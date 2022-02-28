banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçış 3’üncü gününde
Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçış 3’üncü gününde
28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor
28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor!

İnovatif Çözümleri Karsan’a Yeni Bir Başarı Daha Getirdi!

Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği sürdürülebilir iş modeliyle üretim ve ihracatta çıtayı yükselten Karsan, iklim değişikliği gibi tüm dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alan sorunlara yönelik inovatif çözümleriyle de örnek olmaya devam ediyor. Karsan, bu kapsamda ilk kez başvurduğu Karbon Saydamlık Projesi (CDP - Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Programı dahilinde elde ettiği B- notu ile yeni bir başarıya daha imza attı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Toplu taşıma sektörünün öncüsü olan ürün ve hizmetlerimizi daha iyi bir geleceği inşa etmek amacıyla şekillendiriyoruz. Yüksek teknolojili çözümler üreten, dünyaca tanınan, iddialı bir marka olma yolunda ilerlerken, sürdürülebilir geleceğe temel olan iklim değişikliği alanında yürüttüğümüz çalışmaların da sonucunu almak çok kıymetli” dedi.

Otovitrin 28.02.2022, 09:21
İnovatif Çözümleri Karsan’a Yeni Bir Başarı Daha Getirdi!

Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından Karsan, sektörde elde ettiği güçlü konumun beraberinde getirdiği sorumlulukla tüm dünyayı etkisi altına alan sosyal, çevresel ve ekonomik konulara yönelik inovatif çözümler geliştiriyor. Toplu taşıma alanında değişimin öncüsü konumuna gelen Karsan, bu kez de dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alan iklim değişikliğine yönelik yönetimsel yaklaşımıyla örnek oldu. Bu kapsamda Karbon Saydamlık Projesi (CDP - Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Programı’na ilk kez başvuran Karsan, elde ettiği B- notu ile yeni bir başarıya daha imza attı.

“Ürünlerimizi daha iyi bir geleceği inşa etmek için tasarlıyoruz”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan olarak; dünya markası olma hedefiyle hareket ederken, üretim süreçlerimizi büyük bir titizlikle yürüttük. Elektriğin evrimi temasıyla hayata geçirdiğimiz yeni nesil ürünlerimizle sektörümüzün şekillenmesinde öncü rol oynadık. Yolculuğumuz ilklere imza atan kilometre taşları ile dolu. Elde ettiğimiz bu konumun birçok sorumluluğu da beraberinde getirdiğinin bilincindeyiz. Toplu taşıma sektörünün öncüsü olan ürün ve hizmetlerimizi daha iyi bir geleceği inşa etmek için tasarlıyoruz” diye konuştu.

“Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz”

“Yüksek teknolojili çözümler üreten, dünyaca tanınan, iddialı bir marka olma yolunda ilerlerken, geleceğe temel olan iklim değişikliği alanında yürüttüğümüz çalışmaların da sonucunu almak çok kıymetli.” ifadelerini kullanan Okan Baş, “Bu araştırmada; B- düzeyine ulaşmak, bir kurumun iklim değişikliği risk ve fırsatlarının farkında olduğunu ve bunu yönettiğiniürün ve hizmetleriyle iklim değişikliği sorununa çözüm getirmeye çalıştığını ve performansını takip ettiğini gösteriyor. Bu alandaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hem iklim değişikliği risk ve fırsatlarını yönetmesi hem sera gazı emisyonu azaltım uygulamalarını hayata geçirmesi hem de elektrikli ve otonom toplu taşıma çözümleri üretiminde sektöründe öncü bir konumda yer alması, Karsan’ın başarısının altında yatan temel sebepler” diye konuştu.

Karbon Saydamlık Projesi

Kar amacı gütmeyen bir inisiyatif olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP - Carbon Disclosure Project); şirketlerin, şehirlerin, yatırım kuruluşlarının çevresel etkilerini yönetmelerine destek sunuyor, yatırım ve finans kuruluşlarının çevresel etkilerini ne düzeyde yönettiklerini sistematik biçimde göstermelerine imkan sağlıyor. Karbon Saydamlık Projesi, her yıl gerçekleştirdiği “CDP Climate Change” isimli araştırmasıyla şirketlerin iklim değişikliği risk ve fırsatlarını yönetme düzeyini ortaya koymaya çalışıyor. Söz konusu araştırma; hisseleri borsalarda işlem gören şirketlerin belirli bir metodoloji çerçevesinde bilgilerini CDP veri tabanına girmeleriyle gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda; araştırmaya katılan şirketlerin iklim değişikliği risk ve fırsatları konusundaki farkındalıkları, yönetim düzeyleri, uygulamaları ve gösterdikleri liderlik değerlendiriliyor. Araştırma; alanında “altın standart” olarak nitelendirilen oldukça detaylı bir metodolojiyle gerçekleştiriliyor. Katılımcıların yanıtlarının ardından yapılan değerlendirmeler; D (en düşük), A (en yüksek) puan çerçevesince belirleniyor.

Karsan ilk yılında küresel ortalamaya ulaştı!

Küresel otomotiv sektörünün iklim değişikliği risklerinin yönetimi konusunda çok ilerlediği, bu konuda uzun zamandır aksiyon alan uluslararası şirketlerin bulunduğu biliniyor. Sektördeki şirketler de buna paralel olarak yüksek notlar alıyor. Hem sektör ortalamasının hem Avrupa şirketler ortalamasının hem de küresel şirket puan ortalamasının B düzeyinde olduğu biliniyor. Karsan ise sürdürülebilirlik programını başlatmasının ardından 6 ay sonra, araştırmaya dahil olduğu ilk yılında bu başarıyı elde ederek, küresel ortalamaya ulaştı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18