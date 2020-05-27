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İşte İkinci Elde En Çok Satan İlk 20 Model!

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sıfır araç bulunabilirliğini azaltırken, tüketici ise ikinci el araca yönelişini sürdürdü. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Türkiye ikinci el araç piyasasında en çok satan araçları sıraladı. Buna göre, ikinci elde en çok satan otomobil 2017 model Fiat Egea 1.3 MultiJet oldu. Bu modeli, 2016 model yılına ait Fiat Egea 1.3 MultiJet izlerken, 2016 model Renault Symbol 1.5 DCI en çok satan üçüncü otomobil oldu. Renault Symbol’ü sırasıyla; 2015 model Fiat Linea 1.3 MultiJet, 2015 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT, 2016 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT ve 2017 model Renault Megane 1.5 DCI takip etti.

İşte İkinci Elde En Çok Satan İlk 20 Model!

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sıfır araç bulunabilirliğini azaltırken, tüketici ise ikinci el araca yönelişini sürdürdü. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Türkiye ikinci el araç piyasasında en çok satan araçları sıraladı. Buna göre, ikinci elde en çok satan otomobil 2017 model Fiat Egea 1.3 MultiJet oldu. Bu modeli, 2016 model yılına ait Fiat Egea 1.3 MultiJet izlerken, 2016 model Renault Symbol 1.5 DCI en çok satan üçüncü otomobil oldu. Renault Symbol’ü sırasıyla; 2015 model Fiat Linea 1.3 MultiJet, 2015 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT, 2016 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT ve 2017 model Renault Megane 1.5 DCI takip etti.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 11:03
2062 Okunma
İşte İkinci Elde En Çok Satan İlk 20 Model!

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, sahip olduğu güvenilir veri havuzu ile Türkiye otomotiv pazarının nabzını tutmayı sürdürüyor. Özellikle ikinci el araç analizleriyle dikkat çeken Cardata, Türkiye ikinci el piyasasında en çok satılan araçları sıraladı. Yerli üretim modellerin üst sıralarda yer aldığı güncel listenin zirvesinde, 2017 model Fiat Egea 1.3 MultiJet yer aldı. Bu modeli, 2016 model Fiat Egea 1.3 MultiJet izlerken, 2016 model Renault Symbol 1.5 DCI, Türkiye’de en çok satan üçüncü ikinci el araç modeli oldu. Renault Symbol’ü sırasıyla; 2015 model Fiat Linea 1.3 MultiJet, 2015 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT, 2016 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT ve 2017 model Renault Megane 1.5 DCI takip etti. Toplamda 20 modelin yer aldığı güncel listenin neredeyse tamamı dizel ve Sedan gövde tipli araçlardan oluşurken, listenin yüzde 35’ini otomatik vitesli araçlar oluşturdu.

En çok pay yüzde 15’le Renault’un

Cardata, kapsamlı ikinci el analizinde Türkiye’de satılan markaların ikinci el pazar paylarını da ortaya koydu. Ocak - Nisan dönemini kapsayan verilere göre, Renault yüzde 15 pazar payıyla ikinci elde en çok pazar payı bulunan marka oldu. Volkswagen yüzde 13 pazar payı ile listede ikinci sırada yer alırken, Ford yüzde 11’lik ikinci el pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı. Bu markaları, ikinci elde yüzde 10 pazar payı bulunan Fiat, yüzde 7 pazar payı bulunan Hyundai ve yüzde 6 pazar payı bulunan Toyota markaları izledi. İkinci el pazarının araç yaşı dağılımıyla ilgili bilgiler de veren Cardata’ya göre, Ocak-Nisan itibariyle, Türkiye ikinci el araç pazarındaki araçların yüzde 39’unu 4, 5 ve 10+ yaş araçlar oluşturdu. Bunu, yüzde 22 ile 3 ve 8 yaş grubundaki araçlar izledi. 1 ve 2 yaş ikinci el otomobiller ise ikinci araç pazarının yüzde 8’ini kapsadı.

İşte İkinci Elde En Çok Satan İlk 20 Model:

Marka     Model                              Model Yılı          Donanım Tipi                    

  1. Fiat Egea 1.3 MultiJet                              2017                Easy               
  2. Fiat Egea 1.3 MultiJet                              2016                Easy   
  3. Renault Symbol 1.5 DCI                         2016                Joy     
  4. Fiat Linea 1.3 MultiJet                             2015                Pop     
  5. Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT           2015                Comfortline   
  6. Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT           2016                Comfortline               
  7. Renault Megane 1.5 DCI                        2017                Touch 
  8. Fiat Egea 1.4 Fire                                    2019                Easy               
  9. Renault Clio 1.5 DCI                               2016                Joy     
  10. Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT             2016                Comfortline
  11. Ford Focus 1.6 TDCI                              2015                Trend X
  12. Renault Fluence 1.5 DCI                        2015                Touch (110 HP)
  13. Renault Symbol 1.5 DCI                         2017                Joy     
  14. Ford Focus 1.6 TDCI                              2016                Trend X
  15. Mercedes-Benz C 200d BlueTEC           2016                AMG
  16. Renault Fluence 1.5 DCI                        2015                Touch (90 HP)
  17. Peugeot 301 1.6 HDI                              2017                Active
  18. Renault Fluence 1.5 DCI                        2015                Icon
  19. Peugeot 301 1.6 HDI                              2016                Active
  20. Ford Focus 1.6 TDCI                              2017                Trend X

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