İkinci Elde Fiyatlar Yıl Sonuna Kadar Yüzde 20 Düşebilir

Bu durum alınan kararların etkisiyle yıl sonuna doğru değişecek, nihai tüketici bayilerden sıfır kilometre araca ulaşacaktır. İkinci elde ise panik satışlar dışında ÖTV söylentileri sebebiyle bir durgunluk vardı ve ekspertiz girişlerinde geçen seneye oranla yüzde 50 düşüş gözlemledik, bu durgunluk sene sonuna kadar devam edecektir. Sıfır araç problemi ortadan tamamen kalktığı takdirde sene sonuna kadar ikinci elde fiyatlar ortalama yüzde 20 dolayında düşüş gösterebilir. 6 bin kilometre tespitini ise HYB Belgeli ekspertiz noktaları yapmalı, zira şu an kimin yapacağı belli değil." dedi.

Bir süredir otomotiv sektörünün gündemini meşgul eden sıfır araçlardaki tedarik ve stokçuluk sorunları sonucunda ortaya çıkan yeni 6 ay/6 bin kilometre yönetmeliğiyle ilgili olarak RS Oto Ekspertiz önemli açıklamalarda bulundu.

Tüketicilerin birçok marka ve modelde sıfır kilometre araca ulaşmakta sorunlar yaşamasına karşın, ODD verilerinde otomobil satışlarında son 2 yıla göre belirgin bir düşüş olmadığının altını çizen RS Oto Ekspertiz Marka Başkanı Fatih Yanık, "6 Ay / 6.000 Km yönetmeliği yayınlandığı tarih itibariyle geçerli, ancak öncesinde satın alımı yapılmış araçlar 15 Eylül tarihine kadar bu uygulamadan muaf tutulmuş durumda. Sıfır araçlara bakıldığında Mayıs Haziran ve Temmuz ayları için 2020 Yılında 190.609 adet, 2021 Yılında 181.402 adet, 2022 Yılında 198.019 adet (ODD verileri) binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmiş. Sıfır araç yok yerine, bayilerde araç bulunamıyor kavramı artık daha doğru olacak gibi görünüyor. Pandemi, çip krizi, kur artışı v.b. araç bulunurluğuna etki etse de, satış adetleri (2022 için Yaklaşık 200.000 adet) durumun çok daha farklı olduğunu gösteriyor. Araç var ve satış yapılıyor. Sıfır araçtaki sıkıntı, gerçek ihtiyaç sahiplerinin araç bulamaması ve bu araçların bayi liste fiyatlarının çok üzerinde satışa sunulması. Uygulamaya alınan yönetmelik bu kapsamda değerlendirildi. Bu süreçte sıfır araçlarda bulunurluk önümüzdeki günlerde, bayi tarafında artabilir. Sene sonu kampanyalarla birlikte satılması gereken araç sayısı, müşterileri ile buluşacaktır." dedi.

Fiyatlar yüzde 5-7 arası düştü, 6 bin kilometre tespitini ekspertiz noktaları yapmalı

"İkinci el tarafında ise, ÖTV söylentileri nedeniyle olağan durgunluk içindeydi, yönetmelikle birlikte, panik satışların dışında durgunluk var ve bu durgunluk yıl sonuna kadar devam edebilir." şeklinde öngörüde bulunan Yanık, "Mevcut durumda, ikinci el araçlarda %5-7 civarında bir düşüş gözle görülmekte. Sıfır araç bulunurluk artması ile birlikte, yıl sonuna doğru %20 düşüş gösterebilir. Ekspertiz adetlerinde ve servis girişlerinde ise düşüşler yaşanıyor. Ekspertiz işlemleri, geçen sene aynı döneme oranla %50 ye varan düşüş göstermekte." açıklamasını yaptı.

Öte yandan yönetmelikte bazı unsurların belirsiz olduğunu kaydeden Yanık "İlgili yönetmelik, 6 ay 6.000 km satılamaz uygulamasının, 6.000 km tespitinin nasıl ve kimin tarafından yapılacağı açıklaması getirmemiştir. Tespitinin, Hizmet Yeterlilik Belgeli ekspertiz noktalarında, Noter satış öncesinde yapılması uygun olacaktır. Bu noktada da yönetmeliğin uygulanması ile birlikte, ekspertiz hizmet noktaları da, hareketlilik sağlayacaktır." dedi.