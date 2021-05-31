İkinci elde fiyatlar artmaya devam ediyor

Türkiye ikinci el otomobil sektöründe gerçek satış verilerini yayınlayan tek marka olan ikinciyeni.com, platformu üzerinden derlediği verilerle ikinci el otomobil piyasasına yönelik analiz gerçekleştirdi.

Son üç ayda fiyatların arttığını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Kasım 2020’den Şubat 2021’in sonuna kadar olan dönemde ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 13-14 seviyesinde düşüş yaşandı. Fiyatlardaki düşüş eğilimi mart ayının ilk yarısında da sürdü ancak mart ayı geneline baktığımızda yüzde 1,6 artış gözlemliyoruz. Nisan ayında da yüzde 3,63 artan fiyatlar, mayıs ayında neredeyse yüzde 1 oranında arttı. İkinci elde fiyatlar yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde yükseliyor. Amerika’da sadece nisan ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 10 arttı. Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlere rağmen yaşanan bu fiyat artışında sıfır otomobil pazarındaki tedarik sorunu, üretim problemleri, avro kurunda yaşanan artış gibi farklı değişkenlerin etkisi bulunuyor. Fiyatların haziran ayında da artmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ocak ve nisan ayları arasında 1 milyon 871 bin 584 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldığını kaydeden Emre Ayyıldız, “Mart ayında 574 bin 198, nisan ayında ise 510 bin 20 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın ilk dört aylık dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 23’lük bir daralma olduğunu söyleyebiliriz. Kısıtlamalar ve kapanma sebebiyle ikinci el otomobil satışlarında beklentimize paralel olarak düşüş yaşandı fakat bu dönemde araç arzının azlığına rağmen kısıtlama sonrası fiyatların artacağı düşüncesiyle satın alma kararını ertelemeyenler sayesinde düşüşün daha ciddi boyutlara ulaşması engellendi. Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerin ardından kademeli de olsa yaşanan normalleşme adımları, aşılama süreci ve aynı zamanda yaz aylarının gelmesiyle otomotive olan talebin yeniden oluşmaya başlayacağını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

ikinciyeni.com’dan ister nakit, ister kullanırken sat

135 binden fazla ikinci el aracı yeni sahipleriyle buluşturan ve 500 bine yakın üyesi bulunan ikinciyeni.com, dijitaldeki gücünü bayileşme atağıyla fiziksel dünyaya da taşıdı. Şirket, nakit sat ve kullanırken sat gibi iki güçlü satış alternatifi sunuyor. Aracını anında satıp nakde çevirmek isteyenler ikinciyeni.com’un bayileri üzerinden bu işlemlerini gerçekleştirebilirken, platform üzerinden aracını satmak isteyenler de araçları satılana kadar 500 km daha kullanmaya devam edebiliyor.

Araçlarını ikinciyeni.com üzerinden satmak isteyenler, yapay zekâ temelli Carwizz uygulaması vasıtasıyla araçlarına değerleme yaptırarak markanın bayileri üzerinden araçlarını hızlıca satabiliyor. Ücretsiz olarak çalışan Carwizz uygulamasında satıcılara araçlarının modeli, yılı, kilometresi, değişen parçaları gibi bazı bilgiler sorularak aracın ortalama değeri belirleniyor. Carwizz üzerinden anında araçlarının ortalama piyasa değerini öğrenen satıcılar araçlarını anında satmak istiyorlarsa bayilere yönlendiriliyor ve son bir değerleme yapılarak araçlarının satışlarını güvenle yapabiliyor. Aracını platform üzerinden satmak isteyenler ise, ikinciyeni.com’un Türkiye genelindeki ekspertiz noktalarından araçlarına ekspertiz yaptırdıktan sonra araçları satılana kadar 500 km daha kullanmaya devam edebiliyor.