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İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, talep arttı

Dövizdeki düşüşle birlikte hareketlenen ikinci el araç pazarı, araç sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. İkinci el online araç alım-satım platformu VavaCars, gerçekleştirdiği döviz kurunda yaşanan azalmaya paralel olarak başlattığı yeni kampanyasıyla “Her 48 saatte, 48 yeni araca” 20 bin TL’den 120 bin TL’ye kadar indirimler uyguluyor.

Otovitrin 07.01.2022, 14:22
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, talep arttı

Son aylarda döviz kurundaki ani artışla birlikte durma noktasına gelen otomotiv satışlarında, tekrar canlanma başladı. Dolar ve Euro’daki düşüş, otomobil fiyatlarına indirim olarak yansırken, özellikle ikinci el pazarında hareketlilik yaşanıyor.  TÜİK verilerine göre, 2021 Ekim sonu itibarıyla ikinci el otomotiv satışları, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 15,4 azalarak 6 milyon 776 bin adede gerilemişti. Dövizdeki düşüşle birlikte ikinci el otomotiv pazarında hareketlilik sinyalleri gelmeye başladı. 

“Fiyatların inmesi talebi canlandıracak”

Kurlardaki dalgalanma nedeniyle ikinci el araç pazarında aylardır süren bir durgunluk olduğunu söyleyen VavaCars Pazarlama Direktörü Alper Karaer, 2021 yılının hem sıfır araç hem de ikinci el pazarı açısından zorlu geçtiğini kaydetti. Karaer, sözlerine şöyle devam etti: “2021 yılına baktığımızda bir yılda 6 lira yükselen dolar kuru yüzde 80 civarında artmış durumda. Diğer yandan arz talep dengesinin de ikinci el lehine işlediğini görüyoruz. Çip krizinin sonucu olarak yeni araç tedarikindeki sorun halen çözülmedi ve yakın zamanda da çözülecek gibi görünmüyor. Bu da talebin büyük oranda ikinci ele kaymasını sağlıyor.”

Döviz kurundaki normalleşmeyle birlikte piyasanın dengeleneceğini ve özellikle ikinci elde ertelenen talebin satışa döneceğini belirten Karaer, şu değerlendirmeyi yaptı: “İkinci elde fiyatlar 18 Aralık’a kadar sürekli artış göstermişti. Ancak 18 Aralık’tan sonra döviz kurlarındaki ani düşüşle birlikte pazar genelinde fiyatlarda yüzde 12 civarında gerileme gözlemledik. Paralelinde de ilan sayılarında düzenli bir artış görmeye başladık. Yani hem fiyatlarda bir azalma hem de arzda bir artış gerçekleşti. Uzun zamandır ertelenen bir talep var. Kurdaki normalleşmeyle birlikte fiyatların inecek olması, pazarı tekrar canlandıracaktır.”

“İkinci el araç almak için iyi bir fırsat”

Bu süreçte VavaCars olarak araç sahibi olmak isteyenlere en cazip ve güvenilir seçenekleri sunmaya devam edeceklerini belirten Alper Karaer, şöyle devam etti: “Şu anda ikinci el araç alımı için iyi bir fırsat penceresi açıldı diyebiliriz. Özellikle döviz kurundaki düşüşü fiyatlarına daha yüksek oranda yansıtmış firmalar, araç almak isteyenler için güzel fırsatlar sunuyor. Örneğin, VavaCars olarak günün gerçeklerine hızla adapte olup fiyatlarımızda 20 bin TL’den 120 bin TL’ye kadar indirimler yaparak bu özel kampanyayı ikinci el araç almak isteyen kişilere sunduk. Aslında araç alımında en doğru zamanlarda olduğumuzu söyleyebiliriz. İkinci el araç pazarında, ‘anahtar teslim’ ve ‘en güvenilir’ işlem platformu olarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Oyunun kurallarını değiştirmek için pazara girdik ve bunu da yapacağız.”

“Kampanyadaki araçlar 48 saatte bir yenilenecek”

Cazip kampanya koşullarıyla ikinci el pazarını hareketlendirmeyi hedefleyen VavaCars’ın “Her 48 saatte, 48 yeni araca indirim” sloganıyla başlayan yeni kampanyası, 20 bin TL ile 120 bin TL arasında indirimler sunacak. Kampanya kapsamında, VavaCars’ın online araç satış platformu olan https://tr.vava.cars/ internet adresinde her 48 saatte bir, 48 yeni araçta indirimler uygulanacak. Böylece tüketicilerin beğendikleri bir araca cazip indirimlerle sahip olabilmeleri için iki günlük süreleri olacak.

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