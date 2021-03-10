Kadınların “En İyi Aile Otomobili“ Tercihi ŠKODA OCTAVIA oldu

Dördüncü nesil ŠKODA OCTAVIA, önceki jenerasyona göre daha heyecan verici ve dinamik tasarımının yanı sıra daha da genişleyen iç hacmi, daha yüksek konfor seviyesiyle birlikte üstün teknolojik özellikleri ve güvenlik sistemleriyle birlikte büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Her ŠKODA modeli gibi üstün fonksiyonellik sunan OCTAVIA, kadınlardan oluşan jürinin de ortaya koyduğu gibi ideal bir aile otomobili olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İlk kez 2011 yılında gerçekleştirilen Kadınlar Dünyası Yılın Otomobili Ödülleri’nde 48 jüri, Ocak-Aralık 2020 tarihleri arasında sunulan yeni modelleri oyladılar. Oylamada güvenlik, kalite, fiyat, tasarım, sürüş konforu ve çevreci özellikler gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. OCTAVIA dikkat çeken tüm özelliklerinin yanı sıra çevreci ve aynı zamanda yüksek performans sunan verimli motorlarıyla da beğeni topladı.

Kadınlar tarafından Aile Otomobili kategorisinin kazananı olan OCTAVIA, böylece uluslararası ödüllerine bir yenisini daha katmış oldu. Yeni OCTAVIA aynı zamanda çeşitli yayınlar ve kuruluşlar tarafından takdim edilen 2021’in En İyi Otomobili, En İyi Yeni Otomobil Ödülü, Yılın Otomobili, Yılın Aile Otomobili gibi ödüllerin de sahibi olmayı başardı.