İkinci El’e Talep Devam Ediyor

“İkinci elde talep 10 yaşın üzerine çıktı”

Sıfır araç tedarikinde yaşanan olumsuzluklar ve ÖTV oranlarındaki değişiklikler nedeniyle ikinci el otomobile talebin arttığını belirten Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu “İkinci ele olan ilgi, sıfır araçlardaki fiyat artışı ve talebin karşılanamaması nedeni ile devam ediyor. Sıfır araç fiyatlarına bağlı olarak artan ikinci el fiyatlarına rağmen ilgi hız kesmedi. Bu dönemde fiyatların yükselmesiyle talep daha uygun fiyatlı olduğu için 10 yaş ve üzeri araçlara doğru kaydı. Ağustos ayında 589.426 adet ikinci el otomobil satıldı. Bunun yaklaşık yüzde 52’sini 10 yaş ve üstü araçlar oluşturdu. Haziran ve Temmuz aylarına göre toplam pazarda düşüş görülse de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33’ün üzerinde artış var. Yılın kalan 3 ayında sıfır otomobil pazarında tüketici taleplerinin birçok marka tarafından üretim engelleri nedeni ile halen karşılanabilecek noktaya gelmemesi, döviz kurunun sıfır araçlardaki maliyet baskısı nedeni ile fiyatlar artmaya devam edecektir. Bu nedenle de ikinci el fiyatlarının da artmaya devam edeceğini ön görüyoruz. Otomobil 2020 yılının en çok kazandıran yatırım aracı oldu, tüketiciler araç almaya yada araçlarını farklı marka veya modeller ile değiştirmeye devam ediyor” dedi.

“15 yaşa kadar kredi”

Mutlu, “Pazardaki gelişmeleri yakından takip ederek uygun finansman seçenekleri geliştiriyoruz. Müşterilerimize 15 yaşa kadar 48 aya varan vadelerde kredi imkanı sunuyoruz. 12 ay ve 45.000 TL kredi ihtiyacı olan müşterilerimiz yüzde 1,15 ‘den başlayan oranlar ile araç sahibi olabilmektedirler. Ayrıca interaktif satış uygulamamız ile müşterilerimiz kredilerini oturdukları yerden dijital ortamda başvurarak kullanabiliyorlar.” şeklinde konuştu.

“Hizmet Ağı Genişliyor”

Mutlu, “Otoshops hizmet ağına yeni eklenen ve eklenecek satış noktaları büyüyen bir marka. Türkiye genelinde 14 il ve 20 satış noktası ile hizmet vermekte. Yıl sonuna kadar 3 yeni ilde satış noktalarımızı devreye almak için çalışmalarımız devam etmektedir.” dedi.