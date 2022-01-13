İthal kamyon çekici pazarının değişmeyen şampiyonu: MAN

Pandemiye bağlı yaşanan tedarik ve üretim kısıtlamalarına rağmen 2021 yılında pazardaki birinciliklerini sürdürdüklerini belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, “Truck of the Year 2021- Yılın Kamyonu ödüllü TGX ve Türkiye lansmanını yaptığımız TG3 serisi araçlarımız ile bu yılda da pazarın gözdesi olduk. Yeni teknolojilerle donatılmış araçlarımız ile büyüyen pazarda hem satış adedimizi hem de pazar payımızı artırarak, zirvedeki yerimizi daha sağlamlaştırdık” dedi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara

MAN, kullanıcısına yarının teknolojisini bugünden sunan ödüllü yeni nesil araçları ile pazarda fark yaratmaya devam ediyor. İleri teknolojileri, dayanıklıları, performansları ve yüksek yakıt tasarrufları ile her sektöre en ideal çözümleri sunan MAN; 2021 yılında da zengin model ve donanım çeşitliliği ile pazarın tercih edilen markası oldu.

Ağır ticari araç pazarı son beş yılın en iyi satış rakamına ulaştı

Pandeminin gölgesinde geçen 2021 yılında Türkiye ağır ticari araç pazarı, önemli bir satış başarısı göstererek, son beş yılın en iyi satış rakamlarına ulaştı. 2020 yılı genelinde 17.172 adet aracın satıldığı Türkiye ağır ticari araç pazarında, 2021 yılının Ocak-Aralık döneminde toplam 26.708 adet araç satışı gerçekleşti. Aynı şekilde Türkiye ithal kamyon çekici pazarında da 2020 yılında 5.904 olan araç satış adedi, 2021 yılında 9.474 adede yükseldi.

MAN, 2020 yılında 1.215 olan satış adedini 2021’de 2.201’e çıkardı

İthal kamyon çekici pazarında 2020 yılını; 1.215 adet araç satışı ve yüzde 20,6’lık pazar payı ile ilk sırada tamamlayan MAN, 2021 yılında başarı çıtasını daha da yukarı taşıyarak, 2.201 satış adedi ve yüzde 23,2’lik pazar payına ulaştı. Böylece 2021 yılında hem satış adedini hem de pazar payını artırarak, çifte başarıya imza atan MAN, ithal kamyon çekici pazarının değişmeyen şampiyonu oldu. MAN, ayrıca sadece ithal araçlarla yer almasına karşın Türkiye ağır ticari araç pazarında da ilk üç içinde yer almayı başardı.

“Yeni nesil araçlarımız ile lojistik sektörünün en çok tercih edilen markası olduk”

MAN olarak, büyüyen pazarda hem satış adetlerini hem de pazar paylarını artırarak, yılı zirvede tamamladıklarını vurgulayan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, şunları söyledi:

“2020 yılı kadar olmazsa da 2021’de pandeminin değişik varyantları ile mücadelenin sürdüğü zorlu bir yıl oldu. Üretim ve tedarik noktasında yaşanan sıkıntılara rağmen lojistik başta olmak üzere pazardaki talep artışı hız kesmeden devam etti. Yaşanan bu hızlı talep artışı ile birlikte Türkiye ağır ticari araç pazarı, son beş yılın en büyük satış adedine ulaştı. MAN olarak, biz de pazarda yaşanan bu hızlı talep artışına aynı hızda cevap verdik. Özellikle ‘International Truck of the Year 2021- Yılın Kamyonu’ ödülünü kazanan araçlarımızın Türkiye’de teslimatlarına başlamamız ile birlikte lojistik sektöründe en çok tercih edilen markalardan biri olduk.

Bununla birlikte geleceğin teknolojisiyle donatılmış TG3 serisi araçlarımızın Türkiye lansmanını 19 Kasım 2021’de İstanbul’da görkemli bir etkinlik ile gerçekleştirdik. Yarının teknolojisini bugünden sunan TG3 serisi araçlarımız, yeni teknolojilerle birlikte daha düşük yakıt tüketimi ve daha fazla sürdürülebilirlik özellikleri ile fark yaratıyorlar.

“2022’de de müşterilerimizin yaşam boyu iş ortağı olmaya devam edeceğiz”

Göz alıcı tasarımının yanında, inovatif sürüş destek sistemleri ve lojistik sektörünün tüm bileşenleri ile iletişim halindeki dijital platformu sayesinde ‘geleceğin aracı’ olarak tanımlanan TG3 serisi araçlarımız, lansmanın ilk gününden itibaren müşterilerimizin gözdesi oldu. Müşteri memnuniyetini farklı bir boyuta taşıyan yeni nesil araçlarımızın, hayat boyu düşük işletme maliyetleri ile müşterilerimizin ekonomik çıkarlarına ve günlük işlerinin kolaylaşmasına büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.

MAN olarak, bugünün ve yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, geleceğe yönelik tamamen yenilenmiş geniş ürün yelpazemiz ile 2022 yılında da ithal kamyon çekici pazarındaki liderliğimizi daha sağlamlaştırarak, müşterilerimizin yaşam boyu iş ortağı olmaya devam edeceğiz.”