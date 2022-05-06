İşte 2022'nin en çok satan otomobilleri!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında azalarak 212 bin 85 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 20,7 oranında azalarak 162 bin 398 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10,2 azalarak 49 bin 687 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Nisan ayı Otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Nisan ayında yüzde 2,4 ve otomobil pazarı yüzde 5,8 azalırken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 oranında arttı. Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Nisan ayına göre yüzde 2,4 azalarak 60 bin 35 adet oldu. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 45 bin 564 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 artarak 14 bin 471 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,1 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 6,8 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,9 arttı.

2022 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları:

LAMBORGHINI 2 adet satıldı

7 adet BENTLEY satıldı.

FERRARI 8 adet satıldı

ASTON MARTIN - 8 adet

JAGUAR 16 adet satıldı

ALFA ROMEO - 17 Adet satıldı

MAZDA - 33 adet satıldı

MASERATI 50 adet satıldı

LEXUS - 59 adet satıldı

KARSAN - 90 adet satıldı

100 adet DFSK satıldı.

PORSCHE - 184 adet satıldı

SUBARU - 191 adet satıldı

MINI - 293 adet satıldı

SUZUKI - 297 adet satıldı

SSANGYONG -300 adet satıldı

LAND ROVER - 343 adet satıldı

MG 354 adet satıldı

ISUZU - 386 adet satıldı

DS - 416 adet satıldı

CUPRA - 557 adet satıldı

IVECO - 833 adet satıldı

JEEP - 940 adet satıldı

MITSUBISHI - 941 adet satıldı

VOLVO - 1561 adet satıldı

SEAT - 2248 adet satıldı

NISSAN - 2452 adet satıldı

BMW - 4123 adet satıldı

KIA - 4571 adet satıldı

AUDI - 4731 adet satıldı

MERCEDES-BENZ - 4936 adet satıldı

SKODA - 6349 adet satıldı

HONDA - 7702 adet satıldı

OPEL - 8730 adet satıldı

CITROEN - 9150 adet satıldı

PEUGEOT - 9198 adet satıldı

DACIA - 11.209 adet

TOYOTA - 15.053 adet satıldı

HYUNDAI - 15.970 adet satıldı

VOLKSWAGEN 16.543 adet satıldı.

FORD - 20.308 adet satıldı

RENAULT - 29.571 adet satıldı