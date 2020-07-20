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IVECO, Repsol Honda MotoGP takımıyla güçlerini birleştirdi

MotoGP tarihindeki en başarılı takım olan MotoGP takımı, IVECO ve yeni çekcisi IVECO S-WAY’i Avrupa’da yapılan tüm MotoGP yarışmalarında kendilerine eşlik etmesi için seçti.

Otovitrin 20.07.2020, 10:42
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IVECO, Repsol Honda MotoGP takımıyla güçlerini birleştirdi

Repsol Honda MotoGP takımı, yeni IVECO çekiciyi yüksek performansı, güvenilirliği, yakıt verimliliği, düşük işletme maliyeti ve bağlanabilirlik özellikleri için tercih etti.

Torino, 14 Temmuz 2020

Uzun süredir MotoGP sponsoru olan IVECO, şimdi de önümüzdeki iki sezon boyunca Avrupa’daki pistlerde Repsol Honda takımının yanında olacak. Yeni IVECO S-WAY çekici, takımın sürücüleri Marc Márquez ve Alex Márquez’in Avrupa yarışlarında ihtiyaç duyduğu ekipmanları taşıyacak. MotoGP tarihindeki en başarılı takım, ikonik Repsol Honda renkleri giydirilmiş yeni IVECO S-WAY’i kullanacak.

Repsol Honda MotoGP takımı, yeni IVECO çekiciyi yüksek performansı, güvenilirliği, yakıt verimliliği, düşük işletme maliyeti ve bağlanabilirlik özellikleri için tercih etti. Yeni IVECO S-WAY Microsoft Azure bulut bağlanabilirliği sunuyor. MotoGP pist takımının sürücüleri ile motosikletlerinin performansını takip etmek üzere sürekli iletişim hâlinde olması gibi yeni IVECO çekici de Kontrol Odası ile sürekli bağlantı hâlinde: Burada bir uzman kadrosu aracın verilerini takip ediyor, uzaktan tanı koyma işlemleri gerçekleştiriyor ve performans ile bakım ihtiyaçlarına yönelik yazılım geliştirmeleri sunuyorlar.

Zafere giden 14 yarış

İki IVECO S-WAY çekici, 19 Temmuz’da Jeres GP’si ile başlamak üzere sürücüler Marc Márquez ve Alex Márquez’in tüm ekipmanlarını 15 Kasım’daki Valencia GP’sine kadar taşıyacaklar. Bu sezonun resmî yarış programı Covid-19’dan etkilendi ve bazı Avrupa yarışları askıya alındı. Bu, IVECO S-WAY çekicilerin Barselona (27 Eylül), Aragon (18 Ekim) ile Fransa, İtalya ve Avusturya’daki noktalara gideceği anlamına geliyor. Toplamda 14 yarışa gidecek araçlar bu yarışların 7 tanesinde İspanya’da olacaklar.

Yedek parça ve yarış ekipmanları gibi tüm gerekli ekipmanın transferinin yanı sıra Repsol Honda takımının IVECO çekicileri ek görevleri de yerine getirecek: IVECO S-WAY çekiciler aynı zamanda sürücüler ve yarış yerlerindeki diğer takım üyeleri için ofis ve dinlenme alanına dönüştürülmüş olan treylerleri çekiyor olacaklar.

HRC müdürü Tetsuhiro Kuwata konu hakkında şunları söyledi: “Repsol Honda MotoGP takımı olarak IVECO’ya hoş geldin demek istiyoruz. Tabii ki tüm ekipmanlarımızın her bir yarışa ulaşacağından emin olmak bizim önceliğimiz ve bunları taşımada IVECO çekici kullanıyor olmak bize bunu garanti ediyor. IVECO’nun yeni teknolojiler geliştirme ve verimliliği arttırma konularındaki tutkusu, bizim burada HRC’de sahip olduğumuz ruhun aynısını yansıtıyor.”

IVECO İspanya ve Portekiz genel müdürü Ruggero Mughini de şunları ekledi: “Yeni amiral gemisi çekicimiz IVECO S-WAY ile Repsol Honda takımının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Tarihsel olarak IVECO’nun rekabetçi motor sporlarıyla uzun süren bir geleneği var ve bu yeni ortaklığı coşku ve beklentilerle karşılıyoruz. Önümüzdeki iki sezonda Repsol Honda takımının bir parçası olmak büyük bir mücadele. Bizler, kendini adama, takım çalışması, mükemmelliğe bağlılık gibi birçok değer paylaşıyoruz ve birlikte durdurulamayız. Marc ve Álex Márquez için zaferlerle dolu olacak önümüzdeki sezonun başlamasını dört gözle bekliyoruz.”

Yeni IVECO S-WAY: IVECO’nun önümüzdeki on yılın çekicisi

Bu model, endüstrideki en gelişmiş teknolojileri bir araya getiriyor ve sürücünün ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanmış kabini de bu teknolojilerin yanına ekliyor. Yeni IVECO S-WAY, sürücülerle tasarlanan, sürdürülebilirlik odaklı, toplam sahip olma maliyetini düşürmeye yönelik son teknoloji bağlantı özelliklerine sahip tam ve rakipsiz özellik ve hizmet paketleriyle sunuluyor. IVECO S-WAY bir üründen daha fazlası: Aracın tüm ömrünü kapsayan ve IVECO müşterilerinin ihtiyaçlarına yanıt veren tümleşik bir taşımacılık çözümü.

Yeni sürücü odaklı kabin tasarımı, fonksiyon ve konforu birleştiren geniş yerleşim, mükemmel sürüş ergonomisi ve iyi planlanmış tasarımıyla üstün sürüş ve kabinde yaşam koşulları sağlıyor. Yeni tasarım aynı zamanda aerodinamiği de optimize ederek %4’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor.

Yeni IVECO S-WAY, gelişmiş sürüş asistanı ve sürüş tarzı değerlendirme sistemleri ile sürüşü ve manevrayı kolaylaştırmak için geliştirilmiş fonksiyonlarla bağlanabilirliği, sürüş deneyimini geliştirmek için kullanıyor. Gelişmiş Bağlantı Kutusuyla IVECO S-WAY, gerçek zamanlı veri toplayabiliyor, işleyebiliyor ve gönderip alabiliyor. Kabindeki bağlanabilirlik özelliği, güvenli veri depolama ve yönetimi için Microsoft’la ortaklaşa geliştirilen bulut hizmeti tabanlı. Sistem, lojistik operatörlerine araçların yolda olduğu süreyi maksimize edip kârlılığı arttırırken, toplam işletme maliyetini düşürmede yardımcı olmak üzere geliştirildi.

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