Kamil Koç, 10 adet 2021 model Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1’i araç filosuna kattı

Türkiye’nin ilk karayolu taşıma şirketi olarak 95 yıldır faaliyetlerine devam eden Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. teslim aldığı 10 adet Tourismo 16 2+1 ile filosunu güçlendirdi. Kamil Koç tüm yurda yayılmış 600’ü aşan bilet satış noktası ile Türkiye’nin her bölgesinde erişilebilir bir marka konumunda. Kamil Koç, 1000 araçtan fazla genç filosu sayesinde yolcularına güvenilir ve konforlu seyahatler sunuyor.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman İstanbul’da yapılan satışın ardından 28 Nisan Çarşamba günü Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde düzenlenen törende; Kamil Koç yeni donanımlar ve aktif filtre yazılımı ile donatılmış 10 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 aracı yetkililerden teslim aldı.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, tören sırasında yaptığı konuşmada; “2021 yılı itibarıyla üretilen tüm Mercedes-Benz şehirler arası otobüslerimizde, Covid-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek performanslı partikül filtreleri standart olarak sunmaya başladık. Yeni iklimlendirme sistemi sayesinde otobüslerin içindeki hava, her iki dakikada bir tamamen değiştirilebiliyor. Yeni otobüs siparişleri haricinde mevcut otobüslere de eklenebilen bu donanımlar sayesinde daha güvenli ve huzurlu yolculuklar yapılabiliyor.

Ayrıca yolcular, muavinler, kaptanlar, işletmeler ve müşterilerden gelen geri bildirimler ışığında 2021 yılı için 41 farklı yeniliği otobüs modellerimizde sunmaya başladık. Bu yenilikleri güvenlik, konfor ve ekonomik sürüş gibi, 3 ana başlıkta sunuyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak şehirler arası otobüs pazarında ‘En’leri ve ‘İlk’leri kullanıcılara sunmaya, 2021 yılında da devam ediyoruz.

Bugün Kamil Koç’a 10 adet Tourismo 16 2+1’ini teslim ettik. Yolcu taşımacılığında güvenlik, konfor ve ekonomik işletim maliyetleri sunan Mercedes-Benz Tourismo ile Kamil Koç’un daha verimli hizmetler sağlayacağına inanıyoruz. Bu yatırımın gerçekleşmesinde markamızı tercih eden değerli müşterimize ve bu satışın gerçekleşmesinde emeği geçen değerli bayimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Kamil Koç Özmal Filo Müdürü Tayfun Akgün; “Kamil Koç olarak Covid-19 nedeniyle oldukça zorlu geçen son 12 ayda yolcularımıza en sağlıklı, en güvenli ve en konforlu hizmeti sunuyoruz. Türkiye’nin en büyük karayolu taşımacılığı firmasıyız. Kamil Koç olarak durmadan, yorulmadan, hizmet seviyesini her zaman daha iyiye doğru taşıyoruz. Bu inancımızın önemli bir göstergesi olarak; böylesine zor bir dönemde, yolcularımızın güvenliği ve konforu için son model otobüs yatırımlarımıza devam ediyoruz. Filomuzu Mercedes otobüslerle güçlendirdiğimiz için çok memnunuz. Mercedes-Benz’den aldığımız yeni donanımlar ve aktif filtre yazılımı ile donatılmış 10 adet Tourismo 16 2+1 aracımızla hem filomuzu güçlendiriyoruz hem de yolcularımıza sunduğumuz güven ve konforu artırıyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafını birbirine bağlamak için yatırımlarımız sürecek. Mercedes-Benz ile uzun yıllardır devam eden iş birliğimiz, bu amacımızı gerçekleştirmekte bizim için önemlidir.” dedi.

Koluman Motorlu Araçlar İcra Kurulu Üyesi Ali Saltık; “2020 yılından beri devam eden pandemi koşullarından dolayı yükselmesini beklediğimiz pazar maalesef daraldı ve sektör ciddi kan kaybetti.

Buna rağmen otobüsçülerimizin girişimci ruhu ve pazara olumlu yaklaşımları sayesinde sektör hakkettiği desteği görmese dahi hala hizmetini devam ettirmektedir. 2021 yılında araçlarımız kullanıcılarımızın talepleri doğrultusunda yenilendi; benzersiz güvenlik donanımları, yolcu, muavin ve sürücü konforunu artıracak birçok özellik eklendi. Özellikle sürücü konforunu en ideal noktaya taşıyan otomatik vites özelliği, yeni araçlarımızda %4’e varan yakıt sarfiyatı sağlamaktadır.

Kamil Koç ile olan keyifli iş beraberliğimiz ise her yıl güçlenerek devam ediyor. Sektörün lider firmalarından Kamil Koç yine bizi tercih ederek filosuna 10 adet araç daha dâhil etmiştir.

Yeni araçlarının bol kazanç getirmesini ve hayırlı olmasını diliyorum. Ve kendilerine yıllardır devam eden güzel iş ortaklığımız için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Yeni otobüsler son teknolojiyle donatıldı, müşteri konforuna odaklanıldı

Yolcuların en güvenli ve konforlu seyahat deneyimi yaşamalarını odağına ve önceliğine koyan Mercedes-Benz Türk, 2021 yılında otobüslerinde sunduğu yenilikler ile seyahatlerdeki Yeni Standartları belirliyor.

Yeni Standartlar 3 ana başlık altında özetleniyor:

1.Yeni Güvenlik Standartları

2.Yeni Konfor Standartları

3.Yeni Ekonomik Sürüş Standartları

1.Yeni Güvenlik Standartları

Dönüş Asistanı (Side Guard Assist): Otobüslerin sağa dönüşlerinde ve sürüş sırasında, hem sürücünün hem yayaların hem de diğer sürücülerin güvenliğine katkı sağlayan bu donanım sayesinde; daha güvenli sollamalar, kalkışlarda ve düşük hızlı sürüşlerde kaza riskinin azaltılması ve trafik ışıklarında bekleyen yaya ve araçların daha iyi algılanması sağlanıyor.

Dikkat Asistanı (Attention Assist): Dinlenmeden sürüş yapan sürücülerin uyarılmasıyla birlikte sürüş güvenliğinin arttırılmasının amaçlandığı bu donanım, 60 km/sa’in üzerinde seyredilirken sürücü davranışlarını izliyor ve dikkatsiz sürücü davranışlarında, görsel ve titreşimli uyarı ile sürücünün mola vermesini öneriyor.

Dönüş farı: Artırılmış dönüş güvenliği sağlayan yeni farlar, 40 km/sa’ten düşük hızlarda veya sinyal aktif hale geldiğinde devreye giriyor. Bu anlarda sis farları dönüş farı özelliğine geçiyor. Aydınlatma etkisi arttırılırken, sürücü güvenle ve pratik şekilde manevra yapabiliyor.

Dur & Kalk Asistanı (Stop & Go): Otonom sürüşe gidilen yoldaki aşamalardan biri olarak nitelendirilebilecek bu donanım sürüş konforuna ve güvenliğe katkı sağlıyor. Araç 2 saniyeden daha kısa süre hareketsiz kaldığında otomatik olarak yeniden hareket edebiliyor. Hareketsiz kalma süresi iki saniyeyi geçtiğindeyse sürücü gaz pedalına veya direksiyondaki fonksiyon tuşuna bastığı taktirde sürüş yeniden başlatılıyor.

Mercedes-Benz otobüslerinde bu donanımlara ek olarak; yan dikiz aynalarında renkli LED ışıklarla görsel uyarı veren Park Sensörü/Asistanı ile istenmeyen ileri-geri kaymaları önleyen, kalkış ve manevra yapmayı daha rahat hale getiren Yokuş Kalkış Desteği de standart olarak sunuluyor.

2021 yılı itibarıyla üretilen tüm Mercedes-Benz şehirler arası otobüslerde, Covid-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek performanslı partikül filtreleri standart olarak sunulurken, yeni iklimlendirme sistemi de opsiyonel olarak sunuluyor. Yeni iklimlendirme sistemi sayesinde otobüslerin içindeki hava, her iki dakikada bir tamamen değiştirilebiliyor. Yeni otobüs siparişleri haricinde mevcut otobüslere de eklenebilen bu donanımlar sayesinde daha güvenli ve huzurlu yolculuklar yapılabiliyor. Yeni donanımlar, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi’nin Almanya’daki ekipler ile ortak çalışması sonucunda geliştirildi. Yolcu otobüsü klima kontrolü için yazılım güncellemeleri mevcut olup, temiz hava oranı bu sayede daha da artırılabiliyor. Klimanın bu ek temiz hava içeriği, sürücüler ve yolcular için enfeksiyon riskini kanıtlanabilir şekilde azaltıyor. Çok katmanlı, aşamalı olarak yapılandırılmış yüksek performanslı partikül filtreleri de ayrıca bir antiviral işlevsel katmana sahip. Aktif filtreler; tavan kliması, sirkülasyon hava filtreleri ve ön kutu kliması için kullanılabiliyor. Şehirler arası ve şehir içi otobüsler için uygun olan aktif filtreler isteğe bağlı olarak mevcut araçlara da uygulanabiliyor. Aktif filtre ile donatılmış araçlar, yolcu kapılarında yolcunun görebileceği bir çıkartma ile de işaretleniyor.

2.Yeni Konfor Standartları

Pazardan gelen taleplere göre yeni donanımlar geliştiren Mercedes-Benz 2021 yılıyla beraber global ürünlerine lokal ihtiyaçlara uyarlayarak, sadece yolcular için değil, otobüs içindeki herkese daha fazla konfor donanımı sunuyor.

yolcu koltuklarında USB üniteleri standart olarak sunularak otobüs sektöründe bir ilke imza atılırken, Yolculardan gelen geri bildirimler sonrasında her koltuk sırası için sunulan USB’lerden akıllı telefon, tablet vb. aletler şarj edilebiliyor. Otobüslerin elektrik altyapısıyla uyumlu fabrikasyon USB’ler sayesinde araçların güvenlik ve konfor seviyesi artıyor. Çiftli koltuklarda çift USB girişleri koltuk ortalarında yer alırken, 2+1 koltuklarda USB girişleri yan duvara konumlandırılıyor. USB girişlerinde ayrıca aydınlatma da sunularak gece yolculuklarında kolay erişim imkânı sağlanıyor.

2+1 koltuk düzeninde yeni bir Mercedes-Benz otobüs tercih edecek işletmeler için sunulan yeni koltuk ray sistemi sayesinde koltukların yeniden konumlandırılması kolaylaşıyor ve değer kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

3.Yeni Ekonomik Sürüş Standartları

Yeni ekonomik sürüş paketi ile beraber sektöre yeni bir standart getiren Mercedes-Benz otobüsleri; öngörülü sürüş sistemi, otomatik karoser indirme, lastik basınç izleme ve Eko sürüş asistanı aracılığıyla %4+’a varan oranda yakıt tasarrufu sağlıyor. Powershift otomatik şanzıman bu yeni ekonomik sürüş paketinde standart olarak sunuluyor. MB GO 250-8 Powershift 8 ileri 1 geri oranlı otomatikleştirilmiş bir şanzıman sistemi olarak çalışıyor. Hızlı ve optimum vites geçişleri ile yakıt tüketimini azaltan şanzıman sayesinde debriyaj pedalı da ortadan kalkıyor. Yeni şanzıman ile beraber sürücünün sürüş kondisyonu artıyor ve böylece trafik emniyetine daha fazla katkı sağlanabiliyor.

Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC) sayesinde Mercedes-Benz, yakıt ekonomisi ve konfor sunuyor. Avrupa ve Türkiye otoyollarının yüzde 95’ini kapsayan dijital yol haritaları ve GPS bilgileri kullanılarak, vites değişim zamanları ile vites seçimlerinde optimizasyon sağlayan sistem, yakıt tasarrufuna katkıda bulunuyor.

Öngörülü Sürüş Sistemi, hız sabitleme sisteminde kaydedilen hızın belirli bir tolerans değerinde üzerine çıkabiliyor veya altına inebiliyor. Bu sistem tüm fonksiyonlarıyla kullanıldığında sadece yakıt tasarrufu sağlamakla kalmıyor aynı zamanda sürücünün yükünü de hafifletiyor.

Otomatik karoser indirme özelliği ile Araç 80 km/s hıza ulaştığında 20 mm alçalan karoser sayesinde hava sürtünmesinde avantaj sağlanıyor. Yakıt tüketimine olumlu anlamda etki eden bu sistem otomatik olarak çalışıyor. Aracın hızı 60 km/s’nin altına yeniden indiğinde gövde bu sefer 20 mm yükselerek standart konumuna geliyor. Otomatik karoser indirme sistemi ekonomi, çevre ve güvenlik alanlarında önemli katkı sağlıyor.