İşte 2022'nin en çok satan otomobilleri!
Türkiye'de en çok satan otomobil modelleri açıklandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde 212 bin 85 adet araç satışı gerçekleşti. Peki en çok satan arabalar listesinde zirvede hangi marka var? İşte detaylar...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında azalarak 212 bin 85 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 20,7 oranında azalarak 162 bin 398 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10,2 azalarak 49 bin 687 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Nisan ayı Otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Nisan ayında yüzde 2,4 ve otomobil pazarı yüzde 5,8 azalırken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 oranında arttı. Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Nisan ayına göre yüzde 2,4 azalarak 60 bin 35 adet oldu. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 45 bin 564 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 artarak 14 bin 471 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,1 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 6,8 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,9 arttı.
2022 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları:
LAMBORGHINI 2 adet satıldı
7 adet BENTLEY satıldı.
FERRARI 8 adet satıldı
ASTON MARTIN - 8 adet
JAGUAR 16 adet satıldı
ALFA ROMEO - 17 Adet satıldı
MAZDA - 33 adet satıldı
MASERATI 50 adet satıldı
LEXUS - 59 adet satıldı
KARSAN - 90 adet satıldı
100 adet DFSK satıldı.
PORSCHE - 184 adet satıldı
SUBARU - 191 adet satıldı
MINI - 293 adet satıldı
SUZUKI - 297 adet satıldı
SSANGYONG -300 adet satıldı
LAND ROVER - 343 adet satıldı
MG 354 adet satıldı
ISUZU - 386 adet satıldı
DS - 416 adet satıldı
CUPRA - 557 adet satıldı
IVECO - 833 adet satıldı
JEEP - 940 adet satıldı
MITSUBISHI - 941 adet satıldı
VOLVO - 1561 adet satıldı
SEAT - 2248 adet satıldı
NISSAN - 2452 adet satıldı
BMW - 4123 adet satıldı
KIA - 4571 adet satıldı
AUDI - 4731 adet satıldı
MERCEDES-BENZ - 4936 adet satıldı
SKODA - 6349 adet satıldı
HONDA - 7702 adet satıldı
OPEL - 8730 adet satıldı
CITROEN - 9150 adet satıldı
PEUGEOT - 9198 adet satıldı
DACIA - 11.209 adet
TOYOTA - 15.053 adet satıldı
HYUNDAI - 15.970 adet satıldı
VOLKSWAGEN 16.543 adet satıldı.
FORD - 20.308 adet satıldı
RENAULT - 29.571 adet satıldı
FIAT EN ÇOK SATAN MARKA
Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 31 bin 130 araç satış rakamına ulaştı.