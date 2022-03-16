Isparta Petrol Turizm, Yeni Mercedes-Benz Sprinter’lerini teslim almaya başladı

Isparta ve Antalya şehirlerinde turizm ve yolcu taşımacılığının önde gelen şirketlerinden Isparta Petrol Turizm, siparişini verdiği 30 adet Mercedes-Benz Sprinter’ın ilk 8 adedini teslim aldı. Toplamda 30 adet Sprinter ve 2 adet Vito siparişi veren ve faaliyetlerinde uzun yıllardır Mercedes-Benz markasını tercih eden Isparta Petrol Turizm, filosuna bu yeni araçları ekliyor.

Koluman Motorlu Araçlar’ın Samandıra’daki lokasyonunda gerçekleştirilen teslimat töreninde, Isparta Petrol Turizm Türkiye Operasyonları Direktörü Onur Keskin’e araçları; Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak, Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Filo Satış Koordinatörü Coşkun Civan, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar İkinci El Satış Müdürü Faruk Özer, Koluman Motorlu Araçlar Ticari Araçlar Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Saltık, Koluman Motorlu Araçlar Hafif Ticari Araçlar Satış Mersin Şube Müdürü Altuğ Şakaklı ve Koluman Motorlu Araçlar Hafif Ticari Araçlar Satış İstanbul Şube Müdürü Ezgi Güçtekin teslim etti.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak: “2 yılı aşkın süredir yaşadığımız pandemi sonrası, normalleşme sürecindeki turizm sektörüne olan yatırımlardan bir diğerini, bugün Isparta Petrol Turizm ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar alımı ile yolcu taşımacılığı alanındaki faaliyetlerini daha da güçlendiren Isparta Petrol Turizm’e, tercihlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Teslim ettiğimiz Sprinter ve Vito araçlarımızla Isparta ve Antalya bölgesindeki etkinliklerini arttıracaklarına inandığımız Isparta Petrol Turizm’e yeni araçlarının hayırlı olmasını diliyoruz.”

Isparta Petrol Turizm Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Baştok: “Kuruluşumuzun ilk döneminden günümüze, yolcularımızı konfor ve güvenliğini aralıksız üst düzeyde tutmaya çalışırken, işletmemizin verimli bir şekilde geleceğe adım atmasını amaçlıyoruz. Siparişlerini teslim almaya başladığımız Sprinter ve Vito araçlarla da, filomuzun farklı bir alanında daha Mercedes-Benz yıldızını tercih ettik. İşletme maliyetleri ve kalitesiyle beğenimizi kazanan araçlarımızdan toplam 32 adet sipariş ederek, Isparta ve Antalya bölgesindeki turizm faaliyetlerimizi arttırıyoruz. Bu yatırımızı gerçekleştirmemizde emeği olan tüm Mercedes-Benz Otomotiv ve Koluman Motorlu Araçlar çalışanlara teşekkür ediyor; yeni araçlarımızın öncelikle yolcularımıza hayırlı olmasını diliyoruz.”

Mercedes-Benz Sprinter

Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından günümüze, hafif ticari araçlar sınıfında fark yaratan Mercedes-Benz Sprinter; Mayıs 2019 itibarıyla yenilenerek “Sprinter Sana Yakışır” sloganı ile satışa sunuldu. Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı seçeneği sunulan Yeni Sprinter, müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı. Aracın temelini, maksimum seviyede modüler bir yapı konsepti oluşturuyor. Bu modüler yapı konsepti ile şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalar için yeni çözüm önerileri sunuluyor.