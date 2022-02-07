İkinci El Araç Satın Alacaklar: Jant ve Lastiklerdeki Görünmeyen Tehlikeye Dikkat!

Türkiye'nin en büyük oto ekspertiz ve check-up markası Pilot Garage, ikinci el araç satın almayı düşünen tüketiciler için kritik bilgiler paylaştı. Türkiye'deki birçok ikinci el aracın, yol şartları sebebiyle jantlarında ve lastiklerinde birçok hasar tespit ettiklerini ve uzman gözetimi ve teknik ekipman olmadan bu hasarların tespit edilemeyeceğini söyleyen Pilot Garage yetkilileri, can ve mal güvenliğine dikkat çekti.

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre

Satıştan önce jant veya lastikler değiştirilebilir, dikkat

Günümüzde yüksek kurun da etkisiyle OEM jantların oldukça pahalı olduğunu dile getiren Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre "Özellikle araç alım satımını ticari faaliyete dönüştürenler, lastiklerin ve jantların yüksek fiyata satılabileceğinin farkında, ekspertiz sonrasında aracın jant ve lastikleri değiştirilmiş mi, kesinlikle dikkat edilmeli. Lüks araçlarda bir takım jant 50-60 bin TL'leri bulabilirken, yerine koyulacak imitasyon jantlar 10-15 bin TL ediyor. Böylece aracın parçalarından da bir kar etme amacı güdülüyor. Mümkün mertebe ekspertizin yapıldığı gün satış devrinin yapılmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Merdiven altı ekspertiz noktaları lastik ve jantları incelemiyor

Birçok ekspertiz şirketinin jant ve lastik kontrolünü ekspertiz süreçlerinde ihmal ettiğini ifade eden Emre "Lastiğin iç kısmındaki delinme, yırtınma, aşınma ve yamaları araç lifte kaldırılmadan ve uzmanlar tarafından incelenmeden tespit etmek mümkün değil. Ülkemizde kasis-çukur gibi etkenler malum ve çok fazla lastik-jant hasarıyla karşılaşıyoruz. Aynı şekilde jantlarda bir kaynak-düzeltme işlemi var mı, jantlar imitasyon mu bunların da kontrolü çok önemli. Zira milyonlarca TL'ye aldığınız otomobili de yeryüzüne bağlayan tek şey bu elemanlar. Hasarlı jant ve lastik aracı satın alacak tüketici için ekstra maliyet anlamına geldiği gibi can ve mal güvenliğini de ciddi oranda tehdit ediyor. Hiç ummadığınız anda jant kırılabilir, lastik patlayabilir ve sürüş hakimiyetini kaybedebilirsiniz. Bu gibi üzücü durumlarla karşılaşmamak için ikinci el ya da sıfır araç almayı düşünen vatandaşlar, araç satın almadan önce mutlaka TSE belgeli, kendi seçtikleri kurumsal ekspertiz şirketlerinde ekspertiz yaptırmalı." dedi.