ikinci el araç piyasası zam ile karşı karşıya!

Sıfır araç fiyatlarına son 1 ayda yüzde 5 zam geldi. Bu durum, ikinci el araba fiyatlarını da etkiledi. İkinci el araçlara 3 ayda yüzde 8 zam yapıldı. Yakıt fiyatlarına gelen zamlar vatandaşı otomobil alırken iki kere düşündürdüğü açık bir gerçek.

haber 3'te yer alan habere göre; Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (Masfed) Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Ertemel, alıcıların araç almayı ertelediğini vurgulayarak şunları söyledi:

“2020 yılının başından beri ve pandemi sürecinde, hem tedarikte hem de sıfır araçların piyasaya sürülmesi konusunda parça tedarikinde yaşanan çok büyük bir sıkıntı var. Bu sıkıntılar günümüze kadar devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte tedarikte çok daha fazla sıkıntı yaşanacak. Bu da piyasaya olumsuz yönde etki yapıyor. Buna bağlı olarak da fiyat artışları oluyor. Burada önemli olan konu dövizin artması. Döviz arttıkça ithal araçların fiyatları da artıyor. Parçalardaki tedarik sıkıntısı, dövizin yükselmesi ve araç fiyatlarının artması durumunda yapılabilecek çok fazla bir şey gözükmüyor. Bu durum nedeniyle ikinci el otomobile alıcılardan talep yok. Alım gücünün de zayıflaması da önemli bir etken.”

“Bugün baktığımız zaman arz ve lojistik kaynaklı problemlerin daha da arttığını görüyoruz. Bu problemler daha kompleks, karmaşık ve büyümüş durumda. Bu sene dünya genelinde yapılan tahminler 3-5 milyon aracın üretilememesi sonucunu doğuracağını gösteriyor. Arz kaynaklı problemler de önümüzdeki seneye sarkacak gibi. Zaten enflasyonist bir ortam var dünyada. Bunun üzerine enerji fiyatlarında ciddi sıçramalar gördük mart ayı boyunca. Bu enflasyon artış trendinin devam etmesine neden olacak. FED her ne kadar hızlı bir faiz artırımı döngüsüyle bu enflasyonist ortamı dizginlemeye çalışsa da gerek ülkemizde, gerek dünyada enflasyonist ortam 2022’de de devam edecek. Bu da ister istemez bütün firmaların, markaların maliyetlerini artıracak. Maliyetlerin artması da gerek birinci, gerek ikinci elde fiyatların artması ihtimalini yükseltti. Dolayısıyla sistemin bir arz bir de fiyat tarafı var. Bu durum, araç bulunabilirliğini sıkıntıya sokacak. Aynı zamanda da enflasyon nedeniyle de fiyatların yukarı yönlü devam etme ihtimali artıyor."

İkinci el araç piyasasının etkilenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erce, şöyle devam etti: “Birinci elde araç bulunamadığı zaman ve birinci el fiyatları arttığı zaman ikinci el de onu izler. İkinci elde de fiyatların artma ihtimali güçlü. Dünyada her hafta bir şey oluyor. Bugün itibariyle çektiğimiz fotoğrafı paylaşıyoruz ve ihtimali konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir şey olur, o zaman onu değerlendiririz.”

Rami Oto Pazarı’na araç almak için gelen İskender Can, araç almanın artık lüks olduğunu ifade etti. Bir markayı işaret eden Can, “Ben bu aracı önceden 18 bin liraya alırdım. Şu anda 76 bin lira yazılmış. O da taksi çıkması. Normal, temiz bir araba olsaydı 120 bin lira yazardı. Maaşlar da yetmiyor artık, hayat da pahalı. Memlekete gitme şansımız yok. Her sene gidiyorduk ama bu sene mümkün değil. Biletler 150 lira iken, şimdi 450 lira oldu. İstikrar olması lazım. Bir fiyat kotası olmalı. Denetlenmeli. İşçi binmesin arabaya diyorlar. Her şey lükse girdi. Ben dün bir kafede oturdum, önceden 5 liraya içtiğim kahveye 25 lira ödedim. Her şey lükse girdi artık. Bu durumda nasıl araba alalım?” dedi.