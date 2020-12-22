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İkinci el araç fiyatlarında düşüş sürüyor

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç: ‘’Yılın son dönemine girdiğimiz bugünlerde ikinci el araç fiyatlarında yüzde 3 ila 10 oranında bir düşüş yaşandı, araç almayı düşünen vatandaşlarımız için şimdi tam zamanı…’’

Otovitrin 22.12.2020, 13:42
2003
İkinci el araç fiyatlarında düşüş sürüyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, 2020 yılı ikinci el araç pazarını değerlendirdi.

Bu yılın ilk 10 ayında 5 milyon 671 bin 444’i otomobil, 1 milyon 434 bin 484’ü hafif ticari olmak üzere toplamda 7 milyon 105 bin 928 aracın el değiştirdiğini ifade eden Erkoç, ‘’Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen ikinci el pazarında geçen seneye göre yüzde 18,9 oranında bir artış yaşandı. İkinci el araç pazarının bu yılı 8.7 milyon adet ile kapatmasını bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi ağırlık yine 7 milyona yaklaşan rakamı ile ikinci el otomobil satışlarında olacaktır’’ dedi.

Pandemi sebebiyle sıfır araç temininde yaşanan problemlerin yıl boyunca ikinci el araç fiyatlarının artmasına sebep olduğunu, ancak Kasım ayı itibariyle fiyatlarda bir düşüş yaşandığını söyleyen Erkoç, ‘’Yılın son dönemine girdiğimiz bugünlerde fiyatlar gevşemeye başladı. Önümüzdeki dönemde de pandeminin etkisiyle üretim ve tedarikte yaşanabilecek belirsizlikler nedeniyle fiyatlarda da değişkenlik görülebilir. Şu an ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayız’’ dedi.

Erkoç, yıl sonu itibariyle sıfır araçta arz talep dengesinin sağlanmasının ve bayiler tarafından yapılan yeni yıl kampanyalarının ikinci el fiyatlarının geri gelmesini sağladığını belirterek ‘’Salgın dolayısıyla ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen ikinci el araç sektöründe yıl boyunca artış yaşandı. Bu artış fiyatlarda spekülatif artışları da beraberinde getirmişti. Ancak şu an fiyatlarda yüzde 3 ile yüzde 10 oranında bir düşüş yaşanıyor’’ diye konuştu.

Erkoç, önümüzdeki dönemde de aşılanma çalışmaları ve vakaların düşmesi ile ötelenen ve bekleyen ikinci el talebinin de artacağını düşündüklerini belirterek şunları söyledi:

 ‘’Talepte olabilecek yükseliş, geçtiğimiz yaz boyunca yaşadığımız gibi bir fiyat artışını da beraberinde getirebilir. Ayrıca 2021 yılında pandemi sürecinin devamıyla ilintili olarak otomotiv firmalarında olası bir üretim kısıtlaması olduğu takdirde de fiyatlar artış gösterebilir. Bu durumda şu an araç almak isteyenler için çok uygun bir dönem.’’

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#masfed #otomobil
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