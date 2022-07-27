İDDİA: Yerli otomobil TOGG 700 bin TL olacak!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG’un fabrikasının açılışının 29 Ekim’de gerçekleştirileceğini belirterek, 2023 yılının mart ayında TOGG’u yollarda göreceklerini söyledi.

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Heyecanlı bekleyiş sürerken yerli otomobil TOGG'un fiyatı merak ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre, yerli otomobilin fiyatı 32 bin euro olacak.

Eğer bu etiket üzerinden basit bir hesaplamayla, TOGG’un 700 bin TL’lik bir etiketle geleceği konuşuluyor. Ancak fiyatın tahmin ve öngörülerden öte olmadığını belirtmekte fayda var.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FİYAT SORMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlamıştı.

TOGG’un üretimiyle ilgili soruya Erdoğan, “Hedefimiz bu yıl sonunda aracı çıkartmak” dedi. Fiyatının sorulması üzerineyse Erdoğan, “Fiyat sorma” ifadelerini kullandı.

TOGG'A ÖTV AYARI

Öte yandan Türkiye'nin yerli otomobil TOGG için vergi avantajı getirilmişti. Motor gücü 160 kW’ı, vergisiz fiyatı ise 700 bin TL'yi geçmeyen elektrikli araçlardan alınan ÖTV oranı yüzde 10 olarak belirlenmişti.

Uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak.

Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor. (haber 3)