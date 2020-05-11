IVECO Daily, İngiltere’nin prestijli 2020 Ticari Van Sürücüleri Ödülünü kazandı

IVECO Daily’nin ödülü kazanma nedenleri konusunda jüri şunları söyledi: “Yüksek tonajda zor işler için sağlam bir araç isteyen işverenlerin Daily’yi gözden kaçırmaları hiç de akıl kârı olmayacaktır. Sağlam kamyon şasisi üzerine inşa edilmiş aracın yüksek kalitesi, aracı güçlü hissettiriyor. Oldukça geniş versiyon gamına ve konfigürasyona sahip olan araca bu sektörde başka hiçbir üretici yaklaşamıyor.”

IVECO Daily, gücünü düşük yakıt tüketimi ve Toplam Sahip Olma Maliyeti ile birlikte müşteriye verimlilik ve kârlılık sağlayan, performans ve sürdürülebilirlik sunma özelliklerinden alıyor. Daily, “işe bakış açınızı değiştirmek” için tasarlandı ve kabinde yaşam ile sürüş deneyimi konusunda yeni standartlar belirliyor ve otonom sürüş ile gelişmiş güvenlik özellikleri konusunda önemli adımlar atıyor. Yeni Daily aynı zamanda bağlanabilirlik konusunda çıtayı yükselterek müşterinin aracı kullanımına ve işine göre özelleştirilmiş tam bir paket sağlıyor ve yeni bir hizmetler dünyasının kapısını açıyor. Aynı zamanda tam bir Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri seti ve gelişmiş güvenlik özellikleri sunarken sınıfında en iyi kabinde yaşam deneyimi ve sürüş deneyimini sağlıyor.

IVECO Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti direktörü Sascha Kaehne “3.5-7.5 ton aralığında en iyi araç ödülünü kazanmış olmaktan dolayı mutluyuz. Ticari Van Sürücüleri Dergisi, okuyucularının düşünce ve duygularının gerçek bir yansımasını sunmaktan gurur duymalı ve müşterilerle son kullanıcıların jüride yer alması çok şey ifade ediyor” dedi.

Daily van, yarı camlı van, şasi kabin, tamamlanmamış şasi ve çift kabinli seçenekleriyle ve birçok zorlu yol göreviyle başa çıkabilecek 4x4 seçeneğiyle kullanıcılara geniş bir seçim imkânı tanıyor.

En çevreci dizel motorlar ve CNG/Bio-CNG seçenekleri IVECO’nun yenilikçiliğe, verimliliğe ve alternatif yakıtlı taşımacılık çözümlerine bağlılığını gösterirken pazardaki pozisyonu da sürdürülebilir taşımacılık için gerçek bir iş ortağı hâline getiriyor.