IONIQ 5 Almanya’daki Karşılaştırmalı Testlerde Üstünlük Sağladı.

Hyundai Motor Company, 2021 yılının başında sadece elektrikli yeni otomobiller üreteceği bir alt marka olan IONIQ’i duyurmuş ve akabinde de “5” isimli modelini otomobil severlerin beğenisine sunmuştu. IONIQ 5, elektrikli olmasının yanı sıra Hyundai’nin ilk modeli PONY’ye atıfta bulunarak geliştirilmiş bir araç olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en saygın iki otomobil dergisi olarak bilinen Auto Bild ve Auto Motor und Sport, son sayılarında gerçekleştirdiği karşılaştırmalı testlerde IONIQ 5 modelini detaylı bir şekilde inceledi. Testlerdeki yedi kategoriden beşini kazanan IONIQ 5, genişlik, konfor, güç aktarma organları ve sürüş dinamikleri gibi dinamiklerde köklü bir Alman rakibini geride bırakırken aynı zamanda maliyet derecelendirmesinde de en yüksek değere ulaştı. Tamamen elektrikli olan araç, 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj edilebiliyor. Bu 800 voltluk sıra dışı özelliği ile rakibine büyük bir fark atarak üstünlük sağladı ve Auto Bild karşılaştırma testinde toplamda 577 puana ulaştı. Hemen hemen aynı kriterleri değerlendiren Auto Motor und Sport editörleri de IONIQ 5’i hızlı ve güçlü şarj özelliğinin yanı sıra çok sayıda gelişmiş teknik özelliklerinin olmasını dikkate aldı. Bu özellikler başlıca; araçta bulunan çok yönlü ve pürüzsüz rejeneratif frenleme, hassas frenler ve V2L (araçtan 230 voltluk bir elektronik cihaza güç verme veya şarj özelliği) olarak sıralandı. Dergi editörleri, elektrikli araca toplamda 631 puan verdi.

Sadece elektrikli araçlar üreten IONIQ, Hyundai’nin yeni platformu E-GMP’yi (Electric-Global Modular Platform) kullanıyor. Sadece BEV araçlar için özel olarak inşa edilen bu platform, uzatılmış bir dingil mesafesi üzerinde benzersiz oranlara sahip.