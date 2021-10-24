İKİNCİ EL SEKTÖRÜ KÜÇÜLÜRKEN “2PLAN” BÜYÜYEREK HEDEFLERİNİ TUTTURDU

“Pazar küçülse de hedefimize ulaştık”

Ülgür, bir buçuk yıl önce yola çıktıklarında sektöre yeni bir dinamizm ve farklılık getirmeyi amaçladıklarını kaydederek “2plan olarak 2020 yılında 13 bayi hedefimizi gerçekleştirdik. 1000 adetlik satış hedefimize ulaştık. 2021 yılına baktığımızda ise 15 bayimiz, deneme sürecinde olan 8 noktamız ile bu yıl için sektörün küçülmesine rağmen belirlediğimiz 4 bin adetlik hedefimize ulaşmış olacağız. Bu doğrultuda 2021 yılını 4150 adet ile kapatmayı planlıyoruz. Diğer yandan çok sayıda bayilik talebini ise sektörde yaşanan arz sorunu nedeniyle durdurmak zorunda kaldık. 2022 yılında 15 yeni bayi ile 30 bayiye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Ülgür, ayrıca kurumsal yatırımlara devam edeceklerini, benzersiz finansal modelleri ile önümüzdeki 5 yılda 100 bayiye ulaşmayı ve 50 bin adetlik satış hedefleri olduğunu da kaydetti.

“İkinci el büyümeye açık bir pazar”

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, yılın ilk 9 ayında 558 bin adet 0 km ‘Binek ve Hafif Ticari’ araç satışı gerçekleştiğini, ikinci el satışlarının ise yaklaşık 5 milyon adede ulaştığını söyleyerek “Ülkemizde ikinci el otomobil satışlarına önemli etkisi olan birinci el otomotiv satışları, 2018 yılının ikinci yarısından bu yana ciddi bir sıkıntı yaşamış ve ardından 2020 yılı Haziran ayı ile birlikte toparlanmaya başlamıştır. Sıfır araç pazarındaki arz problemi doğrudan ikinci el satış rakamlarını da etkilemektedir. AB ülkelerinde 1000 kişiye 602 araç düşerken Türkiye’de son değerlendirmelere göre 1000 kişiye 220 adet araç düşmektedir. Bu da Türkiye’nin potansiyelinin büyümeye ne kadar açık bir pazar olduğunu gözler önüne sermektedir” diye konuştu.

“İkinci el araç altın değerinde”

Ülgür, arz sorunu, yüksek kur ve faizler nedeniyle tüketicilerin ikinci ele yöneldiğini de sözlerine ekleyerek, “Sektörde zor bir dönem yaşandı; ancak yılın geri kalanı ve yeni yılda ikinci el sektörünün toparlanacağını öngörüyorum. Şu anda ikinci el aracın altın değerinde olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu süreçte ikinci eldeki fiyat konusu çok fazla gündeme geliyor. Yeni araçlardaki fiyat artışları kaçınılmaz olarak ikinci ele de yansıyor. Yılbaşından bu yana ise fiyatlarda ortalama yüzde 20 oranında artışlar meydana geldiğini söyleyebiliriz. Son 15 günde yaşanan artışın ise yüzde 5-10 seviyelerinde gerçekleştiğini de eklemeliyim. Bu açıdan baktığımızda sıfır araçlardaki tedarik sorunu ve sıfır araca ulaşmanın daha da zorlaşmasının beklenmesi nedeniyle önümüzdeki aylar ikinci el açısından hareketli geçecek” dedi

“2022 ikinci el pazarı bu yıldan daha kötü olmaz”

Basın toplantısında önümüzdeki yılın pazarına da değinen 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “2022’de adetten ziyade rakamların yükseleceğini düşünüyorum. Arz azaldığı zaman doğal olarak fiyatlara da yansıyor. Dolar ve daha çok Euro kuru bu artışı tetikleyen faktörlerden birisi ve bu sebeple 2022’de fiyatların yükseleceğini ifade edebiliriz. Adetler konusunda ise ikinci el otomotiv sektörünün 2022 yılında bu yıldan daha kötü olmamasını bekliyoruz. Adetler yükselecektir ama bunun ne kadar yükseleceği sıfır aracın gelmesine de bağlı. Son 5 yıllık ortalamaya baktığımızda sıfır pazarın 10 katı kadar ikinci el pazar hacmi oluşuyor. Bu rakamlara göre önümüzdeki sene yine sıfır araç pazarı 750 bin adet civarında olursa ikinci el de 7,5 milyon adet olarak gerçekleşir” diye konuştu.

“Yeni bayi konsepti ile kaliteyi sunuyoruz”

Bayi konusunda çok seçici davrandıklarını, müşterilere en üst düzeyde kaliteli hizmet sunmayı amaçladıklarını da kaydeden Ülgür şunları söyledi:

“Bayilerimizi seçerken onların sermayesine bakmıyoruz. Ticareti başarılı yapmasının yanı sıra ekibinin iyi olması, kurumsal yaklaşımı ve bunun gibi birçok kriteri göz önüne alıyoruz. Bu kapsamda 2plan’a özel bir konsept oluşturduk. Bayilerimizdeki bu şık tasarım, ikinci el otomobil satın almak isteyenlerin tercih ettikleri veya merak ettikleri araçları seçkin bir ortamda görme fırsatı tanıyor. Bu sayede ikinci el dünyasında standartları yükseltmeye devam ediyoruz ve ikinci elde kurumsal bir dünyanın avantajlarını müşterilerimize yaşatıyoruz. Böylelikle hem daha fazla tanınan hem de satış adetlerini daha da artıran bir marka olarak istikrarlı büyümemizi devam ettireceğiz.”