İlk Beş Aylık Dönemde Otomotiv Üretimi Yüzde 23, İhracatı Yüzde 18 Arttı!

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk beş ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 532 bin 441 adet, otomobil üretimi de yüzde 23 artarak 353 bin 580 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 556 bin 513 adet oldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 65, ağır ticari araçlarda yüzde 60, traktörde yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti.

Ticari araç üretimi yüzde 40 arttı

Ocak-Mayıs döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 86 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 37 arttı. Aynı dönemde, toplam ticari araç üretimi 178 bin 861 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 90, hafif ticari araç pazarı yüzde 83 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 130 arttı. Özellikle ağır ticari araç grubunda bir önceki yıla göre artış gerçekleşmesine rağmen baz etkisi dikkate alındığında 2015 yılına göre kamyon pazarı yüzde 32, otobüs pazarı yüzde 52 ve midibüs pazar ise yüzde 75 oranında daraldı.

Pazar 10 yıllık ortalamaların yüzde 12 üzerinde seyretti

Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 74 artarak 328 bin 679 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 69 oranında arttı ve 247 bin 977 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, 2021 Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar yüzde 12, otomobil pazarı yüzde 18 artarken; hafif ticari araç pazarı yüzde 24, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 1,6 oranlarında azaldı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 53 olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs’ta ihracat yüzde 18 arttı

Yılın ilk beş ayını kapsayan dönemde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 18 artarak 391 bin 70 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 10 oranında artarak 256 bin 621 adet oldu. Aynı dönemde, traktör ihracatı da yüzde 106 artarak 9 bin 700 adet olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı Ocak-Mayıs döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 14 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

Sektör 5 ayda 12,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 37, Euro bazında ise yüzde 26 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 12,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 22 artarak 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 11 artarak 3,5 milyar Euro oldu. Ocak-Mayıs döneminde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 30 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 50 oranında arttı.