İkinci el otomobile sıfır araç garantisi

İkinci el online araç alım-satım platformu VavaCars, ikinci el araç piyasasını hareketlendirecek 12 ay/25 bin km “Tam Kapsamlı Garanti” avantajını duyurdu. Şirketin satılan araçlara verdiği garanti, yasal minimum gerekliliğin çok ötesinde, sıfır bir araca sunulan distribütör garantisi ile aynı kapsama sahip oluyor. VavaCars satılan araçlar için hiçbir ek ücret ödemeden 12 ay/25 bin km boyunca motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sisteminin haricinde; şaft, direksiyon grubu, soğutma sistem grubu, yakıt sistemi grubu, klima grubu, yağ sızdırmazlık contalarını garanti altına alıyor.

Garanti kapsamında uzman yetkili servis ayrıcalığı

VavaCars Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci

İkinci el araç pazarında “anahtar teslim” ve “en güvenilir” işlem platformunu oluşturma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten VavaCars Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, Tam Kapsamlı Garanti Hizmeti ile ilgili şunları söyledi; “VavaCars garanti hizmetinin en önemli farklarından biri satılan garanti kapsamındaki araçların onarımlarını, uzman yetkili servis ağı ayrıcalığıyla sunmamız. Böylece hiçbir ücret farkı ödenmeden, aracın garanti kapsamındaki onarımları uzman teknisyenler, son teknoloji ekipmanlar ve orijinal parçalarla “sıfır araç” hassasiyetinde yapılıyor. Bir onarım ihtiyacı oluştuğunda tek yapılması gereken; aracı en yakın yetkili servise götürmek ve profesyonel hizmetin farkını yaşamak. Ek olarak; VavaCars garanti hizmeti devam eden araç, satıldığında garanti hakkı aracın yeni sahibine aktarılıyor.’’ dedi.