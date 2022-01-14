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IVECO’nun başarılar ile dolu ilk çekicisi Eurotech usta eller sayesinde yeniden doğdu

1990’ların en sevilen çekicilerinden olan ve aynı zamanda IVECO’nun ilk çekicisi Eurotech IVECO Otomotiv yetkili servisi tarafından restore edildi.

Otovitrin 14.01.2022, 17:19
IVECO’nun başarılar ile dolu ilk çekicisi Eurotech usta eller sayesinde yeniden doğdu

Aynı zamanda Hüner Uluslararası taşımacılığın ilk çekicisi olan IVECO Eurotech 1994 yılından itibaren gerek Türkiye gerekse Türkiye dışında milyonlarca kilometre yol yaptı, binlerce ton yük taşıdı.

Sonra yoruldu ve köşesine çekildi.

IVECO ekibi bu aracı yorgun durduğu köşesinden aldı ve yeniden canlandırdı. Restore edilen Eurotech bugün IVECO yetkili satıcısı Istanbul Fiat’da düzenlenen bir tören ile ilk sahibi İbrahim Hüner’e IVECO Türkiye genel müdürü Hakkı Işınak tarafından teslim edildi

IVECO Eurotech’in başarılar ile dolu tarihçesi

Her ne kadar beş markanın birleşmesiyle 1 Ocak 1975’te kurulmuş olsa da, IVECO’nun ticari taşıtlar alanında dünya çapında bir dev haline gelmesi ve günümüzde dahi geçerliliğini koruyan “tam ürün yelpazesi”ne sahip birkaç dünya markasından biri olma niteliğini kazanması, 1990’lı yılların başlarını bulmuştu.

1980’lerin ikinci yarısında yaşama geçirilen, beş yıl süren ve IVECO’yu bugünkü IVECO yapan dahiyane “IVECO Euro Projesi” ilk meyvesini 1991 yılında hafif ve orta hizmet sınıfı dağıtım kamyonu “EuroCargo” ile vermişti. Hemen ertesi yıl, 1992’de “EuroCargo”yu orta ve ağır hizmet sınıfı kamyon ve çekicisi “EuroTech” izlemişti. 1993 yılında da ağır hizmet sınıfı inşaat ve yoldışı kamyon ve çekicisi “EuroTrakker” ile ağır hizmet sınıfı uluslararası uzun yol çekicisi “EuroStar” aşağı yukarı eşzamanlı olarak dünya pazarlarına sunulmuş ve iki yıl gibi oldukça kısa sayılabilecek bir süre zarfında devasa büyüklükteki “IVECO Euro Projesi”nin tamamen somutlaştırılması küresel çapta başarılmıştı.

“Standart Ürün Yelpazesi” olarak da bilinen ve anımsanan “IVECO Euro Projesi”nin özünde şu üç temel öğe yer alıyordu:

Mümkün olduğunca fazla ortak parça kullanımını öngören bilgisayar destekli modüler ürün tasarımı

Yenilikçi yüksek teknolojilerle donatılmış ve olası her türlü taşımacılık gereksinimine yanıt verebilmek için uç sayıda seçenekle çeşitlendirilmiş, son derece çeşitli ve geniş bir ürün yelpazesi

Mümkün olan tüm alanlarda bilgisayar destekli otomatizasyonu önceliklendirerek hem üretimin hem de satış sonrası hizmetlerinin verimini ve kalitesini artırmayı amaçlayan bir üretim ve servis yönetimi düzeni

IVECO, “Standart Ürün Yelpazesi” ile toplam azami yüklü ağırlığı 6 tondan 44 tona kadar uzanan ve izin verildiği durumlarda 44 tonun da üzerine çıkarak çok geniş bir yük taşımacılığı yelpazesini kapsayan, baştan aşağı yepyeni ve son derece modern çekici ve kamyonlarla muazzam bir atılım gerçekleştirmişti yeni binyıla girmeye on yıldan az bir süre kalmışken eşi benzeri ticari taşıtlar sanayisinde az görülür bu dev atılıma yönelik ilk takdir, müşterilerden hemen önce Yılın Uluslararası Kamyonu (ITOY) Ödülü jürisinden gelmişti. ITOY Ödülü jürisi, kabinlerinden şasilerine, güç üretim ve aktarma organlarından yürür aksamlarına kadar her yönüyle taşımacılık verimliliğine, güvenliğe, kullanım kolaylığı ve rahatlığına, güvenilirlik ve dayanıklılığa, bakım-onarım işlevselliği ve tasarrufuna, bunların da ötesinde çevre duyarlılığına yönelik olarak baştan aşağı sıfırdan tasarlanan ve üretilen “IVECO Euro Çekici ve Kamyon Ailesi”ni ödüllendirmeden tabii ki geçmemişti. IVECO, 1992 yılında “EuroCargo” ile, 1993 yılında da “EuroTech” ile günümüzde ticari taşıtlar alanında dünyanın en köklü ve saygın ödülü olarak kabul edilen ITOY Ödülü’nü üst üste iki yıl kazanan ilk marka olarak çok önemli bir başarıya imza atmıştı. ITOY Ödülü jürisi çifte takdirini şu gerekçelere dayandırmıştı:

Daha önce hiç görülmemiş düzeyde modüler bileşenlerden oluşan geniş bir kamyon ailesi meydana getirilmiş olunması

Ulusal ve uluslararası boyutlardaki tüm teknik ihtiyaçları karşılayabilme yeteneği

Farklı şanzıman seçenekleriyle birleştirilebilme özelliğine ve tamamı AB atık yayım ölçütlerini karşılama niteliğine sahip altı farklı güç düzeyindeki motorla çok geniş bir yelpazeye yayılmış taşımacılık uygulamalarına yanıt verme olanağının sunulması

Güç düzeylerine kıyasla taşıt boş ağırlıklarında kayda değer ölçüde tasarruf elde edilmiş olunması

İşletmecilere hızlı ve hesaplı bir taşıt ilkyardım hizmeti ve düşük bakım-onarım giderleri sağlanması

Tasarım ve geliştirme aşamalarına dahil edilmiş yüksek etkin ve edilgin güvenlik özellikleri

Birçok farklı taşımacılık hizmetine uygun olarak sürücülere sunulan mükemmel sürüş konumu

“IVECO Euro Çekici ve Kamyon Ailesi”nin tarihi çifte zaferini, ITOY Ödülü’nün 46 yıllık tarihinde bu ödülü kazanan on marka içerisinde yalnızca tek bir markanın yineleyebilmiş olması, “IVECO Euro Projesi”nin belkemiği niteliğindeki IVECO “EuroTech”in zaman içerisinde neden bir efsane haline geldiğini de fazlasıyla gözler önüne seriyor.

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