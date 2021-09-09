IVECO E-WAY’den yeni rekor menzil: Tek şarjla 543 kilometre

12 Metre uzunluğundaki IVECO BUS E-WAY gerçek işletme koşullarında üstün bir performans sergileyerek hem güvenilirliğini ve mükemmel performansını hem de sıfır salınımın avantajlarını ortaya koydu.

Verkerhrsbetriebe Bachstein şirketinin inisiyatifiyle gerçekleşen test sabah 5 buçuktan öğleden sonra 4’e kadar iki gün boyunca sürdü. 335-kWh gücünde pile sahip E-WAY, 543 kilometreyi hiçbir sorunla karşılaşmadan tamamladı. TÜV Nord tarafından sertifikalanan bu rekor, IVECO BUS’ın elektrikli hareketlilik alanındaki üstünlüğünü tescil etti. IVECO BUS E-WAY’in 0.61 kWh/KM’lik düşük tüketimi sayesinde test süreci sonunda pili %3 oranında arttı.

IVECO BUS E-WAY, geniş bir ürün yelpazesine sahip; 9,5, 12 ve 18 metrelik uzunluk seçenekleri ve farklı şarj (Yavaş gece şarjı veya pantograflı, pantografsız hızlı şarj) seçenekleriyle her müşterinin ihtiyacına uygun çözümler sunarken sürücüler ve yolcular için de yumuşak bir hızlanma ve sürüş deneyimiyle üstün konfora sahip.

IVECO BUS E-WAY ürün grubu 20 yıllık geliştirme ve üretim deneyimi ile markanın alternatif enerji seçeneklerine, özellikle de elektrikli hareketliliğe yaptığı yatırımın sonucu.