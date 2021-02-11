İHRACATIN VE İÇ PAZARIN LİDERİ TÜRKTRAKTÖR 2020 YILINA İMZASINI ATTI

TürkTraktör, 2020 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. 14 yıldır kesintisiz şekilde sektörün lider üreticisi olan TürkTraktör; pandeminin oluşturduğu zorlu şartlara rağmen ihracat ve yurt içi satışlarda başarılı bir performans gösterdi.

TSE Güvenli Üretim Sertifikasına sahip fabrikalarında, 2020 yılında toplam 34 bin 337 adet traktör üreten TürkTraktör, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre üretimini %51 artırdı. Türkiye’nin toplam traktör üretiminin ise %68’ini de tek başına gerçekleştirdi.

Traktör devi, yurt içi pazarda gerçekleştirdiği toplam 22 bin 384 adetlik satışla, ülke çiftçisini son teknolojiye sahip traktörlerle buluşturmaya devam etti. İhraç pazarlarında gerçekleştirdiği 12 bin 553 adet traktör satışı ile ise Amerika kıtasından Japonya’ya 130’dan fazla ülkeye Türkiye’de üretilen traktörleri ulaştırmanın gururunu yaşadı.

Üretiminde gerçekleşen ciddi artışa bağlı olarak TürkTraktör 2020 yılında cirosunu da bir önceki yıla göre %64 artırdı ve yılı 6 milyar 243 milyon TL toplam ciro ile kapattı. TürkTraktör’ün faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile %15 ve %17 olarak gerçekleşti. Alınan tüm bu sonuçlarla birlikte TürkTraktör’ün 2020 yılsonundaki net kârı 776 milyon TL olarak kaydedildi.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner:

“Ana odağımız tarımda kesintisiz üretimin sağlanması”

2020 yılı çalışmalarını değerlendiren TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, pandemi döneminde öncelikle tarımsal üretimdeki sürdürülebilirliği sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak “Salgınla birlikte oluşan zorlu şartlar karşısında gıda tedarikinde kesintisizliği sağlamak adına özveri ile çalışan çiftçilerimizi her alanda desteklemeyi önceliklendirdik. New Holland markamız pazardaki liderliğini sürdürürken, Case IH markamız pazardaki konumunu 7. sıradan 4. sıraya yükseltti. TürkTraktör olarak pazardaki kesintisiz liderliğimizi 14. yılına taşımayı başardık.” dedi.

Türkiye’deki emisyon geçişi için hazırlıklarını tamamladı

2021’de kademeli olarak Türkiye’de yürürlüğe girecek olan Faz IIIB ve Faz IV emisyon standartları ile traktör ana çerçeve yönetmeliğine yönelik geçiş hazırlıklarını tamamladıklarını da söyleyen Aykut Özüner, “Avrupa ve Kuzey Amerika’da 2014 yılından bu yana kullanılan Faz IIIB ve Faz IV emisyon seviyesine sahip traktörlerimizi dünya çiftçileriyle buluşturuyorduk. Ülkemizde uygulanacak olan emisyon geçişi için de hazırız ve bazı modellerimizin üretim ve satışına Ocak ayında başladık.”