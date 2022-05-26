IVECO Busworld 2022 Türkiye fuarında

40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren IVECO BUS, kararlı bir biçimde küresel faaliyetlerini genişletiyor. Marka, yolcu taşımacılığı konusunda şehir içi otobüslerden şehirlerarası otobüslere, tur otobüslerinden minibüslere kadar tam bir ürün yelpazesi sunuyor. IVECO BUS, taşımacılık sektöründe hem kamu hem de özel girişimlerde süregelen sinerjiyi destekliyor ve sürdürülebilir hareketlilik ile alternatif yakıt ve çekiş sistemlerinin eksiksiz biçimde yer alacağı düşük karbonlu toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesine bağlılığını vurguluyor.

Gelişmiş güç aktarım teknolojilerinde dünya lideri FPT Endüstriyel’i de içeren ve küresel bir organizasyon Iveco Group’un bir parçası olan IVECO BUS, tüm ürün gruplarında üretim yapan ender üreticilerden. Dünya genelinde satışı yapılan IVECO BUS, Avrupa’da yüksek bir pazar payına (2021’de %22,3) sahip ve Güney Amerika ile Afrika’da da büyümeye devam ediyor.

Doğal gaz pazarında %40 pazar payına ulaşan ve 2019 – 2021 arasında elektrikli otobüs üretiminde iki kat artış ile Avrupa’daki liderliğini gösterme fırsatı bulan IVECO BUS yalnız Türkiye’den değil, düşük ve sıfır salınımlı otobüs pazarının büyüdüğü Orta Asya ve Kafkaslardan da ağırladığı ziyaretçileri dikkate alarak BUSWORLD Türkiye’ye katılmayı seçti.

IVECO BUS’ın ürün yelpazesi, markanın; yüksek performanslı, güvenilir ve sürdürülebilir çözümleri her türlü göreve uyarlayabilmesinin yanı sıra geniş servis ağı ve düşük işletme maliyetlerini de mükemmel biçimde yansıtıyor.

İlgili modeller 2. Salonda yer alan IVECO BUS standında yer sergileniyor.

CROSSWAY: Kısa ve orta mesafe şehir içi yolcu taşımacılığı için mükemmel otobüs. Yenilenebilir yakıt ile uyumlu. STREETWAY CNG: Sürdürülebilir kentsel hareketlilik için verimli şehir otobüsü. E-WAY: Geceleri şarj olan şehir otobüsü. Kentsel yaşamı iyileştirmek için sessiz ve sıfır salınımlı.

Ürün ve hizmetleriyle IVECO BUS, güçlü noktalarının altını çiziyor: Sürdürülebilir hareketlilik, farklı enerji çözümleri, teknolojik mükemmellik, toplam sahip olma maliyeti, enerji geçişinde; müşterilere, kamu otoritelerine ve operatörlere destek.

IVECO BUS, her türlü göreve uygun sürdürülebilir çözümler

Lider alternatif enerjili otobüs üreticisi olarak (CNG, biyometan, elektrik) IVECO BUS, her zaman otoritelerin, kullanıcıların ve vatandaşların; doğal kaynaklara, çevreye ve kamu sağlığına saygılı araçlar konusundaki taleplerine; olgun, erdemli ve çevre sorumluluğu bilincine sahip taşımacılık çözümleriyle kulak verdi. Şehir içi, şehir çevresi, şehirler arası, yerel ve orta mesafe turizme hitap eden her türlü göreve hazır modelleri, IVECO BUS’ın uzmanlığını çevresel ve finansal olarak sürdürülebilir bir noktaya koyuyor.

Doğal gaz özellikle çevresel zorluklarla başa çıkmak için dikkat çekici: Hava kalitesi, iklimi koruması, sesiz işletme. Organik atıklardan geri kazanılan biyometan ile %100 uyumlu olan IVECO BUS doğal gazlı otobüs ve minibüsler, neredeyse sıfır olan parçacık seviyesi ve yaklaşık üçte bir oranında düşürülen nitrojen oksit seviyesi ile doğal kaynaklarımızı korumamıza yardımcı oluyor. Bu çevresel faydalar sera gazlarında %95’e varan azalma sağlarken gürültü seviyesi de yarı yarıya azalarak; sürücüler, yolcular ve çevrede yaşayanlar için sessiz hizmet sağlıyor. Bugün 8 binden fazla doğal gazlı aracın bulunduğu Avrupa’da daha temiz bir taşımacılık sektörüne katkı sunan IVECO BUS, her üç doğal gazlı aracın birine adını yazdırarak tartışmasız lider konumunda.

IVECO BUS, bir diğer sürdürülebilir taşımacılık alanı ile de yoğun olarak ilgilenmekte: Tam elektrikli hareketlilik. 0 salınımlı %100 elektrikli modeller, yumuşak ve sessiz bir sürüş deneyimiyle sürücülerin, yolcuların ve çevrede yaşayanların konforunu arttırıyor. E-WAY, güvenilirliği kanıtlanmış yüksek performanslı bir çözüm sunuyor. 7 Farklı Avrupa ülkesinde işletmede olan 550 E-WAY, bugüne dek 24 milyon kilometreden fazla yol kat etmiş durumda. TÜV tarafından sertifikalandırılan ve geceleyin şarj olan 12 metrelik E-WAY modeli ile gerçekleştirilen iki rekor denemesi de araçların sıra dışı güvenilirliğini ve mükemmel performansını gözler önüne seriyor. İlki Ulm’daki test pistinde gerçekleşen denemede 350 kWs pili ile tam şarjla durmaksızın 527 kilometreye ulaşıldı. Geçen Temmuz’da Alman şirket Verkerhrsbetriebe Bachstein tarafından gerçek işletme koşullarında gerçekleştirilen testte ise yine 350 kWs pile sahip 12 metrelik E-WAY herhangi bir sorunla karşılaşmadan tek şarjla 543 kilometre yol kat etti ve testin sonunda %3 pili arttı. Yıllar boyunca IVECO BUS, elektrikli hareketlilik üzerine pek çok özel başarı geliştirdi ve bu alanda uzmanlaştı.

IVECO BUS, konvansiyonel güç aktarma organlarında tercihini Yenilenebilir Enerji Yönergesi ile uyumlu, sürdürülebilir yakıtlar için homologe edilmiş seçkin IVECO HI-SCR teknolojisinden yana kullandı. Bu çözüm, XTL (Parafinik dizel) ve HVO (Hidrojene Bitkisel Yağ) ile sürdürülebilir performans sağlarken karbondioksit salınımlarını %50 ilâ %90 oranında azaltıyor.

Görev ve ihtiyaçları ne olursa olsun, IVECO BUS ürün ailesi, operatörlere ve kamu otoritelerine farklı enerji çeşitleri (Doğal gaz, tam elektrikli, Euro VI-E HI-SCR) ve pek çok model (STREETWAY, E-WAY, CROSSWAY) ile şehir içi, şehir çevresi ve şehirler arası her türlü yolcu talebine yönelik ulaşılabilir ve çevre dostu ulaşım çözümleri sunuyor.

Gerek duyulan enerji geçişine yönelik sağlam bir yanıt!

CROSSWAY, Avrupa’da pazarın lideri. En iyi deneyim.

50 Bin araçlık rekor üretimiyle CROSSWAY ürün grubu, pazarının tartışmasız lideri. Bugün Avrupa’da kayıtlı her iki şehir içi araçtan biri CROSSWAY.

12 veya 13 metrelik uzunluğa sahip CROSSWAY, gücünü Cursor 9 veya Cursor 9 CNG motordan alıyor. CROSSWAY’in dizel HI-SCR (Cursor 9) versiyonları 360 veya 400 beygire varan güce sahip. Egzoz gazı resirkülasyonunun olmadığı bu özel teknoloji (EGR) yakıt tüketimini düşürürken salınım seviyelerini de belirgin biçimde azaltıyor. Bu çevresel performans, yenilenebilir yakıtların kullanımı ile daha da arttırılabiliyor.

CROSSWAY modellerinde daha yüksek sürüş konforu ve yakıt verimliliği bağlamında optimize performans için iki otomatik vites kutusu seçeneği (ZF Ecolife 2 veya VOITH Diwa NXT) mevcut.

Sürücü bölümü, yüksek sürüş keyfi sağlamak için belirgin ölçüde geliştirildi. Otomotiv tarzı direksiyon ve yenilenen gösterge paneli tasarımı, kontrolleri sürücüye yakınlaştırıyor. Direksiyon üzerindeki kontroller ergonomik biçimde sürücünün elini direksiyondan ayırmadan kullanabileceği biçimde parmak uçlarında. Bunlara ek olarak saklama bölmeleri, şarj girişleri, çift USB girişleri, bardak ve şişe tutucular ile tamamen kişiselleştirilebilir ön panel, sürücünün konforunu arttırıyor. Yeni 7 inç renkli ekran, Sürüş Tarzı Değerlendirmesi, hız sabitleme için ayarlanan hız ve daha pek çok sürüş ve araç bilgilerini gösteriyor.

Aracın pasif güvenliği, önden yaşanabilecek çarpışmaları hafifleten ve TÜV Süd tarafından sertifikalanan ECE R29.03 mevzuatı ile arttırıldı.

Verimli CROSSWAY CNG modelleri, biyometan ile uyumlu 360 beygirlik IVECO CURSOR 9 CNG motorları ile pazardaki en güçlü motoru sunuyor. Dört adet 315 litrelik tank ile toplam 1,260 litre kapasiteye sahip aracın menzili 600 kilometre ve hem hızlı hem yavaş dolum ile uyumlu.

CROSSWAY CNG modelleri, CNG depolarının tavana monte edildiği akıllıca bir tasarım sayesinde pazardaki en alçak yüksekliğe (3,455 MM CROSSWAY, 3,210 MM CROSSWAY LE) sahip, bu yükseklik klimalı dizel versiyonlarla aynı. Bu, doğal gazlı versiyonun da köprüler ve alt geçitler gibi alt yapı unsurlarının bulunduğu yollarda rahatlıkla işletilebilmesini sağlıyor. Ek olarak bu özel patentli özellik, aracın kütle merkezini optimize ederek araca daha iyi yol kararlılığı, sürücü ve yolculara daha yüksek konfor sunuyor.

STREETWAY, temiz şehir içi ulaşım için uygun maliyetli çözüm

IVECO BUS’ın yeni kentsel ürün grubu STREETWAY, Euro VI-E standartları ile uyumlu ve 12 ve 18.75 metrelik iki versiyona sahip. Araç, yolcu taşımacılığında ana oyunculardan biri olan IVECO BUS’ın, konu üzerine uzmanlığı ile sağlamlık, performans, operasyonel verimlilik, kanıtlanmış güvenilirlik ve hizmetlerden oluşan çekirdek değerleri üzerine üretildi. Geniş IVECO BUS servis ağı ve geniş bağlı hizmetleriyle STREETWAY, sürdürülebilir kentsel hareketlilik sağlamak konusunda güvenilir.

Alternatif enerjilerin geliştirilmesinde 20 yıldan uzun süredir öncü konumumda olan IVECO BUS, geliştirdiği doğal gazlı versiyonları, FPT Endüstriyel’in 310 beygir – 1300 Nm (Standart) ve 360 beygir – 1640 Nm (Körüklü) güç sağlayan en yeni CNG Cursor 9 Euro VI motorlarıyla donattı. Boylamasına yerleştirilen motorlara VOITH Diwa 6 veya ZF Ecolife 2 otomatik vites kutusu ve ZF AV 133 arka aks eşlik ediyor. 12 Metrelik modelde 1600 litreye, 18.75 metrelik modelde ise 1805 litreye ulaşabilen yüksek kapasiteli tanklar, kentsel görevlerde mükemmel otonomi sunuyor.

Bu CNG’li versiyonlar, doğayı korumamıza yardımcı olmalarının yanı sıra organik atıklardan elde edilebilen biyometan ile de tamamen uyumlu. Bu nedenle doğal gazlı STREETWAY, karbon ayak izi konusunda mükemmelliği garanti ederken, enerji geçiş sürecinde somut bir adımı temsil ediyor. Bu çevresel faydalar karbondioksit salınımını %95’e kadar azaltıyor.

STREETWAY, versiyon seçenekleriyle bugünün ve yarının hareketlilik zorluklarına karşı sürdürülebilir ve verimli bir çözümü temsil ediyor. IVECO BUS, aynı zamanda standart (12 Metre) ve körüklü (18.75 Metre) araçlarının da yenilenebilir yakıtla tamamen uyumlu dizel HI-SCR versiyonlarını sunuyor.

Optimum operasyonel verimlilik için tasarlandı

STREETWAY, muhteşem bir çok yönlülüğe (Uzunluk, teknoloji, vites, oturma düzeni, kapı adedi, termal konfor) sahip; tarz, konfor ve işletme maliyeti bağlamında bireysel müşterilerin spesifik operasyonel taleplerini karşılayan alçak tabanlı bir şehir otobüsü.

Yolcu binişi ve inişi iki adet 1200 MM genişliğinde kapı ile gerçekleşiyor, alçak taban ise yolcu akışını optimize ediyor. Tüm yolcular için kolaylıkla erişilebilir olan STREETWAY, merkez alanında basamaksız erişilebilen 16 yolcuya kadar oturma kapasitesine sahip. Araca aynı zamanda engelli bireyler için rampa eklenebiliyor.

STREETWAY’in sürücü alanı, camlı kabin kapısı ve baş üstü saklama bölmelerine sahip. Yükseklik ayarlı direksiyon ve Actia Multic S.digital cluster de mevcut.

STREETWAY hem yolcuların hem de sürücünün güvenliği için fren sistemleri (EBS ABS, ASR), motor bölmesi sıcaklık uyarıları, otomatik yangın söndürme sistemi, kapı alanında yolcu algılama gibi çeşitli güvenlik özelliklerine sahip. Elektronik Süspansiyon Sistemi, stabil ve konforlu bir sürüş deneyimi sunarken fren performansı için optimum çekiş ile direksiyon stabilitesi de sunuyor.

Motorun boylamasına yerleştirilmesi ve tüm parçaların dışarıdaki kapakçıklar ve kapılar ile aracın içindeki kapaklardan erişilebilir olması bakım kolaylığı sağlıyor. Cursor 9 Euro VI motorun mükemmel verimliliği ve düşük maliyetli pratik tasarım, sağladığı tasarruflar ile toplam sahip olma maliyeti ve işletme verimliliğini optimize ediyor.

Kanıtlanmış güvenilirlik

Seçkin bir OEM ürünü olan STREETWAY’de, IVECO logosunun ön ve arkadaki alışılmış entegrasyonu, IVECO BUS ailesinin tarzını yansıtırken, açık tasarım hatları, aracın yalınlığını, sağlamlığını ve kalitesini vurguluyor. Aracın gövde yapısı, kaynaklanan bölümlerden ve sağladığı uzun ömür ile sağlamlık ve güvenilirlik konusunda STREETWAY’in düşük toplam sahip olma maliyetine katkı sunan korozyona karşı işlem görmüş yanlara yapıştırılan uzun ömürlü ve yüksek kaliteli alüminyum levhalardan oluşuyor.

Satış sonrası

Tüm IVECO BUS satış sonrası hizmetleri, kullanıcıların filolarını daha iyi kullanabilmelerine yardımcı olmak için tasarlandı ve güvenlik, maksimum çalışma süresi ile optimum operasyonu aracın ömrü boyunca garanti ederek her zaman toplam işletme maliyeti odaklı hızlı ve verimli desteği sunmakta.

E-WAY, IVECO BUS’ın elektromobilite teklifi

Elektrikli hareketlilik, kentlerin karşılaştığı hava kalitesi ve gürültü sorunlarına yönelik güvenilir bir çözümü temsil ediyor. Bu bağlamda IVECO BUS, %100 elektrikli çözümü olan E-WAY ailesini geliştirdi.

IVECO BUS, pazardaki en kapsamlı ürün grubunu geliştirerek E-WAY ailesinde her müşterinin spesifik ihtiyaçlarına göre çözümler sunuyor. Gücünü pilden alan bu otobüs standart ve metrobüs olmak üzere iki ana tarza ve dört uzunluk (9.5 M, 10.7 M, 12 M ve 18 M), iki pil, üç şarj modu (Geceleyin garajda ya da sürekli olarak pantografla) seçeneğine sahip.

Yüksek esnekliği ile E-WAY, pil konusunda müşterinin ihtiyaçlarına yönelik iki teknoloji sunuyor: Yüksek enerjili NMC (Nikel Mangan Kobalt) hücreler ile garajda yavaş şarj ya da yüksek enerjili LTO (Lityum Titan Oksit) ile hızlı şarj.

E-WAY’in son büyük yeniliği ise gece şarj olan 9.5, 10.7 ve 12 metrelik modellerdeki enerji saklama teknolojisinin evrimi. Modülarite ve operasyonel olarak görev odaklı olma bağlamında tekil ZEN pil kümesinin kapasitesi 42 kWs’ye yükseltilerek %20’ye varan bir enerji artışı ile 300 kilometreye varan maksimum otonomi elde edildi. Bu, 10.7 metrelik modelde 418 kWs güç, 12 metrelik modelde 460 kWs güç ya da bir önceki ZEN35 nesline kıyasla aynı otonomide +5 yolcunun daha seyahati anlamına geliyor. Bu iyileştirme; aynı boyutta, aynı ağırlıkta ve önceki model ile de uyumlu olarak sunuluyor.

E-WAY modellerinde piller, düşük taban ile erişimi kolaylaştırmak ve yolcu kapasitesini maksimize etmek için tavan ve arka bölümde yer alarak boşluk ve performans arasında en iyi dengeyi kuruyor. Sürücüler ve yolcular için yumuşak, sessiz, titreşimsiz sürüş ve ivme ile yüksek konforlu deneyim sunuluyor. Tamamen elektrikli bu ürün grubu, IVECO BUS’ın alternatif enerji ve özellikle de elektromobilite üzerine 20 yıldan uzun geliştirme ve üretim deneyimine dayanıyor.