İkinci el araç almanın püf noktaları

Son iki yıldır pandemi, çip krizi ve yüksek döviz kuru nedeniyle durgunlaşan ikinci el otomobil pazarı, döviz kurunun düşmesiyle birlikte canlanmaya başladı. Uzmanlara göre fiyatların dengelenmesiyle alım için uygun şartlar oluşmuş durumda. Doğru kişilerle ve güvenilir bir ticaret yapılmasının kritik olduğunu söyleyen VavaCars Pazarlama Direktörü Alper Karaer, güvenli bir alışveriş için ikinci el araç satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

Araç almak isteyenler için en kritik konulardan biri: Çalıntı mı, değil mi?

İkinci el piyasasının en büyük sorunlarından birisinin çalıntı araç konusu olduğunu söyleyen Karaer, “Aracın çalıntı olup olmaması ilk dikkat edilmesi gereken konu olarak öne çıkıyor. Kesinlikle tanımadığınız, bilmediğiniz kişilerle araç alım-satımı yapmamak gerekiyor. Özellikle güvenliğiniz için kurumsal yerlerin tercih edilmesi çok önemli. Aksi halde sadece paranız yanmaz bir de hiç ilginiz olmayan durumlarla veya suçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz” diye konuştu.

Hasar durumu kontrol edilmeli

Ruhsat ve şasi numaralarının kontrol edildiği güvenlik aşamasından sonra gelen en önemli noktanın, aracın hasar durumu olduğunu kaydeden Karaer, “Alım öncesi aracın hasarlı olup olmadığının da mutlaka resmi kayıtlar üzerinden kontrol edilmesini gerekir” dedi.

Karaer, şu bilgileri verdi: “Otomobilin motor, kaput, tavan, fren, rot balans kontrolleri, kaza geçmişi ve cezaları gibi kontrol edilmesi gereken birçok farklı nokta daha bulunuyor. Bunlar için mutlaka resmi kaynaklardan ilerlenmeli. Plakayı yazıp 5664'e gönderdiğinizde plaka sahibi aracın kazaya karışıp karışmadığını, kaza yaptıysa kaza tarihini ve hasar tutarını öğrenmek mümkün. Eğer aracın hasar kaydını şasi numarası ile öğrenmek istersek de HASAR S yazıp boşluk bıraktıktan sonra 5664'e göndermek yeterli oluyor. Ancak hasar kaydı olmasa bile ekspertiz ve detaylı bir muayene ile kayda geçmemiş hasarlar tespit edilmeli.”

Sahte ilanlara dikkat!

İkinci el araç alımında dikkat edilmesi gereken bir başka noktaya daha değinen Karaer, özellikle internetten verilen sahte ilanlar konusunda alıcıları uyardı: “Son zamanlarda gerçek dışı ve sahte ilanlar vererek alıcıları mağdur edenler olduğunu görüyoruz. Örneğin ilan sitesine çok cazip fiyatla ilan ekleniyor ancak aslında öyle bir araç yok. Hevesle arıyorsunuz ve aracı kaçırmamak için kapora gönderiyorsunuz. Ertesi güne görüşmek için sözleşiyorsunuz ama maalesef ertesi gün o telefon numarası yok oluyor ve ilan ortadan kaldırılıyor. Bu tarz sıkıntılar yaşamamak adına bilinen güvenilir yerlerden bilgi almak önemli. Sonrasında mağduriyet yaşamamak için alışveriş yapacağımız siteleri iyi analiz etmek gerekiyor.”

“Bir aracın 250 ayrı noktasını inceliyoruz”

İkinci el araç alım-satımında en önemli konunun güven ve uzmanlık olduğunu vurgulayan Karaer, “Tanımadığınız veya tam olarak güvenemediğiniz kişilerin aracılığıyla ilerlemek maddi manevi kayıplara neden olacaktır. İkinci el online araç alım-satım platformu VavaCars olarak merkezlerimizde sunduğumuz ileri teknoloji olanaklarıyla tamamen uzman kontrolü altında A’dan Z’ye tüm kontrol, muayene ve bakımlarını yapıyor ve bu şartlar tamamlandıktan sonra satışa sunuyoruz. Bir aracın 250 ayrı noktasına bakıp ekspertiz yapıyoruz. İkinci el araç sahibi olmak isteyenleri, anahtar teslim şekilde en cazip ve en güvenilir seçeneklerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.