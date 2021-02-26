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Jaguar Land Rover Sıfır Karbon Ayak İzi Hedefiyle Yeni Stratejik Planını Açıkladı

Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu lüks otomotivin liderlerinden Jaguar Land Rover, geleceğini inşa edecek yeni stratejisini açıkladı. Sürdürülebilirlik ve elektrikli mobiliteyi odak noktası olarak belirleyen İngiliz otomotiv üreticisi, “Reimagine” stratejisi kapsamında, 2039 yılına kadar tüm Jaguar Land Rover modellerini tamamen elektrikliye dönüştürmeyi planlıyor.

Otovitrin 26.02.2021, 11:05
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Jaguar Land Rover Sıfır Karbon Ayak İzi Hedefiyle Yeni Stratejik Planını Açıkladı

Kalıcı bir sürdürülebilirlik hedefiyle yola çıkan Jaguar Land Rover, dünyanın en çok arzu edilen lüks otomobillerinin çevreye olan etkisini minimuma indirecek. 2030 yılına kadar Land Rover satışlarının yüzde 60’ını, Jaguar satışlarının ise yüzde 100'ünü tamamen elektrikli modellerden oluşturacak şekilde yeniden yapılanan Jaguar Land Rover, 2039 yılına kadar tedarik zincirinden, ürünlerine ve operasyonlarına kadar tüm alanlarda karbon nötr olmayı amaçlıyor. Stratejiyi hayata geçirebilmek için yıllık 2,5 milyar sterlin harcayacak olan Jaguar Land Rover, bütçeyi başta elektrifikasyon teknolojileri olmak üzere bağlantılı hizmetler ve veri merkezli ekosistemin oluşturulmasında kullanacak.  

Yeniden yapılanma kararını dijital bir basın toplantısıyla duyuran Jaguar Land Rover CEO’su Thierry Bolloré, Reimagine stratejisinin her iki markanın da rakipsiz olduğu özelliklerini geliştirmeye imkan tanıdığına işaret etti.  Reimagine yaklaşımıyla mevcut fikir ve teknolojiler için bir sıçrama gerçekleştirme hedeflediklerini belirten Bolloré, çevik bir organizasyon yapısıyla her alanda verimliliklerini de yükselteceklerini sözlerine ekledi.

Jaguar Elektrikli Olarak Yeniden Doğacak 

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde hem Jaguar hem de Land Rover’ın ayrı altyapılar üzerinde elektrikleneceğini belirten Bolloré, Jaguar markasının temsil ettiği tüm değerleri modernize lüks kavramıyla baştan tasarlayacaklarını, 2025 yılı itibarıyla Jaguar’ın tamamen elektrikli bir marka olarak yeniden doğacağını belirtti. 

İlk Tamamen Elektrikli Land Rover 2024’de Yollarla Buluşacak

Lüks SUV segmentinin tartışmasız lideri Land Rover araçlarının da 2 yeni platform üzerinde elektrikleneceğini belirten CEO, Reimagine stratejisi kapsamında ilki 2024 yılında yollarla buluşmak üzere önümüzdeki 5 yıl içinde tamamen elektrikli 6 Land Rover modelini pazara sunacaklarını söyledi. 

Kalite ve verimlilik

Yeni modernize lüks anlayışı yaratmanın hedeflendiği Reimagine stratejisi kapsamında, Jaguar ve Land Rover için en son teknoloji elektrifikasyon altyapısını destekleyen üç ayrı platform inşa edilecek. Bu platformlardan biri Jaguar, ikisi Land Rover için üretim yapacak. Jaguar’ın yeni platformu tamamen elektrikli modeller için tasarlanırken, Land Rover platformları ise hem elektrik destekli içten yanmalı motor, hem de tamamen elektrikli modellere uygun şekilde "Modüler Boylamsal Mimari (MLA)"yi kullanacak. 

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