Jan Ptacek Renault Group Türkiye Ceo’su Olarak Atandı

Renault Markası CEO’su Fabrice Cambolive’e bağlı olacak Jan Ptacek, yeni görevinde Renault Group’un köklü ortağı Oyak Grubu ile birlikte Türkiye'deki iş hacmini ve ekosistemini genişletmek için çalışacak.

Prag Teknik Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi gören Jan Ptacek, ardından Fransa'da Ecole des Mines'de ve Paris'teki farklı iki üniversitede pazarlama üzerine eğitimini tamamladı. 25 yılı aşkın bir süredir Renault Group’ta çalışan Ptacek, profesyonel kariyeri boyunca Çekya, Fransa, Ukrayna, Rusya ve Romanya'da grup satış ve pazarlama operasyonlarında yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Jan Ptacek, son olarak 2019-2022 yılları arasında Renault Rusya genel müdürü olarak görev yaptı.