Karsan Almanya Weilheim’deki Elektrikli Otobüs İhalesinin de Kazananı Oldu!
Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, Almanya’nın Weilheim kentinde gerçekleşen elektrikli otobüs ihalesini kazandı. Kentin toplu taşımasının daha modern, daha çevreci ve kullanıcı dostu araçlarla yapılması amacıyla düzenlenen ihaleye en uygun teklifi veren Karsan, anlaşma sözleşmesini Almanya’daki bayisi Quantron AG aracılığıyla imzaladı. İhale kriterlerindeki araç özelliklerini en iyi şekilde karşılayan ve en iyi teklifi sunan Karsan, bu kapsamda Weilheim Belediyesi’ne 5 adet yüzde yüz elektrikli Atak Electric otobüsünü yılın son çeyreğinde teslim edecek.
Toplu taşıma sistemleriyle kentlere modern ulaşım çözümleri sunan Karsan, Avrupa’daki
elektrikli araç filosunu büyütmeye devam ediyor. Avrupa’nın 30 şehrinde hizmet veren
200 adede yakın elektrikli aracına Karsan, son olarak Almanya’nın Weilheim kentinde,
daha çevreci ve sürdürülebilir bir toplu taşıma için geçtiğimiz aylarda açılan elektrikli
otobüs ihalesinin de kazananı oldu. Almanya bayisi Quantron AG aracılığıyla yer aldığı
ihalede en iyi teklifi sunan şirket olan Karsan; kentte kullanılacak olan elektrikli araçlar
için, otobüs başına günlük en az 250 km’lik menzil şartı ile depolama ve şarj konularında
talep edilen ihale standartlarını da karşıladı. Weilheim Belediyesi’nin “2022 Şehir
Otobüsü Konsepti” çalışmaları doğrultusunda, kentin dizel ulaşım araçlarının çevreci ve
elektriklilerle değişmesi kapsamında gerçekleşen ihalenin ardından Karsan, 5 adet yüzde
yüz elektrikli Atak Electric otobüsünü yılın son çeyreğinde kente teslim edecek.
Atak Electric 300 km menzil sunuyor
Tamamen yenilenen ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan Atak
Electric, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 230 kW güce sahip Atak
Electric’te görev yapan elektrikli motor, 2.4 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh
bataryalarla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki Atak Electric, 300 km
menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı
şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan
rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj
edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan modelde, 18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere
iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.