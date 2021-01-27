İkinci el piyasasında otomobil fiyatları % 15 düştü

Koronavirüs salgını sürecinde el yakan araba fiyatları son döenm satışlardaki azalmanın etkisiyle düşmeye başladı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Erkoç, "Şu an ikinci el fiyatlarında yüzde 15’e varan bir düşüş yaşanıyor.

Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız" açıklaması yaptı. Yılın tamamında 9 milyonun üzerinde satış gerçekleştiği bilgisini veren Erkoç, ikinci el araç fiyatlarındaki düşüşle birlikte, araç satış sayılarında da yüzde 50 oranında düşme yaşandığını bildirdi. İşte detaylar...

Durgunluğun Ocak ayında da devam ettiğini söyleyen Erkoç, “Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep artmıştı. Ancak ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir durgunluk yaşanıyor. Aralık ayında devri yapılan araçların yüzde 64,2’si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi" ifadelerini kullandı.

Erkoç, "Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 adet olarak gerçekleşmişti. Hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı 2020’nin Aralık ayında yaşandı. Yaşanan bu durgunluk fiyatların da geri gelmesine sebep oldu. Şu an ikinci el fiyatlarında yüzde 15’e varan bir düşüş yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız” şeklinde konuştu.

Talep artışı fiyatları yeniden yükseltebilir

Aşılama çalışmalarının başlaması ve normalleşmeyle birlikte ikinci ele yönelik talebin de artacağını ifade eden Erkoç, ‘’Aralık ayı satışlarında yaşanan ciddi düşüş potansiyel alıcıların beklemede olduğunun bir göstergesi. Şubat ayı itibariyle bekleyen alıcılar da harekete geçebilir, bu da satışlardaki artışla birlikte talebin artmasıyla araç fiyatlarına da yansıyabilir” diye konuştu.