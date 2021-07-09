İkinci el otomobil satışlarında bayram hareketliliği yaşanıyor

İkinci el otomobilde bayram hareketliliği yaşanıyor.

İkinci el otomobil pazarı yılın ilk yarısını pandemi önlemlerinin etkisiyle durgun geçirdi.

Bir online satış sitesinin verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde satışlarda yüzde 25 gerileme görüldü. Temmuz ayıyla birlikte ise toparlanma başladı.

Bu sene ikinci el otomobil fiyatlarında geçen yılki gibi sert yükselişler yok. Kredi faizlerinin yüksek seyretmesi nedeniyle talep daha az.

Pazarda kıpırdanmanın başlamasıyla birlikte şu an fiyatlarda da artış görülüyor.