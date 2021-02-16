Karlı Havalarda Aracınızda Safecall Güvenliği Olsun!

Türkiye'de geçen yıl trafik kazalarında 5 bin 473 kişi hayatını kaybetti. Bu kişilerden 2 bin 524'ü kaza yerinde, 2 bin 949'u yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde yaşamını yitirdi. Turkrent filosundaki tüm araçlara SafeCall cihazı ile güvenliğini ve kaza anında zaman kazandırarak sürücülerin ve yolcuların hayata tutunmasını sağlıyor. SafeCall sistemi araçların kazaya karışması durumunda, acil durum çağrı merkezine otomatik mesaj göndererek çağrı merkezinin araç içerisi ile iletişime geçmesini ve acil müdehale ekiplerinin olay yerine hızlı ve bilinçli ulaşmasına yardım eder. Kaza durumunda sürücü bilincini kaybetse dahi sistem otomatik olarak acil müdehale ekiplerinin olay yerine ulaştırıyor.Turkrent CEO’su Barkın Pınar; ” Kazalarda zaman çok önemli. Bu yüzden hızlı müdahale hayat kurtarıyor. Bizim amacımız SafeCall sisteminin müşterilerimize güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sağlaması.” dedi.

Sürücülerin güvenliği bizim sorumluluğumuzdaki araçlardan sorumlu

Barkın Pınar “Önümüzdeki günlerde beklenen soğuk ve kar yağışı için sürücüler daha dikkatli olmalılar. Kar yağışıyla beraber buzlanan yollar buz pistine dönebiliyor. Sürücülerin güvenliği, öncelikle güvenli araçlardan yani bizim sorumluluğumuzdaki araçlara bağlı.” dedi.