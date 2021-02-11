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Karlı havada güvenli sürüş için Goodyear’dan altın değerinde öneriler

Kış mevsiminde hava sıcaklıklarının düşmesi, gizli buzlanma ve kar yağışı gibi mevsimsel şartlar yolculukları zorlaştırıyor. Ancak birkaç önemli noktaya dikkat edildiğinde kışın da sürüş keyfini yaşamak mümkün. Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, sahip olduğu teknoloji ve inovasyon gücünü farklı araç tiplerine göre pazara sunduğu Ultragrip kış lastikleriyle bir kez daha vurguluyor. Goodyear’ın üstün teknolojisiyle geliştirilen UltraGrip Performance+, UltraGrip Performance SUV, UltraGrip 9+, UltraGrip 8, UltraGrip 8 Performance ve UltraGrip Cargo lastikleri, farklı araç tiplerine göre sürücülerin kış lastiğine dair tüm beklentilerini karşılıyor. Kış lastiğinde geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Goodyear, kış koşullarında sürüş yaparken dikkat edilmesi gereken altın kuralları sizler için sıralıyor.

Otovitrin 11.02.2021, 13:26
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Karlı havada güvenli sürüş için Goodyear’dan altın değerinde öneriler

Goodyear, kış mevsimi koşullarının tüm Türkiye’yi etkisi altına aldığı bugünlerde, karlı ve buzlu zeminlerde güvenli sürüş için sürücüleri bilgilendiriyor. İşte kış lastiği seçerken ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler;

1-Aynı desene sahip 4 kış lastiği kullanın

Her kış lastiği aynı değildir. Kış lastikleri bünyesinde farklı teknik özellikleri barındırabilir. En iyi performans için aynı markanın aynı desene sahip 4 kış lastiğini kullanın.

2-Diş derinliğine önem verin

Lastiklerin diş derinliğini düzenli olarak kontrol edilmelidir. Güvenli sürüş için diş derinliğinin önemi büyüktür, yasal olarak diş derinliği 1,6 mm altına inmemelidir. Yola çıkmadan önce lastiklerinizin diş derinliğini ölçün ve yasal sınır olan 1,6 mm’nin altındaysa lastiklerinizi hemen değiştirin. Ancak bu da yeterli bir güvenlik sınırı değildir, lastiklerin kullanım ömrünü etkileyebilecek diğer faktörler de göz önünde bulundurularak doğru zaman geldiğinde lastikler değiştirilmelidir. 

3-Araç üreticisi tarafından önerilen ebatları tercih edin

Araç üreticisi tarafından önerilen ebatların kullanılması kış lastiği seçerken de büyük önem taşımaktadır. Araç üzerindeki orijinal lastiğin yük, hız endeksleri gibi kriterlere sadık kalınacak şekilde kış lastiği seçilmesi de dikkat edilmesi gereken bir başka faktör olarak öne çıkmaktadır.

4-Lastik basıncını kontrol edin

Hava sıcaklığı kış lastiklerinin basıncını etkileyebilir. Kış lastiklerine geçtiğinizde de, lastik basıncını ayda en az iki kere ve lastikler soğukken kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Lastik basıncı araç üreticisi tarafından önerilen değerde olmalıdır. Önerilen değerler, sürücü koltuğu iç kısmında, yakıt kapağında ya da aracınızın kullanım kılavuzunda yer almaktadır. Karlı ve buzlu zeminlerde düşük hava basıncına sahip yaz lastiği kullanımı yol güvenliği bakımından oldukça tehlikedir.

5-Düşük hızda seyredin

Kış aylarında yaz lastiklerinin yol tutuşu yaz aylarına göre daha düşük olduğu için. sürücülerin karlı ve buzlu zeminde düşük hızda seyretmesi gerekiyor. Kış lastikleri zorlu hava koşullarında zemine daha iyi tutundukları için yaz lastiklerine göre durma mesafesini de yarı yarıya düşürüyor. Ancak yine de kış mevsimi yol şartlarında takip mesafesine, yüksek hızda seyretmemeye, ani fren ve hızlanmadan kaçınmaya ve kısa farları sürüş esnasında sürekli açık tutmaya dikkat edin. 

6-Jant seçimine önem verin

En iyi sürüş kalitesini devam ettirmek için jant genişliğinizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Ancak bu kararı vermeden önce bir uzmandan destek almayı ihmal etmeyin.

7-Arıza durumunda park ederken dikkatli olun

Arıza durumunda, otoyol kenarlarındaki ‘Acil Durak’ alanlarına gidin ve mümkün olduğunca sağa park ederek dörtlü flaşörlerinizi yakın.

8-Akü, antifriz ve ve silecek suyunu kontrol edin

Akü kontrolünün yapılması ve radyatördeki suyun donmaması için mutlaka antifriz kullanın. Silecek suyunuzun cam yıkama sistemini sıfır dereceye kadar donmaktan koruyan alkol içermeyen bir silecek sıvısı olmasına özen gösterin. 

9-Çocuk koltuklarının bağlantılarına dikkat edin

Yola çıkmadan önce çocuk koltuklarının uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun ve güvenli şekilde bağlandığını kontrol edin.

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