultusunda, dizel ulaşım araçlarının çevreci ve elektriklilerle değişmesi kapsamında belediyenin kullanımına sunuldu. Karsan bu teslimatla birlikte, Almanya’nın farklı eyaletlerinde toplu taşımada kullanılan, Alman kalite standardına sahip 20’ye yakın elektrikli aracıyla ülkedeki pazar payını daha da güçlendirdi. 

e-ATAK 300 km menzil sunuyor

Dinamik tasarım çizgisine sahip ön ve arka yüzüyle Karsan e-ATAK, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 230 kW güce sahip e-ATAK’ta görev yapan elektrikli

motor, 2.500 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryayla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki e-ATAK, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan e-ATAK’ta, iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8