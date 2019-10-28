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İnci Akü, ‘Ara Gaz’la yollarda!

İnci Akü, tüm zamanların en çok dinlenen radyo şovu Kadir Çöpdemir ile Ara Gaz’a sponsor oldu. İnci Akü ve Ara Gaz’ın iş birliğinden doğan enerjiyle sabah trafiği çile olmaktan çıkıyor, kahkaha dolu bir yolculuğa dönüşüyor.

İnci Akü, ‘Ara Gaz’la yollarda!

İnci Akü, tüm zamanların en çok dinlenen radyo şovu Kadir Çöpdemir ile Ara Gaz’a sponsor oldu. İnci Akü ve Ara Gaz’ın iş birliğinden doğan enerjiyle sabah trafiği çile olmaktan çıkıyor, kahkaha dolu bir yolculuğa dönüşüyor.

28 Ekim 2019 Pazartesi 17:36
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İnci Akü, ‘Ara Gaz’la yollarda!

İnci Holding ve Japon akü devi GS Yuasa ortaklığındaki İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, milyonlarca araca sağladığı enerjiyi, radyo yayınları aracılığıyla sürücü ve yolculara da verecek. İnci Akü, Türkiye’nin limitsiz hit müzik radyosu Metro FM’de Kadir Çöpdemir ile ‘Ara Gaz’ programına sponsor oldu.

Çöpdemir, 2018 yılında tüm zamanların en çok dinlenen radyo şovu olan ‘Ara Gaz’da her gün saat 07.00 ile 09.00 arası mikrofonun başına geçiyor. Çöpdemir, program boyunca güncel olayları kendine has üslubuyla yorumluyor; Hacı Darth Vader Abi, Eşber Siftah, Dilber Kortaylı karakterleriyle dinleyicilerine kahkaha attırıyor.

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