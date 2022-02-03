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İKİNCİ EL İLANLARDA UYGUN BÜTÇELİ ARAÇ SAYISI ARTTI

2022 Ocak ayında ÖTV düzenlemesi sonrası %3-%10 bandında sıfır km. araçlarda bir indirim yaşandı, bununla birlikte gözler ikinci ele de çevrildi. Sıfır araçlarda yapılan indirimin ikinci el araçlara yansıyacağı düşünülse de ÖTV matrah sevilerindeki düzenlemenin ikinci el araçlara yansıması görülmedi. Öte yandan kur seviyelerinin stabilize oluşu ile satış süreçlerini erteleyen bireysel satıcıların ikinci el araçlarını ilanlara tekrar koyduğu görülüyor. Bu hareketlilik ile birlikte arabam.com’da 100.000 TL – 150.000 TL ile 200.000 TL – 250.000 TL aralığındaki görece daha uygun bütçeli araç ilan oranları artış gösterdi. 250.000 TL ve üzerindeki araç ilan oranlarında ise küçük de olsa düşüşler yaşandı.

Otovitrin 03.02.2022, 11:20
İKİNCİ EL İLANLARDA UYGUN BÜTÇELİ ARAÇ SAYISI ARTTI

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, ocak ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına katkı sağlayacak istatistikleri paylaştı. Ocak boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilmiş ikinci el arabam.com analizi şöyle:

En Çok İlan Verilen Kategoriler

arabam.com’daki ilanların %69’unu otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer alıyor.

En Çok İlan Verilen 10 Marka

arabam.com’da verilen ilanlarda zirveyi Fiat alıyor. Bu markayı sırasıyla Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen izliyor. 

En Çok Tercih Edilen Otomobil Modelleri

İlanlara model özelinde bakıldığında ocak ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Megane oldu. Bu üç modeli ise sırasıyla Focus, Passat ve Corolla takip ediyor.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların Ocak Ayı Oranları

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %18 ile Dacia Duster oldu. Bu aracı sırasıyla Nissan Qashqai, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 izliyor.

Ocak Ayında En Çok 2016, 2017 ve 2012 Model Araç İlanları Verildi

arabam.com’da ocak ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,2 oranı ile 2016 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2017 ve 2012 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %15,7’sini oluşturuyor. 

Motor Hacmine Göre İlanların Dağılımı

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %28, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %52’sini oluşturuyor. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı. 

İlanların Fiyat Aralığına Göre Dağılımı

İlanlar içinde en yüksek payı ocak ayında %16,4 oran ile 100.000 TL - 150 .000 TL aralığındaki araçlar alıyor. 50.000 TL – 100.000 TL aralığındaki araçlar ilanların %15,1’ini oluşturuyor.

150.000 – 200.000 TL aralığındaki araçlar ise ocak ayında ilanların %14,3’ünü oluşturuyor. 350.000 TL ve üzerindeki araç ilan oranları da %17,9. Araç fiyatlarındaki yükselişin etkileri görünüyor.

İlanların Vites Tipine Göre Dağılımı

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Ocak ayında düz vitesli araçlar ilanların %69’unu oluşturuyor, yarı otomatik vitesli araçlar da ilanların %14’ünü oluşturuyor. Otomatik vitesli araçların ise ilan oranı %17. 

Ocak Ayında İlanların Yakıt Tipine Göre Dağılımı

arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ocak ayında ilan oranı %53,02 oldu. LPG’li araçlar %26,57 oranı ile ikinci sırada yer alıyor. Benzinli araçlar ise ilanların %20,27’sini oluşturuyor. Benzinli araçları sırasıyla elektrikli ve hibrit araçlar izliyor.

200 Bin – 300 Bin km. Aralığındaki Araçlar İlanlarda Daha Çok Bulunuyor

İkinci el piyasasında ocak ayında ilanlar en çok 200.000 km.- 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlar için ilan verilmeye 2022 yılının ilk ayında da devam ediliyor. 50.000 km. – 100.000 km. aralığındaki ilan oranları ise %14.

#ikinci el #araç #arabam.com
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