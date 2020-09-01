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İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, Mercedes-Benz kamyonları törenle teslim aldı

• Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Aygün’ün katılımıyla düzenlenen teslimat töreninde katı atık toplama hizmetleri için kullanılacak yeni kamyon ve iş makinaları bir araya getirildi. • Mercedes-Benz tarafından tedarik edilen 15 adet Actros 1832L 4x2 çöp aracı, 1 adet Atego 1018 4x2 çöp aracı ve 7 adet Atego 1518 4x2 damperli kamyonların üstyapıları; Mercedes-Benz onaylı üstyapıcısı Hidro-Mak tarafından imal edildi. • Büyükçekmece Belediyesi’nde kullanılan Mercedes-Benz markalı kamyon sayısı toplamda 34 adede yükseldi.

Otovitrin 01.09.2020, 12:49
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İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, Mercedes-Benz kamyonları törenle teslim aldı

Büyükçekmece Belediyesi, daha düşük maliyetlerle ve daha etkin katı atık toplama hizmetleri sunabilmek için araç filosuna toplam 23 adet Mercedes-Benz kamyon ekledi. Satış işlemleri Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla yapılan; 15 adet Actros 1832L 4x2 çöp aracı, 1 adet Atego 1018 4x2 çöp aracı ve 7 adet Atego 1518 4x2 damperli kamyonun hizmete alınışları Büyükçekmece Belediyesi’nin Güzelce Fen İşleri Müdürlüğü’nde Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve Belediye mensuplarının da dahil olduğu geniş katılımlı bir törende coşkuyla kutlandı.

Bu etkinlikte araçlar, Mercedes-Benz Türk Kamyon Kamu Satış ve İhracat Grup Müdürü Bülent Tarhan ve Hidro-Mak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bazmanoğlu tarafından; Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Temizlik İşleri Müdürü Hasan Ertürk, Destek Hizmetler Müdürü Uğur Salman ve Araç Bakım Yönetim Amiri Ufuk Kıra’ya teslim edildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün gerçekleştirdiği konuşmada, “Kaynaklarımızı doğru şekilde yöneterek halkımıza en iyi, en kaliteli hizmeti sunmak adına canla başla çalışıyoruz. Filomuza eklediğimiz kamyonlarla bugüne kadar hizmet alımı suretiyle gerçekleştirdiğimiz katı atık toplama hizmetlerini belediyemize ait modern araçlarla çok daha ekonomik ve etkin şekilde gerçekleştireceğiz. Belediyemizin bünyesine bu araçları katmamızda emeği olan tüm tedarikçi firmalarının mensuplarına, ayrıca çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, araçlarımızın iyi günlerde kullanılmasını diliyorum.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Kamu Satış ve İhracat Grup Müdürü Bülent Tarhan, törende gerçekleştirdiği konuşmada; “Büyükçekmece Belediyesi’nin 2017’de 11 adet Arocs 3332K 6x4’ü bünyesine katmasıyla başlayan işbirliğimiz, bugün 23 yeni aracın daha filoya katılması sonucu, araç parkında bulunan Mercedes-Benz sayısının 34 adede yükselmesi ile daha da güçleniyor. Filoya eklenen Actros 1832L araçlarımız kamu hizmetleri ve temizlik sektörü için özel olarak tasarlandı. Katı Atık Toplama sektöründe bir ilk olarak önüne çıkan hareketli yayalarda otomatik olarak fren yapan Actros 1832L sayesinde, şehir içinde yaya veya bisikletlilerin karıştığı kazaların önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Alçak kabin tasarımı, şoförün geniş görüş açısı ve yüksek yük taşıma kapasitesiyle Actros 1832L’yi temizlik sektörünün en modern ve güvenli araçlarından biri olarak tanımlayabiliriz. Şehir içi kullanım için özel olarak tasarlanan Atego 1518 ve Atego 1018 araçlarımız ise üstün manevra kabiliyeti ve alçak tasarımları sayesinde dar sokaklarda sorunsuz şekilde katı atık toplanmasını sağlarken düşük işletme giderleri ile de ekonomik araçlardır. Başta Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Aygün ve Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar olmak üzere, bu alımın gerçekleşmesinde emeği olan tüm belediye yönetimi ve çalışanlarına, satış operasyonunda görev alan arkadaşlarımıza, Mercedes-Benz onaylı üstyapıcılarımız Hidro-Mak’ın değerli yöneticilerine teşekkür ediyor, belediyemizin hizmetlerinde fark yaratacak araçları hayırlı günlerde kullanmalarını diliyorum.” dedi.

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