banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Yaz ayının meyvesi erik artık taneyle satılacak!
Yaz ayının meyvesi erik artık taneyle satılacak!
Bugün 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü
Bugün 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü
Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı
Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı
Mart ayında fiyatı en çok artan ürün ne oldu?
Mart ayında fiyatı en çok artan ürün ne oldu?

ikinci el araç piyasası zam ile karşı karşıya!

Sıfır km araca sahip olmak artık hayallerde kalırken bir ümit olarak bakılan ikinci el otomobil de vatandaşın ümidini kırdı.

Otovitrin 04.04.2022, 14:23
ikinci el araç piyasası zam ile karşı karşıya!

Sıfır araç fiyatlarına son 1 ayda yüzde 5 zam geldi. Bu durum, ikinci el araba fiyatlarını da etkiledi. İkinci el araçlara 3 ayda yüzde 8 zam yapıldı. Yakıt fiyatlarına gelen zamlar vatandaşı otomobil alırken iki kere düşündürdüğü açık bir gerçek.

haber 3'te yer alan habere göre; Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (Masfed) Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Ertemel, alıcıların araç almayı ertelediğini vurgulayarak şunları söyledi:

“2020 yılının başından beri ve pandemi sürecinde, hem tedarikte hem de sıfır araçların piyasaya sürülmesi konusunda parça tedarikinde yaşanan çok büyük bir sıkıntı var. Bu sıkıntılar günümüze kadar devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte tedarikte çok daha fazla sıkıntı yaşanacak. Bu da piyasaya olumsuz yönde etki yapıyor. Buna bağlı olarak da fiyat artışları oluyor. Burada önemli olan konu dövizin artması. Döviz arttıkça ithal araçların fiyatları da artıyor. Parçalardaki tedarik sıkıntısı, dövizin yükselmesi ve araç fiyatlarının artması durumunda yapılabilecek çok fazla bir şey gözükmüyor. Bu durum nedeniyle ikinci el otomobile alıcılardan talep yok. Alım gücünün de zayıflaması da önemli bir etken.”

“Bugün baktığımız zaman arz ve lojistik kaynaklı problemlerin daha da arttığını görüyoruz. Bu problemler daha kompleks, karmaşık ve büyümüş durumda. Bu sene dünya genelinde yapılan tahminler 3-5 milyon aracın üretilememesi sonucunu doğuracağını gösteriyor. Arz kaynaklı problemler de önümüzdeki seneye sarkacak gibi. Zaten enflasyonist bir ortam var dünyada. Bunun üzerine enerji fiyatlarında ciddi sıçramalar gördük mart ayı boyunca. Bu enflasyon artış trendinin devam etmesine neden olacak. FED her ne kadar hızlı bir faiz artırımı döngüsüyle bu enflasyonist ortamı dizginlemeye çalışsa da gerek ülkemizde, gerek dünyada enflasyonist ortam 2022’de de devam edecek. Bu da ister istemez bütün firmaların, markaların maliyetlerini artıracak. Maliyetlerin artması da gerek birinci, gerek ikinci elde fiyatların artması ihtimalini yükseltti. Dolayısıyla sistemin bir arz bir de fiyat tarafı var. Bu durum, araç bulunabilirliğini sıkıntıya sokacak. Aynı zamanda da enflasyon nedeniyle de fiyatların yukarı yönlü devam etme ihtimali artıyor."

İkinci el araç piyasasının etkilenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erce, şöyle devam etti: “Birinci elde araç bulunamadığı zaman ve birinci el fiyatları arttığı zaman ikinci el de onu izler. İkinci elde de fiyatların artma ihtimali güçlü. Dünyada her hafta bir şey oluyor. Bugün itibariyle çektiğimiz fotoğrafı paylaşıyoruz ve ihtimali konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir şey olur, o zaman onu değerlendiririz.”

Rami Oto Pazarı’na araç almak için gelen İskender Can, araç almanın artık lüks olduğunu ifade etti. Bir markayı işaret eden Can, “Ben bu aracı önceden 18 bin liraya alırdım. Şu anda 76 bin lira yazılmış. O da taksi çıkması. Normal, temiz bir araba olsaydı 120 bin lira yazardı. Maaşlar da yetmiyor artık, hayat da pahalı. Memlekete gitme şansımız yok. Her sene gidiyorduk ama bu sene mümkün değil. Biletler 150 lira iken, şimdi 450 lira oldu. İstikrar olması lazım. Bir fiyat kotası olmalı. Denetlenmeli. İşçi binmesin arabaya diyorlar. Her şey lükse girdi. Ben dün bir kafede oturdum, önceden 5 liraya içtiğim kahveye 25 lira ödedim. Her şey lükse girdi artık. Bu durumda nasıl araba alalım?” dedi.

#otomobil
Yorumlar (0)
13°
açık
Namaz Vakti 04 Nisan 2022
İmsak 05:08
Güneş 06:36
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:38
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Beşiktaş 31 47
8. Hatayspor 30 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 28 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22