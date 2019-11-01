Jaguar Tasarım Stüdyosu kapılarını açtı

Tasarım konusunda uzun yıllardır sahip olduğu liderliği, Whitley'de kapalı kapılar ardında özenle koruyan Jaguar, Gaydon Tasarım ve Mühendislik Merkezi’nde amaca yönelik yepyeni bir stüdyoya taşındı. Jaguar, yeni nesil Jaguar araçlarını eskizden kil modellemeye, mühendislikten showroom’a gelinceye kadarki süreçte showroomlara getirecek büyüleyici yolculuğa benzersiz bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Dış ve iç tasarım ekipleri tasarım yolculuğunun altı aşaması boyunca (Eskiz, Kil Modelleme, Dijitalizasyon, Renk ve Materyaller, Teknik Dizayn, Model Üretimi) yaklaşık dört yıl içinde ilham verici ilk taslaktan, seri üretime hazır hale gelmiş otomobile gidene kadarki süreçte işbirliği yapıyor. Baştan sona her proje, bu altı aşamanın her birinde tüm işletme işlevleriyle entegrasyon sağlayan bir program yönetim ekibi tarafından denetleniyor.

Stüdyonun merkezinde yer alan Heart Space’i, iç, dış, renk ve malzeme ekipleri için oluşturulan özel çalışma alanları çevreliyor. Ayrıca Tasarım Görselleştirme ve Tasarım Teknik bölümleri de bu alanın etrafını saran diğer departmanları oluşturuyor. Jaguar’ın dizayn ekibi, dünyanın dört bir yanından gelen moda, saat yapımcılığı, spor ve video oyunu endüstrileri altyapısına sahip bir dizi tasarımcıdan oluşuyor. Bu farklı alanlardan gelen ekip Jaguar’ın ‘İngiliz ruhunu’, çağdaş materyaller ve süreçler kullanarak yorumlamasına yardımcı olacak. Bu işlemler sırasında, 20 farklı model üzerinde aynı anda çalışılmasına imkan tanıyan kil modelleme makineleri, sanal gerçeklik (VR) sistemleri ve “The Electric” olarak adlandırılan 11 metrelik 4K dijital ekran duvarı dâhil olmak üzere endüstri lideri bir dizi teknolojiden yararlanılıyor. 12.000 metrekarelik bir alana yayılan Yeni Jaguar Tasarım Stüdyosu, Whitley’deki eski tasarım merkezinden %33 daha büyük bir yapıya sahip.

Jaguar Tasarım Direktörü Julian Thomson: “Jaguar, tasarım odaklı bir marka olarak benzersiz bir mirasa sahip. Bu her zaman DNA'mızın temel direği olacak. Jaguar’ın kurucusu Sir William Lyons tarafından yaratılan tasarım değerleri ve felsefesinin korunmasıyla birlikte bu yeni bina müşterilerimiz için geleceğe yönelik en iyi otomobilleri tasarlamamızı sağlayacak. Tasarım ekibinde, otomotiv endüstrisinin karşılaştığı sorunları anlıyor ve bunlara uygun inovasyon ve yaratıcılıkla cevap verebiliyoruz. Yeni tesis, tüm tasarım ekibini tek bir yaratıcı alanda bir araya getiriyor. Gerçekten ilhamın etkileşimden ve işbirliğinden geldiğine inanıyoruz. Stüdyomuz en son teknolojilerle donatıldı, ancak daha da önemlisi, insan çeşitliliği ve Jaguar’a olan tutkumuz, sıra dışı olanı tasarlamamıza imkân tanıyor.”

Ana stüdyolar, sırasıyla 1956 ve 1957'deki Le Man Yarışlarını kazanan Jaguar D-Type’tan ilham alırken; aynı zamanda 1985’ten bu yana Jaguar tasarımlarına ev sahipliği yapan Whitley'deki 1 ve 2 numaralı stüdyolara saygıyı öncelik sayarak, Studio 3 ve Studio 4 olarak adlandırıldı. Toplantı salonlarının yarısı isimlerini ikonik Jaguar modellerinden alırken, diğer yarısı da isimlerini Jaguar tarihinin kurucusu Sir William Lyons, tasarımcı Geoff Lawson ve aktör Steve McQueen de dahil olmak üzere Jaguar tarihindeki önemli kişilerden alıyor. Stüdyo 3 ve 4, her biri 20 metre uzunluğunda ve 4,5 tonluk bir yük kapasitesine sahip iki kili barındırabilecek toplam 10 modelleme platformuna ev sahipliği yapıyor. İlk kez, iç mekân ve dış tasarım ekipleri, aralarındaki sinerjiyi ve işbirliğini geliştirmek adına yan yana çalışabiliyor.

Studio 4 ise büyük cam kapıları ile en saf gün ışığını almak için kuzeye konumlandırıldı. Modeller, doğal ışıkta ve çeşitli mesafelerden ve farklı açılardan görüntülenebilmek amacıyla kolayca dışarı çıkarılabiliyor. Yeni Jaguar Tasarım Stüdyosu, doğal ışık alan üç adet tam boy tavan penceresi dâhil olmak üzere toplamda 906 metrekarelik cam yüzeye sahip. Stüdyonun hafif ve sıcak atmosferi ahşap kirişlerle tamamlanıyor. Modellerin çeşitli yüksekliklerden izlenebilmesi, geçmişteki diğer Jaguar tasarımlarında da olduğu gibi, eskiz aşamasından modellemeye kadar geçen süreçte en az ışıklandırma kadar önemli olan bir diğer konuyu oluşturuyor. Jaguar tarihinde ilk kez tasarımcılar, modelleri amfi tiyatro tarzı bir oturma alanı olan asma kat, izleme odası ve basamaklardan bakarak farklı yüksekliklerden inceleyebiliyor.

Buna ek olarak, sanal gerçeklik (VR) de Jaguar tasarımcıları için çizimden başlayarak animasyonlara kadar sürecin her aşamasında yer alan dijitalleştirme ekipleriyle giderek daha da önemli bir rol oynamaktadır. VR teçhizatı tasarımcıların ve stüdyo mühendislerinin fikirlerini sanal dünyada her zamankinden çok daha hızlı ve daha verimli bir şekilde test etmelerini sağlıyor. İlk kavramsal aşamadan itibaren, Bilgisayar Destekli Yüzey Oluşturma (CAS) ekibi tasarım çizimlerini dijital 3D modellere dönüştürürken, şirket içi Tasarım Görselleştirme ve Animasyon (DVA) ekibi de eskizleri oluşturmak ve canlandırmak için tasarımcılar ve veri ekipleriyle yakın işbirliği içinde çalışıyor.

Yeni Jaguar Tasarım Stüdyosu, gelişmiş malzeme teknolojilerine de daha büyük önem veriyor. Renk ve Malzeme ekibi, Jaguar’ın zorlu kalite standartlarını karşılayan, gelecek nesil araçlar için lüks ve yüksek kalite hissini sunmaya devam edebilecek yeni ve sürdürülebilir kaynakları araştırıp denemek için daha fazla alana ve teknolojiye sahip. Renk ve Malzeme ekibi, yeni boya renklerini tasarlamaktan, en küçük dikkat çekici iç mekân detayını oluşturmaya kadar pek çok ayrıntıda birlikte çalışarak hayati bir rol üstleniyor.