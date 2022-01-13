banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!
Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor
Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor
Başakşehir, Serdar Gürler ile anlaştı
Başakşehir, Serdar Gürler ile anlaştı

İkinci el araç alacaklar dikkat!

Kazayla birlikte araçlarda açılan hava yastıklarının tamir süreci hakkında uyarılarda bulunan Oto Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun, “Eksper sırasında hava yastığının içinde iç çamaşırı dahi gördüğümüz oldu. İkinci el araç alacaklar mutlaka işin uzmanına götürmelidir” dedi.

Otovitrin 13.01.2022, 10:05
İkinci el araç alacaklar dikkat!

Kaza anlarında hayati önem taşıyan hava yastıkları, araçların farklı bölümlerinde yer alabiliyor. Çarpmanın etkisiyle açılarak araçta bulunanları korumayı sağlayan yastıklar, tamir sürecinde farklı işlemlerle tekrar aktif hale getiriliyor. Tamir işleminde iç çamaşırı, bez ve kıyafet parçası gibi farklı malzemelerle hava yastıklarının doldurulabileceği konusunda uyarılarda bulunan Oto Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun, özellikle ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Araç satın alınmadan önce mutlaka uzman görüşüne başvurulması gerektiğini ifade eden Tosun, yapılan incelemelerle kaza anında ölümcül darbelerin önüne geçileceğini vurguladı.

“Anlamaları için çok bariz bir şekilde iptal edilmiş olması gerekiyor”

Hava yastıklarının tamir aşamasında duyarsız kişiler tarafından farklı eşyaların kullanıldığını söyleyen Tosun, “Araçta hava yastığı sistemi sürücü ve yolcuların emniyetini sağlamak ve ölümcül darbelerden korumak için bulunmaktadır. Aracın marka ve modeline göre 1 hava yastığından, 8 veya fazlasına kadar hava yastığı bulunabiliyor. Aracın segmentine göre hava yastığı sayısı fazlalaşıyor. Araç kullanıcıları hava yastığının olup olmadığını anlayamayabilirler. Anlamaları için çok bariz bir şekilde iptal edilmiş olması gerekiyor. Biz hava yastığının içinde eksper sırasında iç çamaşırı dahi gördüğümüz oldu. Araç sahibinin bundan haberi yok. Bazı durumlarda satıcının da haberi olmuyor. Gerekli aletlerle hava yastığı kapağı söküldükten sonra, içindeki tüplerin ve hava yastığı bezinin sağlam olup olmadığı görüldükten sonra durum belli oluyor” şeklinde konuştu.

“Hava yastığını 5-6 tane iptal etme ve tamir etme şekli var”

Tamir sürecinde uygulanan yöntemler hakkında konuşan Oto Ekspertiz Uzmanı Tosun, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Hava yastığını 5-6 tane iptal etme ve tamir etme şekli var. Hava yastığı patladığı zaman yerine başka bir araçtan alınan sağlam ve orijinali takılabiliyor. Düzgün montajı olduğu halde herhangi bir sorun çıkarmadan çalışır. Hava yastığının tamiratı da yapılabiliyor. En büyük sorun içi boş hava yastığının takılması. Hava yastığının daha önceden patlaması değil nasıl tamir edildiğidir. Önemli olan kaza sırasında sürücüye ve yolcuya zarar vermemesidir. Tamiri yapılanlarda ise bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor, çünkü hava yastığı tamirden sonra teste tabi tutulmuyor. Onun için elzem olan çıkma ya da orijinal olarak değişmesidir ki aktifliği garanti olsun.”

“Hava yastığını kontrol etmeyen ekspertiz de çok”

İkinci el araç satın almak isteyen vatandaşların mutlaka uzman görüşüne başvurması gerektiğini vurgulayan Tosun, “İkinci el araç alacaklar mutlaka işin uzmanına götürmeliler. Vatandaşların, ben baktım torpido kapağında çizik, renk değişikliği yoktu' gibi düşüncelerinin olmaması lazım. Vatandaşlar araç alacakları zaman kendilerinin incelemesine gerek yok, zaten anlamazlar. Hava yastığı ustasına, yetkili servise ya da ekspertize götürmeleri gerekir. Ekspertize getirdiklerinde de hava yastığına bakılıp bakılmadığını ayrıca sormaları gerekiyor. Hava yastığını kontrol etmeyen ekspertiz de çok” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11