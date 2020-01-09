İş Bankası ve Minoto’dan “Taşıt kredisinde işbirliği”

İş Bankası ile yeni bir işbirliği gerçekleştiren Minoto, site ve uygulaması içerisinden İş Bankası taşıt kredisine başvuru yapılabilmesini sağladı. Bu sayede Minoto, kullanıcılarına hem araçları seçebilme hem de taşıt kredisi kullanarak seçtikleri araçları satın alabilme imkanı sundu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Minoto CEO’su Ferhat Albayrak, “Minoto olarak sektörün tamamen dijitalleşmesinin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda İş Bankası ile yaptığımız işbirliğinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Amacımız tüketicinin bankaya gitmeden krediyi tamamen online alması” dedi.

“Minimum efor, maksimum oto!” anlayışıyla yola çıkarak Türkiye’de bir ilke imza atan dijital pazar yeri Minoto’nun CEO’su Ferhat Albayrak, Türkiye’de hatta Avrupa’da bir yeniliğe öncülük ederek, sıfır araç satışını dijitale taşıdıklarını anımsattı. “Minoto’nun asıl hedefi; aracın satış sürecinin tamamen dijital ortamda tamamlanmasını sağlamak. Yani tek tuşla aracın müşterinin kapısına kadar gelmesine öncülük etmek” ifadelerini kullanan Albayrak, bu noktada finansmana erişimin de son derece önemli olduğunu vurguladı. Albayrak, “Türkiye’de otomobil satışında en kritik nokta finansman. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz işbirliklerine yenilerini eklemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Sektöre önemli değişim getirecek!

Taşıt kredisinin tamamen dijitale taşınmasının sektörde önemli bir değişimi de beraberinde getireceğini vurgulayan Albayrak, “Bankalar otomobil kredisini tamamen online platforma taşıdığında bambaşka bir müşteri kitlesine de ulaşılacağını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.