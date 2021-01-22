Karayel Nakliyat, yeniden Volvo Trucks’ı tercih etti

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks, Karayel Nakliyat’a 3 adet Volvo FM500, 15 adet Volvo FH460 kamyon teslimatı gerçekleştirdi. Böylece firmanın 50 araçlık filosundaki Volvo Trucks kamyonların sayısı 23’e ulaştı. Markanın sağlamlığı ve ve sunduğu yakıt tasarrufundan vazgeçmeyen Karayel Nakliyat, tehlikeli ve tehlikesiz atık taşımacılığı yapıyor.

Teslimat sırasında, Volvo Trucks’ın sunduğu ayrıcalıklı hizmetten memnun olduğunu dile getiren Karayel Nakliyat firma sahibi Erol Afacan şöyle devam etti: “Zorlu bir işimiz var. Bizi yolda bırakmayacak, herhangi bir sorunla karşı karşıya kaldığımızda yanımızda olacağını bildiğimiz markayı tercih etmek istedik. Volvo Trucks da böyle bir marka. Ürünlerin yakıt tasarrufu, sağlamlığı ve yüksek ikinci el değeri de kararımızda etkili oldu. Biz Volvo Trucks ile çalışmaktan oldukça memnunuz, iş birliğimizim uzun yıllar devam etmesini diliyoruz” dedi.

Karayel Nakliyat’ın satın aldığı araçlar; sürücü konforu, güvenlik ve ekonomiyi bir arada sunuyor. I-Shift şanzıman, güçlü VEB+ yardımcı fren sistemi, uyarlanabilir hız sabitleyicisi (ACC), acil frenleme sistemi, önden çarpışma önleyici ikaz sistemi, kör nokta uyarısı, şerit takip desteği ve şerit değiştirme desteği gibi güvenlik donanımları da müşterilerin ihtiyaç duyduğu güvenlik, konfor ve kazanç gibi beklentilerini karşılıyor.