Kale Seyahat, teslim aldığı 10 yeni otobüs ile filosundaki 2021 model Mercedes-Benz Tourismo sayısını 25’e çıkardı

Trakya’nın köklü yolcu taşıma şirketi Kale Seyahat, Mayıs ayında 15 adet Tourismo’yu filosuna katmıştı.

Gerçekleşen son teslimatın ardından Kale Seyahat’in filosuna, 2021 yılında 25 adet Tourismo eklenirken, filodaki 90 aracın 85’i de Mercedes-Benz markasından oluşuyor.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerini 1975 yılından beri aralıksız olarak sürdüren, Türkiye’nin en köklü yolcu taşımacılık şirketlerinden Kale Seyahat; teslim aldığı 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 ve 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+2 ile filosunu güçlendirdi. Kale Seyahat, özmal yatırımları ile Trakya’yı Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerine bağlayan en büyük firma olma özelliği ile ön plana çıkıyor. Kale Turizm, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, İzmit, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Ankara, Bursa, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale illerinde faaliyetlerini, filosuna eklediği yeni otobüsler ile sürdürüyor. Yeni alınan araçlarla birlikte Kale Turizm filosundaki 90 adet otobüsün 85 adedi Mercedes-Benz markalı araçlardan oluşuyor.

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. kredi desteğiyle Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayileri Gelecek Erzurum ve Mengerler tarafından yapılan satışın ardından 17 Eylül günü Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde düzenlenen törende; Kale Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Ali Rıza Çelebi ve Genel Müdürü Mesut Küle araçlarını, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Gelecek Bayii Genel Müdürü Bekir Koman, Otobüs Satış Müdürü Cüneyt Ergün, Mengerler Bayii Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Güldalı, Genel Müdürü Güven Onan, Otobüs Satış Müdürleri Günay Eren ve Hüseyin Tilki’den teslim aldı. Mayıs 2021’de 15 adet Tourismo’yu filosuna katan Kale Seyahat, yeni teslim aldığı 10 adet otobüs ile Tourismo 16 2+2 ve Tourismo 16 2+1’lerden oluşmak üzere 2021 yılında toplamda 25 adet otobüs alımı gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, törende yaptığı konuşmada; “Kale Seyahat’e bu yıl yaptığımız ikinci teslimat ile uzun yıllara dayanan iş birliklerimizden birini daha sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Tourismo modellerimizdeki güvenlik, konfor ve ekonomik işletim maliyetleri sayesinde işletmelerin verimli hizmet vermesinin destekçilerindeniz. Kale Seyahat’in, Mayıs ayında teslim aldığı 15 adet Mercedes-Benz Tourismo’nun ardından son olarak filosuna kattığı 10 yeni araç ile işlerini daha da büyüteceğine inancımız tam. Kale Seyahat’e ve bu satışın gerçekleşmesinde emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Kale Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Ali Rıza Çelebi, teslimat sırasında yaptığı konuşmada; “Yeni nesil Mercedes-Benz otobüslerini Kale Seyahat olarak kurulduğumuz günden bu yana aktif bir şekilde firmamızda kullanıyoruz. Mayıs ayında teslim aldığımız 15 adet yeni nesil Powershift şanzımana sahip Mercedes-Benz Tourismo 16 otobüslerimizin sürüş konforu, yakıt ekonomisi, yolcu ve araç güvenliği özelliklerinden memnun kalmamız, yeni yatırımımızda etkili oldu. Bugün teslim aldığımız 10 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 ile bu yıl filomuza katılan Tourismo sayısı 25 adede ulaştı. 90 araçlık filomuzdaki toplam Mercedes-Benz markalı otobüs sayısı ise 85’e yükseldi. Mercedes-Benz Türk A.Ş ile devam eden iş birliğimiz neticesinde çok memnun olduğumuz Powershift şanzımana sahip otobüslerin yenilerini de özmal olarak güçlü filomuza katma yönünde karar aldık. Yeni otobüsleri tercih etmemizdeki bir diğer önemli sebep de yeni iklimlendirme sistemi sayesinde otobüslerin içindeki havanın, her iki dakikada bir tamamen değiştirilebiliyor olması. Bu süreçte Mercedes-Benz Türk A.Ş yetkililerine sunmuş oldukları destekten ötürü teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.

Yeni otobüsler son teknolojiyle donatıldı, müşteri konforuna odaklanıldı

İnsanların güvenli ve konforlu seyahat deneyimi yaşamalarını odağına ve önceliğine koyan Mercedes-Benz Türk, 2021 yılında otobüslerinde sunduğu yenilikler ile seyahatlerdeki Yeni Standartları belirliyor.

Yeni Standartlar, 3 ana başlık altında özetleniyor:

1. Yeni Güvenlik Standartları

2. Yeni Konfor Standartları

3. Yeni Ekonomik Sürüş Standartları

1. Yeni Güvenlik Standartları

Dönüş Asistanı (Side Guard Assist): Otobüslerin sağa dönüşlerinde ve sürüş sırasında, hem sürücünün hem yayaların hem de diğer sürücülerin güvenliğine katkı sağlayan bu donanım sayesinde; daha güvenli sollamalar, kalkışlarda ve düşük hızlı sürüşlerde kaza riskinin azaltılması ve trafik ışıklarında bekleyen yaya ve araçların daha iyi algılanması sağlanıyor.

Dikkat Asistanı (Attention Assist): Dinlenmeden sürüş yapan sürücülerin uyarılmasıyla birlikte sürüş güvenliğinin arttırılmasının amaçlandığı bu donanım, 60 km/s’nin üzerinde seyredilirken sürücü davranışlarını izliyor ve dikkatsiz sürücü davranışlarında, görsel ve titreşimli uyarı ile sürücünün mola vermesini öneriyor.

Dönüş Farı: Artırılmış dönüş güvenliği sağlayan yeni farlar, 40 km/s’den düşük hızlarda veya sinyal aktif hale geldiğinde devreye giriyor. Bu anlarda sis farları dönüş farı özelliğine geçiyor. Aydınlatma etkisi arttırılırken, sürücü güvenle ve pratik şekilde manevra yapabiliyor.

Dur & Kalk Asistanı (Stop & Go): Otonom sürüşe gidilen yoldaki aşamalardan biri olarak nitelendirilebilecek bu donanım sürüş konforuna ve güvenliğe katkı sağlıyor. Araç, iki saniyeden daha kısa süre hareketsiz kaldığında otomatik olarak yeniden hareket edebiliyor. Hareketsiz kalma süresi iki saniyeyi geçtiğindeyse sürücü gaz pedalına veya direksiyondaki fonksiyon tuşuna bastığı taktirde sürüş yeniden başlatılıyor.

Mercedes-Benz otobüslerinde bu donanımlara ek olarak; yan dikiz aynalarında renkli LED ışıklarla görsel uyarı veren Park Sensörü/Asistanı ile istenmeyen ileri-geri kaymaları önleyen, kalkış ve manevra yapmayı daha rahat hale getiren Yokuş Kalkış Desteği de standart olarak sunuluyor.

2021 yılı itibarıyla üretilen tüm Mercedes-Benz şehirler arası otobüslerde, Covid-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek performanslı partikül filtreleri standart olarak sunulurken, yeni iklimlendirme sistemi de opsiyonel olarak sunuluyor. Yeni iklimlendirme sistemi sayesinde otobüslerin içindeki hava, her iki dakikada bir tamamen değiştirilebiliyor. Yeni otobüs siparişleri haricinde mevcut otobüslere de eklenebilen bu donanımlar sayesinde daha güvenli ve huzurlu yolculuklar yapılabiliyor. Yeni donanımlar, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi’nin Almanya’daki ekipler ile ortak çalışması sonucunda geliştirildi. Yolcu otobüsü klima kontrolü için yazılım güncellemeleri mevcut olup, temiz hava oranı bu sayede daha da artırılabiliyor. Klimanın bu ek temiz hava içeriği, sürücüler ve yolcular için enfeksiyon riskini kanıtlanabilir şekilde azaltıyor. Çok katmanlı, aşamalı olarak yapılandırılmış yüksek performanslı partikül filtreleri de ayrıca bir antiviral işlevsel katmana sahip. Aktif filtreler; tavan kliması, sirkülasyon hava filtreleri ve ön kutu kliması için kullanılabiliyor. Şehirler arası ve şehir içi otobüsler için uygun olan aktif filtreler isteğe bağlı olarak mevcut araçlara da uygulanabiliyor. Aktif filtre ile donatılmış araçlar, yolcu kapılarında yolcunun görebileceği bir çıkartma ile de işaretleniyor.

2. Yeni Konfor Standartları

Pazardan gelen taleplere göre yeni donanımlar geliştiren Mercedes-Benz, 2021 yılıyla beraber global ürünlerine lokal ihtiyaçlara uyarlayarak, sadece yolcular için değil, otobüs içindeki herkese daha fazla konfor donanımı sunuyor.

yolcu koltuklarında USB üniteleri standart olarak sunularak otobüs sektöründe bir ilke imza atılırken, yolculardan gelen geri bildirimler sonrasında her koltuk sırası için sunulan USB’lerden akıllı telefon, tablet vb. aletler şarj edilebiliyor. Otobüslerin elektrik altyapısıyla uyumlu fabrikasyon USB’ler sayesinde araçların güvenlik ve konfor seviyesi artıyor. Çiftli koltuklarda çift USB girişleri koltuk ortalarında yer alırken, 2+1 koltuklarda USB girişleri yan duvara konumlandırılıyor. USB girişlerinde ayrıca aydınlatma da sunularak gece yolculuklarında kolay erişim imkânı sağlanıyor.

2+1 koltuk düzeninde yeni bir Mercedes-Benz otobüs tercih edecek işletmeler için sunulan yeni koltuk ray sistemi sayesinde koltukların yeniden konumlandırılması kolaylaşıyor ve değer kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

3. Yeni Ekonomik Sürüş Standartları

Yeni ekonomik sürüş paketi ile beraber sektöre yeni bir standart getiren Mercedes-Benz otobüsleri; öngörülü sürüş sistemi, otomatik karoser indirme, lastik basınç izleme ve Eko sürüş asistanı aracılığıyla yüzde 4+’a varan oranda yakıt tasarrufu sağlıyor. Powershift otomatik şanzıman bu yeni ekonomik sürüş paketinde standart olarak sunuluyor. MB GO 250-8 Powershift 8 ileri 1 geri oranlı otomatikleştirilmiş bir şanzıman sistemi olarak çalışıyor. Hızlı ve optimum vites geçişleri ile yakıt tüketimini azaltan şanzıman sayesinde debriyaj pedalı da ortadan kalkıyor. Yeni şanzıman ile beraber sürücünün sürüş kondisyonu artıyor ve böylece trafik emniyetine daha fazla katkı sağlanabiliyor.

Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC) sayesinde Mercedes-Benz, yakıt ekonomisi ve konfor sunuyor. Avrupa ve Türkiye otoyollarının yüzde 95’ini kapsayan dijital yol haritaları ve GPS bilgileri kullanılarak, vites değişim zamanları ile vites seçimlerinde optimizasyon sağlayan sistem, yakıt tasarrufuna katkıda bulunuyor.

Öngörülü Sürüş Sistemi, hız sabitleme sisteminde kaydedilen hızın belirli bir tolerans değerinde üzerine çıkabiliyor veya altına inebiliyor. Bu sistem tüm fonksiyonlarıyla kullanıldığında sadece yakıt tasarrufu sağlamakla kalmıyor aynı zamanda sürücünün yükünü de hafifletiyor.

Otomatik karoser indirme özelliği ile araç 80 km/s hıza ulaştığında 20 mm alçalan karoser sayesinde hava sürtünmesinde avantaj sağlanıyor. Yakıt tüketimine olumlu anlamda etki eden bu sistem otomatik olarak çalışıyor. Aracın hızı 60 km/s’nin altına yeniden indiğinde gövde bu sefer 20 mm yükselerek standart konumuna geliyor. Otomatik karoser indirme sistemi ekonomi, çevre ve güvenlik alanlarında önemli katkı sağlıyor.