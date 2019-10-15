Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
95258
ALTIN
280.508
DOLAR
5.8794
STERLİN
7.5283
EURO
6.4915

İnci Akü, sektör liderliği yolunda!

İnci Akü, GS Yuasa teknolojisi ve iş birliğiyle ürettiği yeni aküsü Maxim A ile küresel arenada fark yaratıyor. Yurt dışındaki sağlam marka bilinirliği ve güçlü dağıtım ağıyla sektörde lider olma yolunda ilerleyen İnci Akü, Maxim A ve yenilenen ürün serisini tanıtmak için Dubai’de distribütörü ve perakende satış noktası temsilcileriyle bir araya geldi. İnci GS Yuasa Satış Bölüm Müdürü Aytuğ Karakadıoğlu, “Birleşik Arap Emirlikleri’nde gördüğümüz ilgiden memnunuz” dedi.

İnci Akü, sektör liderliği yolunda!

İnci Akü, GS Yuasa teknolojisi ve iş birliğiyle ürettiği yeni aküsü Maxim A ile küresel arenada fark yaratıyor. Yurt dışındaki sağlam marka bilinirliği ve güçlü dağıtım ağıyla sektörde lider olma yolunda ilerleyen İnci Akü, Maxim A ve yenilenen ürün serisini tanıtmak için Dubai’de distribütörü ve perakende satış noktası temsilcileriyle bir araya geldi. İnci GS Yuasa Satış Bölüm Müdürü Aytuğ Karakadıoğlu, “Birleşik Arap Emirlikleri’nde gördüğümüz ilgiden memnunuz” dedi.

15 Ekim 2019 Salı 15:34
1241 Okunma
İnci Akü, sektör liderliği yolunda!

İnci Holding ve Japonya’nın akü devi GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, sektöre yön vermeye devam ediyor. İleri teknoloji ürünleriyle yurt dışında sağlam bir marka bilinirliği olan ve güçlü dağıtım ağıyla fark yaratan İnci Akü, pazar lideri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İnci Akü, son olarak ihracattaki öncelikli pazarlarından Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde Dubai distribütörü ve perakende satış noktası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda; İnci Akü’nün konvansiyonel ürün gamında üstün performanslı, iki kat daha uzun ömürlü ve yüzde 20 daha fazla marş basma gücüne sahip yeni ürünü Maxim A ve yenilenen ürün serisi tanıtıldı.

Karakadıoğlu: BAE’de gördüğümüz ilgiden memnunuz

İnci GS Yuasa Satış Departman Müdürü Aytuğ Karakadıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada “İnci Akü olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde gördüğümüz ilgiden memnunuz. Hayata geçirdiğimiz yeni fabrikamızda, ileri teknoloji araç aküleri ile otomotiv ana sanayi için en yüksek kalite standartlarında yeni nesil aküler üretiyor ve geliştirdiğimiz yeni teknolojilerimizle sektör lideri olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün itibariyle 6 kıtada 80’in üzerinde ülkeye en gelişmiş akü çözümlerini sunarken, yenilikçi bakış açımızla hem günümüz ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamaya, hem de geleceğin teknolojisini takip ederek kendimizi sürekli geliştiriyoruz” dedi.

Tellici: Pazar payımızı her geçen yıl artırıyoruz

İnci Akü’nün Japon ortaklığı, Ar-Ge yatırımları ve üretim teknolojisinin gücüyle teknolojide sektöre öncülük ettiğini vurgulayan İnci GS Yuasa Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Gökçe Yılancıoğlu Tellici de “İnci Akü’nün yenilenen ürünleri şimdi Japon teknolojisiyle daha çok enerji, daha çok güç sunuyor. 2015 – 2019 yıllarına baktığımızda her yıl pazarın üzerinde büyüyerek pazar payımızı başarılı şekilde artırıyoruz. Sizlerden aldığımız destekle, gücümüzle, enerjimizle, güçlü bir şekilde geliyoruz. Hedefimiz 2020’de binek akü pazarında liderlik koltuğuna oturmak” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Goodyear’dan kış hediyeleri!
Goodyear’dan kış hediyeleri!
Mobil Delvac: hafif ticari araçların aranan yağı!
Mobil Delvac: hafif ticari araçların aranan yağı!
Karsan, Avrupa’yı elektriklendiriyor!
Karsan, Avrupa’yı elektriklendiriyor!

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim