İkinci Elde "Akıl Almaz" İkiz Araç Dolandırıcılığı!

İkinci el araç satın alacak vatandaşlar için Pilot Garage'dan uyarı geldi. Sıklıkla kullanılan dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan "ikiz araç" hilesi ile tüketiciler, orijinal ve sağlıklı bir araç fiyatına, pert ve değeri çok daha düşük bir araç satın alarak önemli mağduriyetler yaşıyor. Özellikle satış sirkülasyonu çok yüksek ve operasyonel filo kiralamadan dönen araçlarda başvurulan dolandırıcılıkta, aynı renk, aynı marka ve modelde iki farklı ikiz araç kullanılıyor. Ekspertizden satışa kadar orijinal durumdaki araç alıcıya ve ekspertize gösterilirken, noter satış devir işlemlerinden hemen önce pert durumdaki araçla değiştiriliyor.

"Kötü durumdaki aracın parçaları "orijinal" diye düşünerek satın aldığınız araca takılmış olabiliyor"

Yakın zamanda İstanbul'daki bir şubede ikiz araç dolandırıcılığı sebebiyle mağdur olan bir tüketiciyle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, ruhsat, plaka ve şasi numaralarına dikkat edilmesi gerektiğini, ayrıca otomobilin içinde ve dışındaki ayrıntılara da detaylıca bakılmasını alıcılara öneriyor. "Aracı yıkatıp size teslim edeyim, araçta eşyalarımı unuttum." gibi durumlarda noter satışından hemen önce aynı renk, aynı marka ve modeldeki, ekspertizi yapılmış, iyi durumda olduğuna kanaat getirilmiş, orijinal araç, pert durumdaki araçla sahte plaka aracılığıyla değiştirilebiliyor, ya da filo kiralamadan çıkmış peş peşe sıralı plakaya sahip araçlar bir anlık dalgınlıkla satın alınabiliyor. Dolandırıcılık yöntemleri artık akıl almaz boyutlarda ve bu tür dolandırıcılık şebekelerine karşı çok dikkatli olmak gerekiyor." açıklamasında bulunan Emre, "Vatandaş farkında olmadan iyi durumdaki araca, kötü durumdaki aracın parçaları takılabiliyor ya da parçaları sökülüp öyle teslim edilebiliyor. Tüm bu dolandırıcılık yöntemlerine karşı ne olursa olsun TSE belgeli kurumsal bir ekspertiz noktasında detaylı kontrol yaptırıp işlem belgesinin alınmasını tüm tüketicilere tavsiye ediyoruz. Zira ekspertiz sonrası alınan belge ve fotoğraflar, hukuki delil niteliği taşıyor." uyarısında bulunuyor.