ikinciyeni.com’un yeni bayisi Diyarbakır’da açıldı

İkinci el otomobil sektörünün yenilikçi markası ikinciyeni.com, 2020 yılının sonunda başladığı bayileşme atağına devam ediyor. Dijitaldeki deneyimini bayileri aracılığıyla fiziksel sahaya da taşıyan marka 14’üncü bayisini Diyarbakır’da açtı.

“Bayilerimiz sahadaki yüzümüz oluyor”

İkinci el otomobil sektöründe Türkiye’de ilkleri gerçekleştirdiklerini ve sektörün referans markası olduklarını söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, “Türkiye’de ilk kez online açık arttırma yöntemiyle ikinci el otomobil alım satımını web sitesi üzerinden yapan markayız. Üyelerimizin tamamıyla platformumuz üzerinden satılan ikinci el otomobillerin noter satış fiyatını ücretsiz ve şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. 2020 yılının sonunda bayilerimizle dijitaldeki gücümüzü sahaya da taşımaya karar verdik ve önemli yol kat ettik. Bayilerimiz bir anlamda markamızın yüzü oluyor ve bulunduğumuz her noktada sektörümüze değer kattığımıza inanıyoruz. Diyarbakır’da açtığımız 14’üncü bayimizle şehrin önemli bir ihtiyacını karşıladığımızı ve ikinci el otomobil almak ya da satmak isteyenlere güvenli bir adres olacağımızı düşünüyoruz” dedi.

ikinciyeni.com’un Diyarbakır’daki bayi açılışına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan ile kentin önde gelen iş insanları katıldı.

ikinciyeni.com’da dijital ve fiziksel süreç bir arada

Bayilik sisteminde aracını ikinciyeni.com’dan satmak isteyenler platform üzerindeki yapay zekâ temelli Carwizz uygulaması vasıtasıyla araçlarına değerleme yaptırarak bayilere araçlarını hızlıca satabiliyor. Ücretsiz olarak çalışan Carwizz uygulamasında satıcılara araçlarının modeli, yılı, kilometresi, değişen parçaları gibi bazı bilgiler sorularak aracın ortalama değeri belirleniyor. Carwizz üzerinden birkaç tıkla araçlarının ortalama piyasa değerini öğrenen satıcılar bayi üzerinden anında aracını nakde çevirebiliyor.

Araçlarını ikinciyeni.com platformundaki ‘Günün Otomobili’ ya da ‘Hemen Al’ otomobiller üzerinde yayınlayarak satmak isteyenler ise yine Carwizz uygulamasından değerleme yaparak araçlarını platform üzerinden sergiliyor, minimum fiyat belirleyerek bu özellik sayesinde araçlarının satışını gerçekleştirebiliyor. ‘Günün Otomobili’ ya da ‘Hemen Al’ otomobiller özelliğinden araçlarını satan bireysel ruhsatlı kullanıcılar, ‘Kullanırken Sat’ özelliği sayesinde araç satışı gerçekleşene kadar 500 km daha kullanmaya devam edebiliyor.