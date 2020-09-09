İkinci el araçta “kandırıldım mı” endişesine son
Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “İkinci El Araç Yönetmeliği” kapsamında ikinci el araçlara ekspertiz raporu zorunlu hale getirilirken, araçlar mekanik veya elektrik arızası çıktığında garanti kapsamında tamir ediliyor. Asistans hizmetleri alanında sektörün lideri olan Tur Assist yeni dönemde; Warranty Pratik & Warranty Plus İkinci El Otomobil Garanti Paketleri ile otomobil hayalleri kuranları garanti altına alıyor.
Tur Assist Pazarlama Müdürü Nil Mutlu Turhan, “İkinci el otomobiller için düzenlenen yeni yönetmeliğe göre hazırladığımız garanti paketleri ile vatandaşların endişelerine son veriyoruz. Güvence altında olan bir araç arıza yapsa bile hizmet kapsamında hemen çekici hizmeti devreye giriyor. Sorumluluk altındaki bir parçada arıza olmuşsa ücret ödemeden gerekli işlemler yapılıyor” dedi.
Tur Assist Pazarlama Müdürü Nil Mutlu Turhan
Türkiye’de sıfır kilometre araç bulma sorunu yaşanırken, 2020 yılı ilk altı aylık dönemde (Ocak-Haziran 2020); ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 939.467 adet oldu. İkinci el araca her geçen yıl rağbet artarken, otomobil hayali kuran binlerce kişi de ise “acaba kandırılır mıyım, aldığım araçta büyük sorun çıkar mı” endişesi yaşanıyor.
Ticaret Bakanlığı, bu endişeleri yok etmek ve sektöre standart getirmek için 1 Eylül tarihinden itibaren ikinci el araç ticareti yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu getirdi. Yönetmeliğe göre, ekspertizi yapılmayan araçlar satılamayacak, 2 ile 8 yaş arasındaki ve 160 bin kilometre altındaki araçlara, satış tarihinden itibaren 3 ay ve 5 bin kilometre garantisi uygulanacak.
17 yıllık tecrübe
Asistans hizmetleri alanında sektörün lideri olan Tur Assist ise yeni dönemde; Warranty Pratik & Warranty Plus İkinci El Otomobil Garanti Paketleri ile otomobil hayalleri kuranları garanti altına alıyor.
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