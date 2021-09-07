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İkinci el otomobil satışına yeni vergi geliyor!

EBS Danışmanlık Genel Müdür Erol Şahin’den çok konuşulacak bir iddia geldi.

Otovitrin 07.09.2021, 09:27
İkinci el otomobil satışına yeni vergi geliyor!

Hükümet  ikinci el araba fiyatlarına da göz dikti. Ekonomiyi aldığı vergilerle ayakta tutmaya çalışan AK Parti hükümetinin yeni bir vergi düzenlemesinin içerisine girdiği iddia edildi.

Bu verginin ikinci el otomobil alım satımında uygulanacağı açıklandı. Böylelikle ikinci el araba alma maliyeti biraz daha artacak.

Türkiye gerçekleşen otomotiv pazarının analizlerini tutan EBS Danışmanlık’ın Genel Müdürü Erol Şahin son sosyal medya paylaşımında ikinci el araba alım satımında AK Parti’nin yeni bir vergi sistemi üzerinde çalıştığını iddia etti.

İKİNCİ EL ARABA ALIM SATIMINA YENİ VERGİ Mİ GELİYOR?

Erol Şahin Twitter’da konuya ilişkin duyumlarını dile getirirken daha önce de böyle bir çalışmanın hükümet kanadından yapıldığını açıklarken bu vergi düzenlemesinin yeniden raflardan indiğini belirtti.

Otomotiv sektörünün önemli isimlerinden olan Erol Şahin söz konusu iddiası hakkında ”ikinci el arabaya yeni yergi mi geliyor Çift ünlem işareti Şubat ayında gündeme gelen,araçların 2.el olarak ilk devirlerinde alınmak istenen %,0,5 düzeyinde ki vergi yeniden gündeme gelmiş. Bu uygulama ile 100 bin liralık aracın devrinde 500 TL ek harç istenecek, üstelik 10 kata kadar da arttırılabilecek.” İfaderini kullanırken Araba fiyatlarındaki fahiş artışlar yüzünden sıfır arabaların yanına dahi yaklaşamayan vatandaşların son umudu olan ikinci el araba alım satımında gelecek yeni vergiler sektörü tamamen bitireceğe benziyor.

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