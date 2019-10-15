İnci Akü, sektör liderliği yolunda!

İnci Holding ve Japonya’nın akü devi GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, sektöre yön vermeye devam ediyor. İleri teknoloji ürünleriyle yurt dışında sağlam bir marka bilinirliği olan ve güçlü dağıtım ağıyla fark yaratan İnci Akü, pazar lideri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İnci Akü, son olarak ihracattaki öncelikli pazarlarından Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde Dubai distribütörü ve perakende satış noktası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda; İnci Akü’nün konvansiyonel ürün gamında üstün performanslı, iki kat daha uzun ömürlü ve yüzde 20 daha fazla marş basma gücüne sahip yeni ürünü Maxim A ve yenilenen ürün serisi tanıtıldı.

Karakadıoğlu: BAE’de gördüğümüz ilgiden memnunuz

İnci GS Yuasa Satış Departman Müdürü Aytuğ Karakadıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada “İnci Akü olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde gördüğümüz ilgiden memnunuz. Hayata geçirdiğimiz yeni fabrikamızda, ileri teknoloji araç aküleri ile otomotiv ana sanayi için en yüksek kalite standartlarında yeni nesil aküler üretiyor ve geliştirdiğimiz yeni teknolojilerimizle sektör lideri olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün itibariyle 6 kıtada 80’in üzerinde ülkeye en gelişmiş akü çözümlerini sunarken, yenilikçi bakış açımızla hem günümüz ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamaya, hem de geleceğin teknolojisini takip ederek kendimizi sürekli geliştiriyoruz” dedi.

Tellici: Pazar payımızı her geçen yıl artırıyoruz

İnci Akü’nün Japon ortaklığı, Ar-Ge yatırımları ve üretim teknolojisinin gücüyle teknolojide sektöre öncülük ettiğini vurgulayan İnci GS Yuasa Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Gökçe Yılancıoğlu Tellici de “İnci Akü’nün yenilenen ürünleri şimdi Japon teknolojisiyle daha çok enerji, daha çok güç sunuyor. 2015 – 2019 yıllarına baktığımızda her yıl pazarın üzerinde büyüyerek pazar payımızı başarılı şekilde artırıyoruz. Sizlerden aldığımız destekle, gücümüzle, enerjimizle, güçlü bir şekilde geliyoruz. Hedefimiz 2020’de binek akü pazarında liderlik koltuğuna oturmak” diye konuştu.