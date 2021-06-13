Karsan Almanya Weilheim’deki Elektrikli Otobüs İhalesinin de Kazananı Oldu!

Toplu taşıma sistemleriyle kentlere modern ulaşım çözümleri sunan Karsan, Avrupa’daki

elektrikli araç filosunu büyütmeye devam ediyor. Avrupa’nın 30 şehrinde hizmet veren

200 adede yakın elektrikli aracına Karsan, son olarak Almanya’nın Weilheim kentinde,

daha çevreci ve sürdürülebilir bir toplu taşıma için geçtiğimiz aylarda açılan elektrikli

otobüs ihalesinin de kazananı oldu. Almanya bayisi Quantron AG aracılığıyla yer aldığı

ihalede en iyi teklifi sunan şirket olan Karsan; kentte kullanılacak olan elektrikli araçlar

için, otobüs başına günlük en az 250 km’lik menzil şartı ile depolama ve şarj konularında

talep edilen ihale standartlarını da karşıladı. Weilheim Belediyesi’nin “2022 Şehir

Otobüsü Konsepti” çalışmaları doğrultusunda, kentin dizel ulaşım araçlarının çevreci ve

elektriklilerle değişmesi kapsamında gerçekleşen ihalenin ardından Karsan, 5 adet yüzde

yüz elektrikli Atak Electric otobüsünü yılın son çeyreğinde kente teslim edecek.

Atak Electric 300 km menzil sunuyor

Tamamen yenilenen ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan Atak

Electric, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 230 kW güce sahip Atak

Electric’te görev yapan elektrikli motor, 2.4 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh

bataryalarla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki Atak Electric, 300 km

menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı

şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan

rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj

edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan modelde, 18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere

iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.